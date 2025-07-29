السيطرة على أكثر من 200 حريق... تونس تواجه موجة حرائق غابات واسعة

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:12 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:30 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:18 GMT
16 د
بلا قيود
خبيرة يوضح أسباب تشكيل حكومة موازية في نيالا السودانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:33 GMT
27 د
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10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
11:03 GMT
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الزومبا بين الرياضة واللياقة
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دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
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مدار الليل والنهار
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:28 GMT
12 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
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خبير: الضغط الأمريكي كان العامل الأساسي في توصل كمبوديا وتايلاند إلى وقف إطلاق النار
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السيطرة على أكثر من 200 حريق... تونس تواجه موجة حرائق غابات واسعة
السيطرة على أكثر من 200 حريق... تونس تواجه موجة حرائق غابات واسعة
سبوتنيك عربي
تواصل فرق الإطفاء والحماية المدنية في تونس جهودها لليوم الثالث على التوالي لإخماد حرائق غابات واسعة اندلعت في عدد من المناطق الشمالية، وسط موجة حر قياسية زادت... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T12:47+0000
2025-07-29T12:47+0000
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وأعلن جهاز الحماية المدنية عن السيطرة على 202 حريق خلال الساعات الماضية، بينما لا تزال العمليات جارية لإطفاء بؤر متجددة في غابات جبل منصور الرابط بين محافظتي زغوان وسليانة، حسبما نقلت قناة "العربية".وأدت الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة إلى انتشار سريع للنيران، مما دفع مواطنين لإطلاق نداءات استغاثة مع اقتراب الحريق من منازلهم.ووثّقت مقاطع فيديو متداولة سحب دخان كثيفة وألسنة لهب تلتهم أشجارا في الغابات، بينما تعمل فرق الإطفاء على مدار الساعة لمنع وصول النيران إلى المناطق السكنية المجاورة.وأفادت التقارير بتضرر مساحات كبيرة من الغطاء النباتي، حيث التهمت النيران مئات الهكتارات من الأراضي الحراجية، دون تسجيل أي خسائر بشرية حتى الآن.ودعت السلطات التونسية المواطنين إلى تجنب زيارة الغابات أو إشعال النار في الأماكن المكشوفة، مؤكدة أن الوضع لا يزال تحت السيطرة، لكنه يتطلب الحيطة، مشيرة إلى أن عمليات المكافحة ستستمر حتى إخماد جميع البؤر المشتعلة.وتشهد تونس سنويا حرائق غابات خلال فصل الصيف، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والعوامل المناخية، إلى جانب عوامل بشرية مثل الإهمال أو التسبب المتعمد في الحرائق.
https://sarabic.ae/20250718/سوريا-تشكر-السعودية-على-مساعدة-المتضررين-من-حرائق-الساحل-1102806920.html
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العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار المناخ في العالم
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار المناخ في العالم

السيطرة على أكثر من 200 حريق... تونس تواجه موجة حرائق غابات واسعة

12:47 GMT 29.07.2025
© AP Photo / Yorgos Karahalisاندلاع حرائق هائلة في غابات جنوب اليونان
اندلاع حرائق هائلة في غابات جنوب اليونان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Yorgos Karahalis
تابعنا عبر
تواصل فرق الإطفاء والحماية المدنية في تونس جهودها لليوم الثالث على التوالي لإخماد حرائق غابات واسعة اندلعت في عدد من المناطق الشمالية، وسط موجة حر قياسية زادت من شدة انتشار النيران.
وأعلن جهاز الحماية المدنية عن السيطرة على 202 حريق خلال الساعات الماضية، بينما لا تزال العمليات جارية لإطفاء بؤر متجددة في غابات جبل منصور الرابط بين محافظتي زغوان وسليانة، حسبما نقلت قناة "العربية".

وأدت الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة إلى انتشار سريع للنيران، مما دفع مواطنين لإطلاق نداءات استغاثة مع اقتراب الحريق من منازلهم.
ووثّقت مقاطع فيديو متداولة سحب دخان كثيفة وألسنة لهب تلتهم أشجارا في الغابات، بينما تعمل فرق الإطفاء على مدار الساعة لمنع وصول النيران إلى المناطق السكنية المجاورة.
وأفادت التقارير بتضرر مساحات كبيرة من الغطاء النباتي، حيث التهمت النيران مئات الهكتارات من الأراضي الحراجية، دون تسجيل أي خسائر بشرية حتى الآن.
حرائق الغابات في اللاذقية غربي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
سوريا تشكر السعودية على مساعدة المتضررين من حرائق الساحل
18 يوليو, 17:10 GMT
ودعت السلطات التونسية المواطنين إلى تجنب زيارة الغابات أو إشعال النار في الأماكن المكشوفة، مؤكدة أن الوضع لا يزال تحت السيطرة، لكنه يتطلب الحيطة، مشيرة إلى أن عمليات المكافحة ستستمر حتى إخماد جميع البؤر المشتعلة.
وتشهد تونس سنويا حرائق غابات خلال فصل الصيف، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والعوامل المناخية، إلى جانب عوامل بشرية مثل الإهمال أو التسبب المتعمد في الحرائق.
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