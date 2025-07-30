https://sarabic.ae/20250730/ترامب-أتوقع-التوصل-إلى-اتفاق-تجاري-عادل-للغاية-مع-الصين-1103203798.html
ترامب: أتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري "عادل للغاية" مع الصين
ترامب: أتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري "عادل للغاية" مع الصين
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن المحادثات التجارية مع الصين تتقدم بشكل جيد، معربا عن ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق "عادل للغاية". 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T18:43+0000
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وقال ترامب للصحفيين معلقا على تقدم محادثات التجارة بين أمريكا والصين: "نحرز تقدما مع الصين. أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام. أعتقد أننا سنحصل على صفقة عادلة للغاية مع الصين".وردا على الإجراءات الأمريكية، فرضت الصين قيودا جديدة على تصدير العناصر الأرضية النادرة، التي تمثل المصدر الرئيسي للإمدادات العالمية من هذه المواد الحيوية.كما شهدت العاصمة البريطانية لندن، يومي 10 و11 يونيو/حزيران الماضي، مفاوضات تجارية جديدة، شارك فيها من الجانب الصيني نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، هي ليفينغ، ومن الجانب الأمريكي وزير التجارة، هوارد لوتنيك، ووزير الخزانة، سكوت بيسنت، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ينهي التوترات التجارية بين الطرفين.الصين تحث أوكرانيا على "تصحيح أخطائها فورا" بعد فرض عقوبات ضدهاروبيو: الولايات المتحدة تسعى إلى علاقة قائمة على الاحترام مع الصين
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الصين
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الصين
ترامب: أتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري "عادل للغاية" مع الصين
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن المحادثات التجارية مع الصين تتقدم بشكل جيد، معربا عن ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق "عادل للغاية".
وقال ترامب للصحفيين معلقا على تقدم محادثات التجارة بين أمريكا والصين: "نحرز تقدما مع الصين. أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام. أعتقد أننا سنحصل على صفقة عادلة للغاية مع الصين".
يشار إلى أنه في 2 نيسان/ أبريل 2025، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية إضافية على عدد من شركاء أمريكا التجاريين، وفي مقدمتهم الصين، التي ردت بالمثل، مما أدى إلى تصعيد متبادل رفع الرسوم الأمريكية على السلع الصينية إلى 145%، بينما وصلت الرسوم الصينية على البضائع الأمريكية إلى 125%.
وردا على الإجراءات الأمريكية، فرضت الصين قيودا جديدة على تصدير العناصر الأرضية النادرة، التي تمثل المصدر الرئيسي للإمدادات العالمية من هذه المواد الحيوية.
وفي محاولة لاحتواء التصعيد، عقد مسؤولون من البلدين جولة محادثات في جنيف يومي 10 و11 مايو/ أيار الماضي، انتهت باتفاق مؤقت يقضي بخفض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما، بدءا من 14 مايو، لتصبح الرسوم الأمريكية 30% على البضائع الصينية، والرسوم الصينية 10% على المنتجات الأمريكية.
كما شهدت العاصمة البريطانية لندن، يومي 10 و11 يونيو/حزيران الماضي، مفاوضات تجارية جديدة
، شارك فيها من الجانب الصيني نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، هي ليفينغ، ومن الجانب الأمريكي وزير التجارة، هوارد لوتنيك، ووزير الخزانة، سكوت بيسنت، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ينهي التوترات التجارية بين الطرفين.