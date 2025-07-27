https://sarabic.ae/20250727/محافظة-الجيزة-المصرية-تشهد-انقطاعا-جزئيا-للكهرباء-والسلطات-تتحرك-1103079816.html

انقطاع جزئي للكهرباء في الجيزة بمصر بسبب عطل مفاجئ والسلطات تتحرك

انقطاع جزئي للكهرباء في الجيزة بمصر بسبب عطل مفاجئ والسلطات تتحرك

سبوتنيك عربي

شهدت محافظة الجيزة المصرية، اليوم الأحد، انقطاعا جزئيا للكهرباء نتيجة عطل مفاجئ في إحدى المحطات الرئيسية في المحافظة. 27.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-27T10:45+0000

2025-07-27T10:45+0000

2025-07-27T10:49+0000

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وذكرت بوابة الأهرام، اليوم الأحد، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت بتنفيذ أعمال إصلاح عطل فني مفاجئ في محطة محولات جزيرة الدهب، إحدى المحطات الرئيسية في المحافظة.وأوضحت أن هذا العطل قد تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد كبير من المناطق داخل محافظة الجيزة، إحدى محافظات القاهرة الكبرى، ما أثر على إمدادات المياه.وأكدت أنه "نتج عن الخلل الفني سحب للجهد من إحدى دوائر المحطة الرئيسية بجهد 220 كيلوفولت، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق حيوية تشمل (العمرانية، والهرم، وفيصل، وجزيرة الدهب، والحوامدية) داخل المحافظة، وقد ترتب على هذا الانقطاع تأثر وصول المياه بشكل طبيعي إلى هذه القطاعات أيضا.ومن جانبها، أكدت محافظة الجيزة أن أعمال الإصلاح مستمرة فور الإبلاغ عن انقطاع الكهرباء، ومن المقرر أن تنتهي خلال وقت قصير وبعد ذلك، على أن يتم إعادة إطلاق التيار الكهربائي تدريجيا إلى المناطق المتضررة، بما في ذلك محطات المياه والمنشآت الحيوية، تمهيدا لانتظام ضخ المياه تدريجيا.فيما شدد عادل النجار، محافظ الجيزة، على متابعته المستمرة لسير أعمال إصلاح الخلل الفني ميدانيا وبشكل مكثف، وذلك لضمان سرعة الانتهاء منها وعودة الخدمات الحيوية للمواطنين في أسرع وقت ممكن.ويشار إلى أن الأيام الماضية شهدت حالة من تجاوز الاستهلاك الكهربائي حاجز 38 ألف ميغاوات لأول مرة تقريبا، وهو من أعلى المعدلات في تاريخ استهلاك الكهرباء في مصر، بعد زيادة الاعتماد على أجهزة التكييف والمراوح وأجهزة التبريد.في وقع عقد محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، اجتماعات مكثفة مع رؤساء شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء على مستوى القطر المصري.وشدد الوزير خلال الاجتماعات على ضرورة مراجعة إجراءات تأمين التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار في جميع أنحاء الجمهورية خلال فترة الصيف.

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