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https://sarabic.ae/20250727/حماس-اعتراض-إسرائيل-للسفينة-حنظلة-تحد-سافر-لإرادة-الإنسانية-1103074551.html
"حماس": اعتراض إسرائيل للسفينة "حنظلة" جريمة إرهاب وتحد سافر لإرادة الإنسانية
"حماس": اعتراض إسرائيل للسفينة "حنظلة" جريمة إرهاب وتحد سافر لإرادة الإنسانية
سبوتنيك عربي
قالت حركة حماس، اليوم الأحد، إن اعتراض الاحتلال الإسرائيلي لسفينة "حنظلة" في المياه الدولية واختطاف ركابها ومنعها من الوصول إلى غزة المجوّعة، جريمة إرهاب... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T05:30+0000
2025-07-27T06:23+0000
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ونقل المركز الفلسطيني للإعلام، صباح اليوم الأحد، عن الحركة في بيان لها، أن "جيش الاحتلال يرتكب جريمة قرصنة جديدة في عرض المياه الدولية، باعتراضه السفينة الإنسانية حنظلة ومنعها من الوصول إلى غزة التي تتعرّض لحرب إبادة وتجويع ممنهج".وثمنت الحركة الفلسطينية شجاعة المتضامنين الدوليين، وإصرارهم على الإبحار نحو قطاع غزة، رغم الإرهاب الإسرائيلي وتهديداته، موضحة أن رسالتهم قد وصلت إلى الشعب الفلسطيني في غزة وإلى العالم.وأكدت "حماس" أن "المبادرات الشعبية الحرّة لكسر الحصار الجائر عن قطاع غزة يمثل ضمير الإنسانية الحي، ويكشف زيف ادعاءات الاحتلال، وتواطؤ بعض الأطراف الدولية معه في استمرار معاناة شعبنا".ويشار إلى أن قوات البحرية الإسرائيلية قد اقتحمت، في وقت متأخر الليلة الماضية، سفينة "حنظلة" التي تقل متضامنين دوليين أثناء توجهها إلى غزة، من أجل محاولة جادة لكسر الحصار المفروض على القطاع.وتناقلت وسائل إعلام محلية ودولية لحظة اقتحام الجنود الإسرائيليين السفينة بأسلحتهم، وإجبار المتضامنين على رفع أيديهم، قبل أن ينقطع البث مباشرة عقب العملية.وفي 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية. بدأت "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل في توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة نهاية مايو الماضي، مستعينة بشركات أمنية ولوجستية أمريكية خاصة لتوصيل المساعدات إلى مواقع التوزيع، إلا أن الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة أخرى رفضت العمل مع مؤسسة غزة الإنسانية، قائلة إن "المؤسسة غير محايدة ونظام التوزيع الخاص بها يضفي طابعا عسكريا على تقديم المساعدات".ويعيش قطاع غزة وضعا إنسانيا صعبا، بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية والطبية، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023، وإغلاق جميع معابر قطاع غزة منذ بداية مارس الماضي.واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
https://sarabic.ae/20250727/الجيش-الإسرائيلي-يحدد-3-مناطق-فقط-آمنة-في-غزة-خلال-هدنة-اليوم-1103074273.html
https://sarabic.ae/20250726/هيئة-البث-الإسرائيلية-الجيش-أتلف-كميات-كبيرة-من-الغذاء-كانت-مخصصة-لسكان-غزة-1103048514.html
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إسرائيل, غزة, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, غزة, العالم العربي, الأخبار

"حماس": اعتراض إسرائيل للسفينة "حنظلة" جريمة إرهاب وتحد سافر لإرادة الإنسانية

05:30 GMT 27.07.2025 (تم التحديث: 06:23 GMT 27.07.2025)
© Sputnik . Mariam.Gaderaالناشط الحقوقي والنقابي التونسي حاتم العويني من نشطاء السفينة حنظلة المتجهة إلى غزة
الناشط الحقوقي والنقابي التونسي حاتم العويني من نشطاء السفينة حنظلة المتجهة إلى غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
© Sputnik . Mariam.Gadera
تابعنا عبر
قالت حركة حماس، اليوم الأحد، إن اعتراض الاحتلال الإسرائيلي لسفينة "حنظلة" في المياه الدولية واختطاف ركابها ومنعها من الوصول إلى غزة المجوّعة، جريمة إرهاب وقرصنة وتحدٍّ سافر لإرادة الإنسانية.
ونقل المركز الفلسطيني للإعلام، صباح اليوم الأحد، عن الحركة في بيان لها، أن "جيش الاحتلال يرتكب جريمة قرصنة جديدة في عرض المياه الدولية، باعتراضه السفينة الإنسانية حنظلة ومنعها من الوصول إلى غزة التي تتعرّض لحرب إبادة وتجويع ممنهج".
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وثمنت الحركة الفلسطينية شجاعة المتضامنين الدوليين، وإصرارهم على الإبحار نحو قطاع غزة، رغم الإرهاب الإسرائيلي وتهديداته، موضحة أن رسالتهم قد وصلت إلى الشعب الفلسطيني في غزة وإلى العالم.
وأكدت "حماس" أن "المبادرات الشعبية الحرّة لكسر الحصار الجائر عن قطاع غزة يمثل ضمير الإنسانية الحي، ويكشف زيف ادعاءات الاحتلال، وتواطؤ بعض الأطراف الدولية معه في استمرار معاناة شعبنا".
ويشار إلى أن قوات البحرية الإسرائيلية قد اقتحمت، في وقت متأخر الليلة الماضية، سفينة "حنظلة" التي تقل متضامنين دوليين أثناء توجهها إلى غزة، من أجل محاولة جادة لكسر الحصار المفروض على القطاع.
وتناقلت وسائل إعلام محلية ودولية لحظة اقتحام الجنود الإسرائيليين السفينة بأسلحتهم، وإجبار المتضامنين على رفع أيديهم، قبل أن ينقطع البث مباشرة عقب العملية.
وفي 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.
بدأت "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل في توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة نهاية مايو الماضي، مستعينة بشركات أمنية ولوجستية أمريكية خاصة لتوصيل المساعدات إلى مواقع التوزيع، إلا أن الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة أخرى رفضت العمل مع مؤسسة غزة الإنسانية، قائلة إن "المؤسسة غير محايدة ونظام التوزيع الخاص بها يضفي طابعا عسكريا على تقديم المساعدات".
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ويعيش قطاع غزة وضعا إنسانيا صعبا، بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية والطبية، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023، وإغلاق جميع معابر قطاع غزة منذ بداية مارس الماضي.
واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
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