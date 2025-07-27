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"حماس": لجوء إسرائيل لإنزال المساعدات جوا فوق غزة تهدف إلى تبييض صورتها أمام العالم
"حماس": لجوء إسرائيل لإنزال المساعدات جوا فوق غزة تهدف إلى تبييض صورتها أمام العالم
سبوتنيك عربي
أكدت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، أن وصول الغذاء والدواء وتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة هو حق إنساني وأخلاقي لا بديل عنه، لوقف الكارثة التي فرضها... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T08:34+0000
2025-07-27T08:34+0000
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وقالت الحركة، في بيان لها، إن لجوء إسرائيل إلى إنزال بعض المساعدات جوا فوق مناطق في القطاع هو "إجراء شكلي ومخادع" يهدف إلى تبييض صورتها أمام العالم، والتغطية على ممارساتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الحصار وسياسة التجويع.وأضافت أن التحكم الإسرائيلي فيما يعرف بـ"الممرات الإنسانية" هو جزء من خطة ممنهجة لإدارة التجويع لا لإنهائه، معتبرة أن هذه الممارسات تعرض حياة المدنيين للخطر وتهين كرامتهم، بدل أن توفر لهم الحماية والمساعدة المطلوبة.وشددت "حماس" على أن إنهاء معاناة القطاع لا يتم إلا عبر وقف العدوان، ورفع الحصار بشكل كامل، وفتح المعابر البرية بصورة دائمة لتأمين تدفق المساعدات وفق آليات معترف بها دوليا.واعتبرت الحركة أن الإجراءات الإسرائيلية، بما فيها التحكم في مسار المساعدات، أدت إلى استشهاد أكثر من ألف شخص وإصابة الآلاف، ما يشكّل "جرائم حرب موصوفة" بحق المدنيين.ودعت حركة حماس الفلسطينية إلى مواصلة الضغط الدولي، الرسمي والشعبي، لكسر الحصار ووقف سياسة التجويع والإبادة، محذرة من الانسياق خلف ما وصفتها بالدعاية المضللة للحكومة الإسرائيلية.جاء بيان "حماس"، بعد أن نفذ الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، عملية إنزال جوي لمساعدات إنسانية في قطاع غزة، وذلك بناءً على توجيهات المستوى السياسي، وفي إطار الجهود الرامية لتأمين إيصال المساعدات إلى سكان القطاع.وأوضح الجيش في بيان له، أن العملية تمت بالتعاون مع منظمات دولية، وبقيادة وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، وشملت إنزال سبع منصات تحتوي على مواد غذائية، من بينها الطحين والسكر والمعلبات.وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، صباح اليوم الأحد، عن تعليق مؤقت ومحدود للعمليات العسكرية في مناطق محددة من قطاع غزة، وذلك في إطار ما وصفه بـ"الخطوات الإنسانية".وأوضح المتحدث باسم الجيش، في بيان رسمي، أن هذا التعليق التكتيكي سينفذ يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء، ويشمل مناطق المواصي، ودير البلح، ومدينة غزة، والتي وصفت بأنها "مناطق محددة بالأبيض".وأكد البيان أن العمليات العسكرية ستستمر في باقي مناطق القطاع، مشددا على أن الجيش سيواصل استهداف وتحييد البنى التحتية والعناصر "الإرهابية"، وفق تعبيره. كما حذّر السكان من العودة إلى المناطق التي تم تحديدها بالأحمر، حفاظا على سلامتهم.وفي 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قرر، في 18 مايو/أيار الماضي، إدخال "كميات أساسية" من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد أكثر من شهرين من الحصار الكامل، وذلك تجنبا لوقوع مجاعة جماعية بقطاع غزة قد تؤدي إلى فقدان إسرائيل الدعم الدولي، بما في ذلك من الحلفاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة.وعليه، بدأت "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل في توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة نهاية مايو الماضي، مستعينة بشركات أمنية ولوجستية أمريكية خاصة لتوصيل المساعدات إلى مواقع التوزيع، إلا أن الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة أخرى رفضت العمل مع مؤسسة غزة الإنسانية، قائلة إن "المؤسسة غير محايدة ونظام التوزيع الخاص بها يضفي طابعا عسكريا على تقديم المساعدات".من جهته، اعتبر المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، أن نظام توزيع المساعدات عبر الشركة الأميركية "مُهين"، حيث يواصل إجبار آلاف الجياع والمحتاجين للمساعدة على السير عشرات الكيلومترات، ولا يأخذ بالاعتبار الفئات الأشد ضعفًا والذين يعيشون في مناطق بعيدة، معتبرًا أن هذا النظام لا يهدف إلى معالجة الجوع.ويعيش قطاع غزة وضعا إنسانيا صعبا، بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية والطبية، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023، وإغلاق جميع معابر قطاع غزة منذ بداية مارس الماضي.واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
https://sarabic.ae/20250727/تصويت-برأيك-هل-يسهم-تعليق-إسرائيل-الأعمال-القتالية-في-مناطق-من-غزة-بتحسن-الواقع-الإنساني-للقطاع؟--1103075611.html
https://sarabic.ae/20250725/غزة-لا-تحتاج-لاستعراضات-جوية-حماس-ترفض-إلقاء-المساعدات-مجددا-من-السماء-1103037526.html
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غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"حماس": لجوء إسرائيل لإنزال المساعدات جوا فوق غزة تهدف إلى تبييض صورتها أمام العالم

08:34 GMT 27.07.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafiصبي فلسطيني يشاهد حصته من المساعدات الغذائية قبل عطلة عيد الأضحى القادمة في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين 15 يونيو 2024
صبي فلسطيني يشاهد حصته من المساعدات الغذائية قبل عطلة عيد الأضحى القادمة في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين 15 يونيو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
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أكدت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، أن وصول الغذاء والدواء وتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة هو حق إنساني وأخلاقي لا بديل عنه، لوقف الكارثة التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الحركة، في بيان لها، إن لجوء إسرائيل إلى إنزال بعض المساعدات جوا فوق مناطق في القطاع هو "إجراء شكلي ومخادع" يهدف إلى تبييض صورتها أمام العالم، والتغطية على ممارساتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الحصار وسياسة التجويع.
