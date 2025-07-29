https://sarabic.ae/20250729/دولة-خليجية-تسجل-أول-علاج-لمرض-ألزهايمر-1103174242.html
دولة خليجية تسجل أول علاج لمرض "ألزهايمر"
دولة خليجية تسجل أول علاج لمرض "ألزهايمر"
سبوتنيك عربي
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية تسجيل مستحضر "لكمبي" (ليكانيماب)، وهو أول علاج معتمد لمرض ألزهايمر في المملكة، مخصص للمرضى الذين... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
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ويُعد المستحضر، الذي يُعطى عبر التسريب الوريدي كل أسبوعين، أول علاج حيوي مبتكر من فئة الأجسام المضادة أحادية النسيلة، حيث يستهدف بروتين بيتا أميلويد المتراكم في الدماغ، مما يسهم في تقليل اللويحات المرتبطة بتدهور القدرات الإدراكية لدى المرضى، وفقًا لقناة "العربية".وأكدت الهيئة أن تسجيل الدواء جاء بعد تقييم دقيق لفعاليته وسلامته وجودته، حيث أظهرت الدراسات السريرية نتائج إيجابية في إبطاء تدهور الحالة مقارنة بالعلاج الوهمي، وفقًا لمقاييس فعالية أدوية ألزهايمر.ومن أبرز الآثار الجانبية المسجلة: الصداع، وأعراض مرتبطة بالتسريب الوريدي، وتغيرات في التصوير بالرنين المغناطيسي (ARIA)، التي تشمل الوذمة الدماغية أو النزيف الدقيق.وشددت الهيئة على أهمية متابعة المرضى بشكل دوري أثناء العلاج، مع تقييم الحالة الجينية لهم مسبقًا لتقليل المخاطر.واشترطت الهيئة على الشركة المصنعة تقديم تقارير دورية عن فعالية المستحضر وسلامته، إلى جانب تنفيذ خطة لإدارة المخاطر لضمان استخدامه بأمان.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط
دولة خليجية تسجل أول علاج لمرض "ألزهايمر"
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية تسجيل مستحضر "لكمبي" (ليكانيماب)، وهو أول علاج معتمد لمرض ألزهايمر في المملكة، مخصص للمرضى الذين يعانون من ضعف إدراكي بسيط أو مرحلة خفيفة من الخرف، ولا يحملون سوى نسخة واحدة أو لا يحملون أي نسخة من جين "ApoE4" المرتبط بالمرض.
ويُعد المستحضر، الذي يُعطى عبر التسريب الوريدي كل أسبوعين، أول علاج حيوي مبتكر من فئة الأجسام المضادة أحادية النسيلة، حيث يستهدف بروتين
بيتا أميلويد المتراكم في الدماغ، مما يسهم في تقليل اللويحات المرتبطة بتدهور القدرات الإدراكية لدى المرضى، وفقًا لقناة "العربية".
وأكدت الهيئة أن تسجيل الدواء جاء بعد تقييم دقيق لفعاليته وسلامته وجودته، حيث أظهرت الدراسات السريرية
نتائج إيجابية في إبطاء تدهور الحالة مقارنة بالعلاج الوهمي، وفقًا لمقاييس فعالية أدوية ألزهايمر.
ومن أبرز الآثار الجانبية المسجلة: الصداع، وأعراض مرتبطة بالتسريب الوريدي، وتغيرات في التصوير بالرنين المغناطيسي (ARIA)، التي تشمل الوذمة الدماغية أو النزيف الدقيق.
وشددت الهيئة على أهمية متابعة المرضى بشكل دوري أثناء العلاج، مع تقييم الحالة الجينية لهم مسبقًا لتقليل المخاطر.
واشترطت الهيئة على الشركة المصنعة تقديم تقارير دورية عن فعالية المستحضر وسلامته، إلى جانب تنفيذ خطة لإدارة المخاطر لضمان استخدامه بأمان.