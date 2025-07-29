دولة خليجية تسجل أول علاج لمرض "ألزهايمر"

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:12 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:30 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:18 GMT
16 د
بلا قيود
خبيرة يوضح أسباب تشكيل حكومة موازية في نيالا السودانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:33 GMT
27 د
On air
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:28 GMT
12 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
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خبير: الضغط الأمريكي كان العامل الأساسي في توصل كمبوديا وتايلاند إلى وقف إطلاق النار
17:00 GMT
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ملفات ساخنة
وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة مناورة جديدة أم تغيير سياسي
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https://sarabic.ae/20250729/دولة-خليجية-تسجل-أول-علاج-لمرض-ألزهايمر-1103174242.html
دولة خليجية تسجل أول علاج لمرض "ألزهايمر"
دولة خليجية تسجل أول علاج لمرض "ألزهايمر"
سبوتنيك عربي
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية تسجيل مستحضر "لكمبي" (ليكانيماب)، وهو أول علاج معتمد لمرض ألزهايمر في المملكة، مخصص للمرضى الذين... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T20:16+0000
2025-07-29T20:16+0000
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ويُعد المستحضر، الذي يُعطى عبر التسريب الوريدي كل أسبوعين، أول علاج حيوي مبتكر من فئة الأجسام المضادة أحادية النسيلة، حيث يستهدف بروتين بيتا أميلويد المتراكم في الدماغ، مما يسهم في تقليل اللويحات المرتبطة بتدهور القدرات الإدراكية لدى المرضى، وفقًا لقناة "العربية".وأكدت الهيئة أن تسجيل الدواء جاء بعد تقييم دقيق لفعاليته وسلامته وجودته، حيث أظهرت الدراسات السريرية نتائج إيجابية في إبطاء تدهور الحالة مقارنة بالعلاج الوهمي، وفقًا لمقاييس فعالية أدوية ألزهايمر.ومن أبرز الآثار الجانبية المسجلة: الصداع، وأعراض مرتبطة بالتسريب الوريدي، وتغيرات في التصوير بالرنين المغناطيسي (ARIA)، التي تشمل الوذمة الدماغية أو النزيف الدقيق.وشددت الهيئة على أهمية متابعة المرضى بشكل دوري أثناء العلاج، مع تقييم الحالة الجينية لهم مسبقًا لتقليل المخاطر.واشترطت الهيئة على الشركة المصنعة تقديم تقارير دورية عن فعالية المستحضر وسلامته، إلى جانب تنفيذ خطة لإدارة المخاطر لضمان استخدامه بأمان.
https://sarabic.ae/20250727/دراسة-صادمة-السيجارة-الإلكترونية-تشوه-جماجم-الأجنة-1103079494.html
https://sarabic.ae/20250729/دراسة-تحذر-من-عواقب-إيقاف-أدوية-التخسيس-1103166646.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط

دولة خليجية تسجل أول علاج لمرض "ألزهايمر"

20:16 GMT 29.07.2025
CC0 / pixabay / مرض الزهايمر لرجل مسن
مرض الزهايمر لرجل مسن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
CC0 / pixabay /
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أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية تسجيل مستحضر "لكمبي" (ليكانيماب)، وهو أول علاج معتمد لمرض ألزهايمر في المملكة، مخصص للمرضى الذين يعانون من ضعف إدراكي بسيط أو مرحلة خفيفة من الخرف، ولا يحملون سوى نسخة واحدة أو لا يحملون أي نسخة من جين "ApoE4" المرتبط بالمرض.
ويُعد المستحضر، الذي يُعطى عبر التسريب الوريدي كل أسبوعين، أول علاج حيوي مبتكر من فئة الأجسام المضادة أحادية النسيلة، حيث يستهدف بروتين بيتا أميلويد المتراكم في الدماغ، مما يسهم في تقليل اللويحات المرتبطة بتدهور القدرات الإدراكية لدى المرضى، وفقًا لقناة "العربية".
تشوه جماجم أجنة الفئران خلال التجربة العلمية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
مجتمع
دراسة صادمة... السيجارة الإلكترونية تشوه جماجم الأجنة
27 يوليو, 10:33 GMT
وأكدت الهيئة أن تسجيل الدواء جاء بعد تقييم دقيق لفعاليته وسلامته وجودته، حيث أظهرت الدراسات السريرية نتائج إيجابية في إبطاء تدهور الحالة مقارنة بالعلاج الوهمي، وفقًا لمقاييس فعالية أدوية ألزهايمر.
ومن أبرز الآثار الجانبية المسجلة: الصداع، وأعراض مرتبطة بالتسريب الوريدي، وتغيرات في التصوير بالرنين المغناطيسي (ARIA)، التي تشمل الوذمة الدماغية أو النزيف الدقيق.
السمنة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
مجتمع
دراسة تحذر من عواقب إيقاف أدوية "التخسيس"
15:17 GMT
وشددت الهيئة على أهمية متابعة المرضى بشكل دوري أثناء العلاج، مع تقييم الحالة الجينية لهم مسبقًا لتقليل المخاطر.
واشترطت الهيئة على الشركة المصنعة تقديم تقارير دورية عن فعالية المستحضر وسلامته، إلى جانب تنفيذ خطة لإدارة المخاطر لضمان استخدامه بأمان.
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