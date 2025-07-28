https://sarabic.ae/20250728/وفد-شبابي-من-دولة-عربية-يجري-مباحثات-جمعوية-في-إسرائيل-1103122907.html
وفد شبابي من دولة عربية يجري "مباحثات جمعوية" في إسرائيل
وفد شبابي من دولة عربية يجري "مباحثات جمعوية" في إسرائيل
سبوتنيك عربي
قام وفد شبابي عربي، في نهاية الأسبوع الماضي، بزيارة مقر جمعية "عتيدنا" في إسرائيل، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام عربية. 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T13:42+0000
2025-07-28T13:42+0000
2025-07-28T13:42+0000
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ونقلت صحيفة مغربية عن الجمعية الإسرائيلية: "استقبلنا في مكاتب جمعية عتيدنا في حيفا وفدا مميزا من المملكة المغربية، في زيارة هدفت إلى التعرّف على نموذج عمل الجمعية وتأثيرها العميق في بناء جيل قيادي داخل المجتمع العربي في إسرائيل".وبحسب صحيفة "هسبريس"، فإن "اللقاء شهد نقاشا حول أهمية تمكين الشباب والربط بين المجتمعات العربية على مستوى العالم من خلال التربية والتعليم والابتكار المجتمعي"، ووصفت الزيارة بأنها "كانت زيارة ملهمة تحمل رسائل أمل وشراكة ومستقبل مشترك".وتُعرف جمعية "عتيدنا"، التي تضم مواطنين عربا في إسرائيل إلى جانب مواطنين يهود من المعسكر القومي الصهيوني، نفسها بأنها جمعية غير ربحية تهدف إلى "إقامة شراكة عربية يهودية قائمة على الاحترام المتبادل والمساواة المدنية الكاملة داخل إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، وبناء مجتمع عربي قوي، فخور بثقافته وتراثه، ومندمج في المجتمع الإسرائيلي"، بحسب الموقع الإلكتروني للجمعية.
https://sarabic.ae/20250728/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يهدد-غزة-بـ-أبواب-الجحيم-1103105832.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي
وفد شبابي من دولة عربية يجري "مباحثات جمعوية" في إسرائيل
قام وفد شبابي عربي، في نهاية الأسبوع الماضي، بزيارة مقر جمعية "عتيدنا" في إسرائيل، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام عربية.
ونقلت صحيفة مغربية عن الجمعية الإسرائيلية: "استقبلنا في مكاتب جمعية عتيدنا في حيفا وفدا مميزا من المملكة المغربية، في زيارة هدفت إلى التعرّف على نموذج عمل الجمعية وتأثيرها العميق في بناء جيل قيادي داخل المجتمع العربي في إسرائيل".
وأضاف البيان: "خلال اللقاء، استعرضنا محطات من مسيرتنا، الإنجازات التي نفتخر بها، والمبادرات التي أحدثت فرقا فعليا في حياة آلاف الشباب".
وبحسب صحيفة "هسبريس"، فإن "اللقاء شهد نقاشا حول أهمية تمكين الشباب والربط بين المجتمعات العربية على مستوى العالم من خلال التربية والتعليم والابتكار المجتمعي"، ووصفت الزيارة بأنها "كانت زيارة ملهمة تحمل رسائل أمل وشراكة ومستقبل مشترك".
وتُعرف جمعية "عتيدنا"، التي تضم مواطنين عربا في إسرائيل إلى جانب مواطنين يهود من المعسكر القومي الصهيوني، نفسها بأنها جمعية غير ربحية تهدف إلى "إقامة شراكة عربية يهودية قائمة على الاحترام المتبادل والمساواة المدنية الكاملة داخل إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، وبناء مجتمع عربي قوي، فخور بثقافته وتراثه، ومندمج في المجتمع الإسرائيلي"، بحسب الموقع الإلكتروني للجمعية.