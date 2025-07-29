https://sarabic.ae/20250729/ترامب-لا-أسعى-لعقد-قمة-مع-الرئيس-الصيني-وتلك-أخبار-كاذبة-1103142375.html
ترامب: لا أسعى لعقد قمة مع الرئيس الصيني وتلك أخبار كاذبة
ترامب: لا أسعى لعقد قمة مع الرئيس الصيني وتلك أخبار كاذبة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يسعى لعقد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يزور الصين، تلبية لدعوة من رئيسها، على حد... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T04:27+0000
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وكتب ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "تفيد تقارير إخبارية كاذبة بأنني أسعى لعقد قمة مع الرئيس الصيني. هذا كذب، لا أسعى لشيء!".وفي يونيو/ حزيران الماضي، قال ترامب إنه قبل دعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ، لزيارة الصين ووعد بإجراء الزيارة "في وقت ما".وفي وقت سابق، أفادت صحيفة يابانية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يزور الصين في وقت لاحق من العام الحالي، برفقة وفد يضم عشرات من كبار رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين. وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من يونيو الماضي، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، مشيرًا إلى أن المكالمة استمرت نحو 90 دقيقة، وانتهت بشكل إيجابي لكلا الجانبين.وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "انتهيت للتو من مكالمة هاتفية مثمرة للغاية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ناقشنا فيها بعض تعقيدات اتفاقيتنا التجارية التي أبرمناها أخيرا واتفقنا عليها. استغرقت المكالمة حوالي ساعة ونصف الساعة، وانتهت بنهاية إيجابية للغاية لكلا البلدين".وردًا على الإجراءات الأمريكية، فرضت الصين قيودًا جديدة على تصدير العناصر الأرضية النادرة، التي تمثل المصدر الرئيسي للإمدادات العالمية من هذه المواد الحيوية.الصين تحث أوكرانيا على "تصحيح أخطائها فورا" بعد فرض عقوبات ضدهاروبيو: الولايات المتحدة تسعى إلى علاقة قائمة على الاحترام مع الصين
https://sarabic.ae/20250728/الكرملين-إذا-قرر-ترامب-زيارة-الصين-أثناء-وجود-بوتين-هناك-فلا-يمكن-استبعاد-لقائهما-1103107027.html
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الصين, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: لا أسعى لعقد قمة مع الرئيس الصيني وتلك أخبار كاذبة
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يسعى لعقد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يزور الصين، تلبية لدعوة من رئيسها، على حد قوله.
وكتب ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "تفيد تقارير إخبارية كاذبة بأنني أسعى لعقد قمة مع الرئيس الصيني. هذا كذب، لا أسعى لشيء!".
وتابع: "قد أذهب إلى الصين، ولكن بدعوة من الرئيس شي فقط، وهي دعوة مُقدمة. وإلا، فلا فائدة! شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر".
وفي يونيو/ حزيران الماضي، قال ترامب إنه قبل دعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ، لزيارة الصين ووعد بإجراء الزيارة "في وقت ما".
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة يابانية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يزور الصين في وقت لاحق من العام الحالي، برفقة وفد يضم عشرات من كبار رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين. وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من يونيو الماضي، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، مشيرًا إلى أن المكالمة استمرت نحو 90 دقيقة، وانتهت بشكل إيجابي لكلا الجانبين.
وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "انتهيت للتو من مكالمة هاتفية مثمرة للغاية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ناقشنا فيها بعض تعقيدات اتفاقيتنا التجارية التي أبرمناها أخيرا واتفقنا عليها. استغرقت المكالمة حوالي ساعة ونصف الساعة، وانتهت بنهاية إيجابية للغاية لكلا البلدين".
يشار إلى أنه في 2 أبريل/ نيسان 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية إضافية على عدد من شركاء أمريكا التجاريين، وفي مقدمتهم الصين، التي ردت بالمثل، ما أدى إلى تصعيد متبادل رفع الرسوم الأمريكية على السلع الصينية إلى 145%، بينما وصلت الرسوم الصينية على البضائع الأمريكية إلى 125%.
وردًا على الإجراءات الأمريكية، فرضت الصين قيودًا جديدة على تصدير العناصر الأرضية النادرة، التي تمثل المصدر الرئيسي للإمدادات العالمية من هذه المواد الحيوية.