وأضافت أن التحكم الإسرائيلي فيما يعرف بـ"الممرات الإنسانية" هو جزء من خطة ممنهجة لإدارة التجويع لا لإنهائه، معتبرة أن هذه الممارسات تعرض حياة المدنيين للخطر وتهين كرامتهم، بدل أن توفر لهم الحماية والمساعدة المطلوبة.
وشددت "حماس" على أن إنهاء معاناة القطاع لا يتم إلا عبر وقف العدوان، ورفع الحصار بشكل كامل، وفتح المعابر البرية بصورة دائمة لتأمين تدفق المساعدات وفق آليات معترف بها دوليا.
واعتبرت الحركة أن الإجراءات الإسرائيلية، بما فيها التحكم في مسار المساعدات، أدت إلى استشهاد أكثر من ألف شخص وإصابة الآلاف، ما يشكّل "جرائم حرب موصوفة" بحق المدنيين.
ودعت حركة حماس الفلسطينية إلى مواصلة الضغط الدولي، الرسمي والشعبي، لكسر الحصار ووقف سياسة التجويع والإبادة، محذرة من الانسياق خلف ما وصفتها بالدعاية المضللة للحكومة الإسرائيلية.
قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، خانيونس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
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07:00 GMT
جاء بيان "حماس بعد أن نفذ الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، عملية إنزال جوي لمساعدات إنسانية في قطاع غزة، وذلك بناءً على توجيهات المستوى السياسي، وفي إطار الجهود الرامية لتأمين إيصال المساعدات إلى سكان القطاع.
وأوضح الجيش في بيان له، أن العملية تمت بالتعاون مع منظمات دولية، وبقيادة وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، وشملت إنزال سبع منصات تحتوي على مواد غذائية، من بينها الطحين والسكر والمعلبات.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، صباح اليوم الأحد، عن تعليق مؤقت ومحدود للعمليات العسكرية في مناطق محددة من قطاع غزة، وذلك في إطار ما وصفه بـ"الخطوات الإنسانية".
وأوضح المتحدث باسم الجيش، في بيان رسمي، أن هذا التعليق التكتيكي سينفذ يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء، ويشمل مناطق المواصي، ودير البلح، ومدينة غزة، والتي وصفت بأنها "مناطق محددة بالأبيض".
وأكد البيان أن العمليات العسكرية ستستمر في باقي مناطق القطاع، مشددا على أن الجيش سيواصل استهداف وتحييد البنى التحتية والعناصر "الإرهابية"، وفق تعبيره. كما حذّر السكان من العودة إلى المناطق التي تم تحديدها بالأحمر، حفاظا على سلامتهم.
وفي 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قرر، في 18 مايو/أيار الماضي، إدخال "كميات أساسية" من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد أكثر من شهرين من الحصار الكامل، وذلك تجنبا لوقوع مجاعة جماعية بقطاع غزة قد تؤدي إلى فقدان إسرائيل الدعم الدولي، بما في ذلك من الحلفاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة.
فلسطينيون ينتظرون المساعدات الإنسانية على شاطئ البحر في مدينة غزة، قطاع غزة، 25 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
"حماس": غزة لا تحتاج لاستعراضات جوية ونرفض إلقاء المساعدات مجددا من السماء
25 يوليو, 14:54 GMT
وعليه، بدأت "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل في توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة نهاية مايو الماضي، مستعينة بشركات أمنية ولوجستية أمريكية خاصة لتوصيل المساعدات إلى مواقع التوزيع، إلا أن الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة أخرى رفضت العمل مع مؤسسة غزة الإنسانية، قائلة إن "المؤسسة غير محايدة ونظام التوزيع الخاص بها يضفي طابعا عسكريا على تقديم المساعدات".
من جهته، اعتبر المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، أن نظام توزيع المساعدات عبر الشركة الأميركية "مُهين"، حيث يواصل إجبار آلاف الجياع والمحتاجين للمساعدة على السير عشرات الكيلومترات، ولا يأخذ بالاعتبار الفئات الأشد ضعفًا والذين يعيشون في مناطق بعيدة، معتبرًا أن هذا النظام لا يهدف إلى معالجة الجوع.
ويعيش قطاع غزة وضعا إنسانيا صعبا، بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية والطبية، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023، وإغلاق جميع معابر قطاع غزة منذ بداية مارس الماضي.
واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
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