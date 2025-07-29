https://sarabic.ae/20250729/السيطرة-على-أكثر-من-200-حريق-تونس-تواجه-موجة-حرائق-غابات-واسعة-1103158436.html
السيطرة على أكثر من 200 حريق... تونس تواجه موجة حرائق غابات واسعة
السيطرة على أكثر من 200 حريق... تونس تواجه موجة حرائق غابات واسعة
سبوتنيك عربي
تواصل فرق الإطفاء والحماية المدنية في تونس جهودها لليوم الثالث على التوالي لإخماد حرائق غابات واسعة اندلعت في عدد من المناطق الشمالية، وسط موجة حر قياسية زادت... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T12:47+0000
2025-07-29T12:47+0000
2025-07-29T12:47+0000
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وأعلن جهاز الحماية المدنية عن السيطرة على 202 حريق خلال الساعات الماضية، بينما لا تزال العمليات جارية لإطفاء بؤر متجددة في غابات جبل منصور الرابط بين محافظتي زغوان وسليانة، حسبما نقلت قناة "العربية".وأدت الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة إلى انتشار سريع للنيران، مما دفع مواطنين لإطلاق نداءات استغاثة مع اقتراب الحريق من منازلهم.ووثّقت مقاطع فيديو متداولة سحب دخان كثيفة وألسنة لهب تلتهم أشجارا في الغابات، بينما تعمل فرق الإطفاء على مدار الساعة لمنع وصول النيران إلى المناطق السكنية المجاورة.وأفادت التقارير بتضرر مساحات كبيرة من الغطاء النباتي، حيث التهمت النيران مئات الهكتارات من الأراضي الحراجية، دون تسجيل أي خسائر بشرية حتى الآن.ودعت السلطات التونسية المواطنين إلى تجنب زيارة الغابات أو إشعال النار في الأماكن المكشوفة، مؤكدة أن الوضع لا يزال تحت السيطرة، لكنه يتطلب الحيطة، مشيرة إلى أن عمليات المكافحة ستستمر حتى إخماد جميع البؤر المشتعلة.وتشهد تونس سنويا حرائق غابات خلال فصل الصيف، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والعوامل المناخية، إلى جانب عوامل بشرية مثل الإهمال أو التسبب المتعمد في الحرائق.
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العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار المناخ في العالم
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار المناخ في العالم
السيطرة على أكثر من 200 حريق... تونس تواجه موجة حرائق غابات واسعة
تواصل فرق الإطفاء والحماية المدنية في تونس جهودها لليوم الثالث على التوالي لإخماد حرائق غابات واسعة اندلعت في عدد من المناطق الشمالية، وسط موجة حر قياسية زادت من شدة انتشار النيران.
وأعلن جهاز الحماية المدنية عن السيطرة على 202 حريق خلال الساعات الماضية، بينما لا تزال العمليات جارية لإطفاء بؤر متجددة في غابات جبل منصور الرابط بين محافظتي زغوان وسليانة، حسبما نقلت قناة
"العربية".
وأدت الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة إلى انتشار سريع للنيران، مما دفع مواطنين لإطلاق نداءات استغاثة مع اقتراب الحريق من منازلهم.
ووثّقت مقاطع فيديو متداولة سحب دخان كثيفة وألسنة لهب تلتهم أشجارا في الغابات، بينما تعمل فرق الإطفاء على مدار الساعة لمنع وصول النيران إلى المناطق السكنية المجاورة.
وأفادت التقارير بتضرر مساحات كبيرة من الغطاء النباتي
، حيث التهمت النيران مئات الهكتارات من الأراضي الحراجية، دون تسجيل أي خسائر بشرية حتى الآن.
ودعت السلطات التونسية المواطنين إلى تجنب زيارة الغابات أو إشعال النار في الأماكن المكشوفة، مؤكدة أن الوضع لا يزال تحت السيطرة، لكنه يتطلب الحيطة، مشيرة إلى أن عمليات المكافحة ستستمر حتى إخماد جميع البؤر المشتعلة.
وتشهد تونس سنويا حرائق غابات خلال فصل الصيف، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والعوامل المناخية، إلى جانب عوامل بشرية مثل الإهمال أو التسبب المتعمد في الحرائق.