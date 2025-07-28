https://sarabic.ae/20250728/خبير-في-الشأن-الروسي-روسيا-جاهزة-لأي-عدوان-محتمل-1103117035.html

خبير في الشأن الروسي: روسيا جاهزة لأي عدوان محتمل

خبير في الشأن الروسي: روسيا جاهزة لأي عدوان محتمل

سبوتنيك عربي

علّق الخبير في الشأن الروسي، الدكتور قصي إبراهيم، على كلمة الرئيس فلاديمير بوتين المباشرة للعسكريين في عيد البحرية، معتبرًا أن "الرسائل التي وجهتها روسيا عبر... 28.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-28T11:33+0000

2025-07-28T11:33+0000

2025-07-28T11:33+0000

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وأوضح إبراهيم عبر إذاعة "سبوتنيك": "الأسطول الروسي منذ تأسيسه أثبت فعاليته ويعد ذراع روسيا المسلح المهم جدًا في البحار"، مشيرا إلى أن "مشكلة الغرب مع بوتين أصبحت شخصية بسبب كاريزميته وحب الروس له".وأكد أن "روسيا لا تتوقف عن تطوير قدراتها العسكرية، وصناعاتها العسكرية أسرع بخمسة أضعاف من دول الناتو، ولم تقدم على العملية العسكرية الخاصة إلا بعد الاستعداد على كل الجبهات"، معتبرا أن "الدول الأوروبية لا تستند سوى إلى الهتافات والشعارات، والدليل هشاشة الحياة في أوروبا مقابل جودة الحياة في موسكو".وعن عقد لقاء رئاسي رباعي في تركيا، أشار الخبير في الشأن الروسي إلى أن "هدف أوكرانيا من المفاوضات ليس تحقيق السلام أو الوصول إلى اتفاق، بل لقاء سياسي بين بوتين وزيلينسكي لإيجاد أرضية قانونية لبقاء زيلينسكي غير الشرعي في الحكم"، موضحًا أن "توقيعه في حال التوصل إلى اتفاق سيكون بمثابة معاهدة استسلام كامل وتاريخي لأوكرانيا"، متوقعا أن "يقوم الشعب الأوكراني بإسقاط زيلينسكي"، كما انتقد ما يقوم به نظام كييف من "تصرفات لا أخلاقية للتهرب من دفع المستحقات المالية لعوائل قتلى الجيش الأوكراني".وعن المؤتمر الأفريقي الروسي، أوضح إبراهيم أنه "يأتي ضمن برنامج روسيا لإقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب"، مؤكدًا أن "موسكو تعامل الدول بالندية لا كمستعمرات، ما أدى إلى انفتاح أفريقي واسع عليها وتقدير احترامها".بوتين: قوات مشاة البحرية الروسية تنفذ مهامها القتالية ببسالة وأثبتت كفاءتهابوتين: في الظروف الراهنة نحتفل بيوم البحرية في أجواء قتالية وعملية وهذا هو الأمر الصائب

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