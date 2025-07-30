https://sarabic.ae/20250730/ترامب-الرئيس-الصيني-يعتزم-زيارة-الولايات-المتحدة-1103178701.html
ترامب: الرئيس الصيني يعتزم زيارة الولايات المتحدة
ترامب: الرئيس الصيني يعتزم زيارة الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن نظيره الصيني شي جين بينغ، سيقوم بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن وفدا أمريكيا بقيادته (ترامب) قد يزور... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T05:01+0000
2025-07-30T05:01+0000
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وقال ترامب لموقع"بريتبارت" الأمريكي: "سنرى ما سيحدث، ولكن على الأرجح سوف نذهب إلى الصين في المستقبل غير البعيد جدا، وربما قبل نهاية هذا العام، وإنه (شي جين بينغ) سيأتي هنا".ويوم أمس الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي إنه لا يسعى لعقد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ولا يمكنه السفر إلى الصين إلا بدعوة منه.وفي وقت سابق، أفادت صحيفة يابانية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يزور الصين في وقت لاحق من العام الحالي، برفقة وفد يضم عشرات من كبار رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين. وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من يونيو الماضي، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، مشيرًا إلى أن المكالمة استمرت نحو 90 دقيقة، وانتهت بشكل إيجابي لكلا الجانبين.يشار إلى أنه في 2 أبريل/ نيسان 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية إضافية على عدد من شركاء أمريكا التجاريين، وفي مقدمتهم الصين، التي ردت بالمثل، ما أدى إلى تصعيد متبادل رفع الرسوم الأمريكية على السلع الصينية إلى 145%، بينما وصلت الرسوم الصينية على البضائع الأمريكية إلى 125%.وردًا على الإجراءات الأمريكية، فرضت الصين قيودًا جديدة على تصدير العناصر الأرضية النادرة، التي تمثل المصدر الرئيسي للإمدادات العالمية من هذه المواد الحيوية.الكرملين: إذا قرر ترامب زيارة الصين أثناء وجود بوتين هناك فلا يمكن استبعاد لقائهماروبيو: الولايات المتحدة تسعى إلى علاقة قائمة على الاحترام مع الصين
https://sarabic.ae/20250729/ترامب-لا-أسعى-لعقد-قمة-مع-الرئيس-الصيني-وتلك-أخبار-كاذبة-1103142375.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب: الرئيس الصيني يعتزم زيارة الولايات المتحدة
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن نظيره الصيني شي جين بينغ، سيقوم بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن وفدا أمريكيا بقيادته (ترامب) قد يزور الصين قبل نهاية العام، لكن لم يتم تحديد مواعيد محددة، على حد قوله.
وقال ترامب لموقع"بريتبارت" الأمريكي: "سنرى ما سيحدث، ولكن على الأرجح سوف نذهب إلى الصين في المستقبل غير البعيد جدا، وربما قبل نهاية هذا العام، وإنه (شي جين بينغ) سيأتي هنا".
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلن ترامب، أنه قبل دعوة الرئيس شي جين بينغ لزيارة الصين، ووعد بالقيام بزيارة " في مرحلة ما".
ويوم أمس الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي إنه لا يسعى لعقد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ولا يمكنه السفر إلى الصين إلا بدعوة منه.
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة يابانية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يزور الصين في وقت لاحق من العام الحالي، برفقة وفد يضم عشرات من كبار رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين. وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من يونيو الماضي، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، مشيرًا إلى أن المكالمة استمرت نحو 90 دقيقة، وانتهت بشكل إيجابي لكلا الجانبين.
يشار إلى أنه في 2 أبريل/ نيسان 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية إضافية
على عدد من شركاء أمريكا التجاريين، وفي مقدمتهم الصين، التي ردت بالمثل، ما أدى إلى تصعيد متبادل رفع الرسوم الأمريكية على السلع الصينية إلى 145%، بينما وصلت الرسوم الصينية على البضائع الأمريكية إلى 125%.
وردًا على الإجراءات الأمريكية، فرضت الصين قيودًا جديدة على تصدير العناصر الأرضية النادرة، التي تمثل المصدر الرئيسي للإمدادات العالمية من هذه المواد الحيوية.