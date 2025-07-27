انقطاع جزئي للكهرباء في الجيزة بمصر بسبب عطل مفاجئ والسلطات تتحرك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:18 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
08:43 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الصحفيون في مرمى الخطر.. كيف يحمون أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
موسكو : الاستفزاز في بحر البلطيق يهدف لتعطيل المحادثات الروسية الأمريكية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250727/محافظة-الجيزة-المصرية-تشهد-انقطاعا-جزئيا-للكهرباء-والسلطات-تتحرك-1103079816.html
انقطاع جزئي للكهرباء في الجيزة بمصر بسبب عطل مفاجئ والسلطات تتحرك
انقطاع جزئي للكهرباء في الجيزة بمصر بسبب عطل مفاجئ والسلطات تتحرك
سبوتنيك عربي
شهدت محافظة الجيزة المصرية، اليوم الأحد، انقطاعا جزئيا للكهرباء نتيجة عطل مفاجئ في إحدى المحطات الرئيسية في المحافظة. 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T10:45+0000
2025-07-27T10:49+0000
مجتمع
مصر
الأخبار
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091847214_0:26:1472:854_1920x0_80_0_0_48c0c1c74a08871f7b27099d6ff229f7.jpg
وذكرت بوابة الأهرام، اليوم الأحد، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت بتنفيذ أعمال إصلاح عطل فني مفاجئ في محطة محولات جزيرة الدهب، إحدى المحطات الرئيسية في المحافظة.وأوضحت أن هذا العطل قد تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد كبير من المناطق داخل محافظة الجيزة، إحدى محافظات القاهرة الكبرى، ما أثر على إمدادات المياه.وأكدت أنه "نتج عن الخلل الفني سحب للجهد من إحدى دوائر المحطة الرئيسية بجهد 220 كيلوفولت، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق حيوية تشمل (العمرانية، والهرم، وفيصل، وجزيرة الدهب، والحوامدية) داخل المحافظة، وقد ترتب على هذا الانقطاع تأثر وصول المياه بشكل طبيعي إلى هذه القطاعات أيضا.ومن جانبها، أكدت محافظة الجيزة أن أعمال الإصلاح مستمرة فور الإبلاغ عن انقطاع الكهرباء، ومن المقرر أن تنتهي خلال وقت قصير وبعد ذلك، على أن يتم إعادة إطلاق التيار الكهربائي تدريجيا إلى المناطق المتضررة، بما في ذلك محطات المياه والمنشآت الحيوية، تمهيدا لانتظام ضخ المياه تدريجيا.فيما شدد عادل النجار، محافظ الجيزة، على متابعته المستمرة لسير أعمال إصلاح الخلل الفني ميدانيا وبشكل مكثف، وذلك لضمان سرعة الانتهاء منها وعودة الخدمات الحيوية للمواطنين في أسرع وقت ممكن.ويشار إلى أن الأيام الماضية شهدت حالة من تجاوز الاستهلاك الكهربائي حاجز 38 ألف ميغاوات لأول مرة تقريبا، وهو من أعلى المعدلات في تاريخ استهلاك الكهرباء في مصر، بعد زيادة الاعتماد على أجهزة التكييف والمراوح وأجهزة التبريد.في وقع عقد محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، اجتماعات مكثفة مع رؤساء شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء على مستوى القطر المصري.وشدد الوزير خلال الاجتماعات على ضرورة مراجعة إجراءات تأمين التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار في جميع أنحاء الجمهورية خلال فترة الصيف.
https://sarabic.ae/20250224/مصر-تعزز-قدراتها-في-تخزين-الكهرباء-بصفقة-ضخمة-مع-دولة-عربية-1098107085.html
https://sarabic.ae/20241205/مصر-تستعين-بسفينة-عربية-لحل-أزمة-الكهرباء-1095516163.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091847214_164:0:1472:981_1920x0_80_0_0_7b70f4c9759f3b579c422d9b510c5700.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, الأخبار, العالم العربي
مصر, الأخبار, العالم العربي

انقطاع جزئي للكهرباء في الجيزة بمصر بسبب عطل مفاجئ والسلطات تتحرك

10:45 GMT 27.07.2025 (تم التحديث: 10:49 GMT 27.07.2025)
© AP Photo / Hassan Ammarأزمة انقطاع الكهرباء في لبنان
أزمة انقطاع الكهرباء في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
شهدت محافظة الجيزة المصرية، اليوم الأحد، انقطاعا جزئيا للكهرباء نتيجة عطل مفاجئ في إحدى المحطات الرئيسية في المحافظة.
وذكرت بوابة الأهرام، اليوم الأحد، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت بتنفيذ أعمال إصلاح عطل فني مفاجئ في محطة محولات جزيرة الدهب، إحدى المحطات الرئيسية في المحافظة.
أبراج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
مصر تعزز قدراتها في تخزين الكهرباء بصفقة ضخمة مع دولة عربية
24 فبراير, 07:39 GMT
وأوضحت أن هذا العطل قد تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد كبير من المناطق داخل محافظة الجيزة، إحدى محافظات القاهرة الكبرى، ما أثر على إمدادات المياه.
وأكدت أنه "نتج عن الخلل الفني سحب للجهد من إحدى دوائر المحطة الرئيسية بجهد 220 كيلوفولت، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق حيوية تشمل (العمرانية، والهرم، وفيصل، وجزيرة الدهب، والحوامدية) داخل المحافظة، وقد ترتب على هذا الانقطاع تأثر وصول المياه بشكل طبيعي إلى هذه القطاعات أيضا.
ومن جانبها، أكدت محافظة الجيزة أن أعمال الإصلاح مستمرة فور الإبلاغ عن انقطاع الكهرباء، ومن المقرر أن تنتهي خلال وقت قصير وبعد ذلك، على أن يتم إعادة إطلاق التيار الكهربائي تدريجيا إلى المناطق المتضررة، بما في ذلك محطات المياه والمنشآت الحيوية، تمهيدا لانتظام ضخ المياه تدريجيا.
فيما شدد عادل النجار، محافظ الجيزة، على متابعته المستمرة لسير أعمال إصلاح الخلل الفني ميدانيا وبشكل مكثف، وذلك لضمان سرعة الانتهاء منها وعودة الخدمات الحيوية للمواطنين في أسرع وقت ممكن.
سفينة أمام منصة حفر النفط في البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
مصر تستعين بسفينة عربية لحل أزمة الكهرباء
5 ديسمبر 2024, 13:07 GMT
ويشار إلى أن الأيام الماضية شهدت حالة من تجاوز الاستهلاك الكهربائي حاجز 38 ألف ميغاوات لأول مرة تقريبا، وهو من أعلى المعدلات في تاريخ استهلاك الكهرباء في مصر، بعد زيادة الاعتماد على أجهزة التكييف والمراوح وأجهزة التبريد.
في وقع عقد محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، اجتماعات مكثفة مع رؤساء شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء على مستوى القطر المصري.
وشدد الوزير خلال الاجتماعات على ضرورة مراجعة إجراءات تأمين التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار في جميع أنحاء الجمهورية خلال فترة الصيف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала