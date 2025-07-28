خبير في الشأن الروسي: روسيا جاهزة لأي عدوان محتمل

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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
08:17 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
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البرنامج المسائي
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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عالم سبوتنيك
بدء الهدنة الإنسانية وشاحنات المساعدات تتجه من مصر الى غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
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عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
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مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
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29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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المقهى الثقافي
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خبير في الشأن الروسي: روسيا جاهزة لأي عدوان محتمل
خبير في الشأن الروسي: روسيا جاهزة لأي عدوان محتمل
سبوتنيك عربي
علّق الخبير في الشأن الروسي، الدكتور قصي إبراهيم، على كلمة الرئيس فلاديمير بوتين المباشرة للعسكريين في عيد البحرية، معتبرًا أن "الرسائل التي وجهتها روسيا عبر... 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T11:33+0000
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وأوضح إبراهيم عبر إذاعة "سبوتنيك": "الأسطول الروسي منذ تأسيسه أثبت فعاليته ويعد ذراع روسيا المسلح المهم جدًا في البحار"، مشيرا إلى أن "مشكلة الغرب مع بوتين أصبحت شخصية بسبب كاريزميته وحب الروس له".وأكد أن "روسيا لا تتوقف عن تطوير قدراتها العسكرية، وصناعاتها العسكرية أسرع بخمسة أضعاف من دول الناتو، ولم تقدم على العملية العسكرية الخاصة إلا بعد الاستعداد على كل الجبهات"، معتبرا أن "الدول الأوروبية لا تستند سوى إلى الهتافات والشعارات، والدليل هشاشة الحياة في أوروبا مقابل جودة الحياة في موسكو".وعن عقد لقاء رئاسي رباعي في تركيا، أشار الخبير في الشأن الروسي إلى أن "هدف أوكرانيا من المفاوضات ليس تحقيق السلام أو الوصول إلى اتفاق، بل لقاء سياسي بين بوتين وزيلينسكي لإيجاد أرضية قانونية لبقاء زيلينسكي غير الشرعي في الحكم"، موضحًا أن "توقيعه في حال التوصل إلى اتفاق سيكون بمثابة معاهدة استسلام كامل وتاريخي لأوكرانيا"، متوقعا أن "يقوم الشعب الأوكراني بإسقاط زيلينسكي"، كما انتقد ما يقوم به نظام كييف من "تصرفات لا أخلاقية للتهرب من دفع المستحقات المالية لعوائل قتلى الجيش الأوكراني".وعن المؤتمر الأفريقي الروسي، أوضح إبراهيم أنه "يأتي ضمن برنامج روسيا لإقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب"، مؤكدًا أن "موسكو تعامل الدول بالندية لا كمستعمرات، ما أدى إلى انفتاح أفريقي واسع عليها وتقدير احترامها".بوتين: قوات مشاة البحرية الروسية تنفذ مهامها القتالية ببسالة وأثبتت كفاءتهابوتين: في الظروف الراهنة نحتفل بيوم البحرية في أجواء قتالية وعملية وهذا هو الأمر الصائب
https://sarabic.ae/20250727/بوتين-يزور-الفرقاطة-الأميرال-غريغوروفيتش-ويشكر-قائدها-1103090110.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا

خبير في الشأن الروسي: روسيا جاهزة لأي عدوان محتمل

11:33 GMT 28.07.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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علّق الخبير في الشأن الروسي، الدكتور قصي إبراهيم، على كلمة الرئيس فلاديمير بوتين المباشرة للعسكريين في عيد البحرية، معتبرًا أن "الرسائل التي وجهتها روسيا عبر الاستعراضات العسكرية ووسط استفزازات بحر البلطيق تؤكد جاهزيتها لأي عدوان محتمل".
وأوضح إبراهيم عبر إذاعة "سبوتنيك": "الأسطول الروسي منذ تأسيسه أثبت فعاليته ويعد ذراع روسيا المسلح المهم جدًا في البحار"، مشيرا إلى أن "مشكلة الغرب مع بوتين أصبحت شخصية بسبب كاريزميته وحب الروس له".

وقال: "سوء تقدير لدى الغرب والناتو وحتى أميركا"، مؤكّدًا أن "شعبية بوتين ارتفعت بعد العملية العسكرية الخاصة وأعاد 80% من الروس انتخابه، فيما الشعوب تحلم بقيادة حكيمة كقيادته"، مضيفًا: "الغزاة كلهم قتلوا على أبواب روسيا".

وأكد أن "روسيا لا تتوقف عن تطوير قدراتها العسكرية، وصناعاتها العسكرية أسرع بخمسة أضعاف من دول الناتو، ولم تقدم على العملية العسكرية الخاصة إلا بعد الاستعداد على كل الجبهات"، معتبرا أن "الدول الأوروبية لا تستند سوى إلى الهتافات والشعارات، والدليل هشاشة الحياة في أوروبا مقابل جودة الحياة في موسكو".
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أمس, 15:37 GMT
وعن عقد لقاء رئاسي رباعي في تركيا، أشار الخبير في الشأن الروسي إلى أن "هدف أوكرانيا من المفاوضات ليس تحقيق السلام أو الوصول إلى اتفاق، بل لقاء سياسي بين بوتين وزيلينسكي لإيجاد أرضية قانونية لبقاء زيلينسكي غير الشرعي في الحكم"، موضحًا أن "توقيعه في حال التوصل إلى اتفاق سيكون بمثابة معاهدة استسلام كامل وتاريخي لأوكرانيا"، متوقعا أن "يقوم الشعب الأوكراني بإسقاط زيلينسكي"، كما انتقد ما يقوم به نظام كييف من "تصرفات لا أخلاقية للتهرب من دفع المستحقات المالية لعوائل قتلى الجيش الأوكراني".
وعن المؤتمر الأفريقي الروسي، أوضح إبراهيم أنه "يأتي ضمن برنامج روسيا لإقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب"، مؤكدًا أن "موسكو تعامل الدول بالندية لا كمستعمرات، ما أدى إلى انفتاح أفريقي واسع عليها وتقدير احترامها".
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بوتين: في الظروف الراهنة نحتفل بيوم البحرية في أجواء قتالية وعملية وهذا هو الأمر الصائب
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