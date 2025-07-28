وفد شبابي من دولة عربية يجري "مباحثات جمعوية" في إسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بدء الهدنة الإنسانية وشاحنات المساعدات تتجه من مصر الى غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:12 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:30 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:18 GMT
16 د
بلا قيود
خبيرة يوضح أسباب تشكيل حكومة موازية في نيالا السودانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250728/وفد-شبابي-من-دولة-عربية-يجري-مباحثات-جمعوية-في-إسرائيل-1103122907.html
وفد شبابي من دولة عربية يجري "مباحثات جمعوية" في إسرائيل
وفد شبابي من دولة عربية يجري "مباحثات جمعوية" في إسرائيل
سبوتنيك عربي
قام وفد شبابي عربي، في نهاية الأسبوع الماضي، بزيارة مقر جمعية "عتيدنا" في إسرائيل، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام عربية. 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T13:42+0000
2025-07-28T13:42+0000
أخبار المغرب اليوم
إسرائيل
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101424/62/1014246237_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_42930604ee43817ba8d0f0a640e4eca5.jpg
ونقلت صحيفة مغربية عن الجمعية الإسرائيلية: "استقبلنا في مكاتب جمعية عتيدنا في حيفا وفدا مميزا من المملكة المغربية، في زيارة هدفت إلى التعرّف على نموذج عمل الجمعية وتأثيرها العميق في بناء جيل قيادي داخل المجتمع العربي في إسرائيل".وبحسب صحيفة "هسبريس"، فإن "اللقاء شهد نقاشا حول أهمية تمكين الشباب والربط بين المجتمعات العربية على مستوى العالم من خلال التربية والتعليم والابتكار المجتمعي"، ووصفت الزيارة بأنها "كانت زيارة ملهمة تحمل رسائل أمل وشراكة ومستقبل مشترك".وتُعرف جمعية "عتيدنا"، التي تضم مواطنين عربا في إسرائيل إلى جانب مواطنين يهود من المعسكر القومي الصهيوني، نفسها بأنها جمعية غير ربحية تهدف إلى "إقامة شراكة عربية يهودية قائمة على الاحترام المتبادل والمساواة المدنية الكاملة داخل إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، وبناء مجتمع عربي قوي، فخور بثقافته وتراثه، ومندمج في المجتمع الإسرائيلي"، بحسب الموقع الإلكتروني للجمعية.
https://sarabic.ae/20250728/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يهدد-غزة-بـ-أبواب-الجحيم-1103105832.html
أخبار المغرب اليوم
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101424/62/1014246237_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_ba4a1f251e23755f9c95a6c84b0e0576.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي

وفد شبابي من دولة عربية يجري "مباحثات جمعوية" في إسرائيل

13:42 GMT 28.07.2025
© flickr.com / Izhar Lauferعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© flickr.com / Izhar Laufer
تابعنا عبر
قام وفد شبابي عربي، في نهاية الأسبوع الماضي، بزيارة مقر جمعية "عتيدنا" في إسرائيل، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام عربية.
ونقلت صحيفة مغربية عن الجمعية الإسرائيلية: "استقبلنا في مكاتب جمعية عتيدنا في حيفا وفدا مميزا من المملكة المغربية، في زيارة هدفت إلى التعرّف على نموذج عمل الجمعية وتأثيرها العميق في بناء جيل قيادي داخل المجتمع العربي في إسرائيل".

وأضاف البيان: "خلال اللقاء، استعرضنا محطات من مسيرتنا، الإنجازات التي نفتخر بها، والمبادرات التي أحدثت فرقا فعليا في حياة آلاف الشباب".

وبحسب صحيفة "هسبريس"، فإن "اللقاء شهد نقاشا حول أهمية تمكين الشباب والربط بين المجتمعات العربية على مستوى العالم من خلال التربية والتعليم والابتكار المجتمعي"، ووصفت الزيارة بأنها "كانت زيارة ملهمة تحمل رسائل أمل وشراكة ومستقبل مشترك".
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد غزة بـ "أبواب الجحيم"
09:36 GMT
وتُعرف جمعية "عتيدنا"، التي تضم مواطنين عربا في إسرائيل إلى جانب مواطنين يهود من المعسكر القومي الصهيوني، نفسها بأنها جمعية غير ربحية تهدف إلى "إقامة شراكة عربية يهودية قائمة على الاحترام المتبادل والمساواة المدنية الكاملة داخل إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، وبناء مجتمع عربي قوي، فخور بثقافته وتراثه، ومندمج في المجتمع الإسرائيلي"، بحسب الموقع الإلكتروني للجمعية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала