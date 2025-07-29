https://sarabic.ae/20250729/عراقجي-لم-نضع-خطة-للمفاوضات-مع-أمريكا-1103169391.html

عراقجي: لم نضع خطة للمفاوضات مع أمريكا

عراقجي: لم نضع خطة للمفاوضات مع أمريكا

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم وضع خطة للمفاوضات مع أمريكا في الوقت الحالي، وأن "أي ساحة نحضرها بما في ذلك ساحة المفاوضات،... 29.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-29T16:23+0000

2025-07-29T16:23+0000

2025-07-29T16:23+0000

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وذكرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات عراقجي جاءت على هامش "مراسم تأبين لشهداء الحرب المفروضة الأخيرة" التي أُقيمت بطهران، والتي أوضح خلالها أنه حتى الآن لم يتم ترتيب شيء خاص بشأن المفاوضات.وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الاثنين، عدم وجود أي خطط لإجراء مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن.وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن "الإدارة الأمريكية استغلت جولات الحوار السابقة للعدوان على إيران، وخانت الدبلوماسية"، مشددا على أن "الشرط الأساسي لاستئناف أي مفاوضات هو تغيير السلوك والرؤية الأمريكيين تجاه أصل التفاوض".وأشار بقائي إلى أن بلاده "لن تتردد في انتهاج الدبلوماسية متى رأت أن مصلحتها القومية يمكن أن تتحقق عن طريق التفاوض"، موجها تحذيرا للدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بشأن تفعيل آلية "سناب باك" التي تهدف إلى إعادة فرض العقوبات والقرارات الدولية على إيران.بدورها، رفضت إيران هذه الاتهامات، وردّت بهجماتها الخاصة. وتبادل الطرفان الضربات على مدار 12 يومًا، وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي. بعد ذلك، شنّت طهران ضرباتٍ صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مساء الـ23 من الشهر ذاته، مؤكدةً أن "الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر".ثم أعرب ترامب عن أمله في أن يكون قصف القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد "أدّى إلى تفريغ غضب إيران"، وأن "طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن". كما قال إن "إسرائيل وإيران اتفقتا على هدنة من شأنها، أن تنهي رسميًا حرب الأيام الـ12 يوما".

https://sarabic.ae/20250729/خامنئي-البرنامج-النووي-وعمليات-التخصيب-مجرد-ذريعة-لمهاجمة-إيران-1103155292.html

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