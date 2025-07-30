https://sarabic.ae/20250730/محمد-بن-زايد-يرحب-بعزم-بريطانيا-الاعتراف-بالدولة-الفلسطينية--1103197484.html

محمد بن زايد يرحب بعزم بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية

محمد بن زايد يرحب بعزم بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية

سبوتنيك عربي

أشاد محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بقرار المملكة المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية. 30.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-30T14:29+0000

2025-07-30T14:29+0000

2025-07-30T14:29+0000

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وناقش الطرفان التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط، مع التركيز على الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام". وأكد الزعيمان التزام البلدين بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وشدد الجانبان على أهمية التقدم نحو سلام دائم وعادل يستند إلى "حل الدولتين"، معتبرين إياه السبيل الأمثل لضمان استقرار المنطقة وتحقيق مستقبل مزدهر لشعوبها. كما استعرض الاتصال آفاق التعاون الثنائي بين الإمارات والمملكة المتحدة، حيث أكد الزعيمان حرصهما على تعزيز العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي. وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد صرح، أمس الثلاثاء، بأن بريطانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول، ما لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة وتتخذ خطوات لإنهاء الوضع المروع في القطاع. وتابع: "لا نساوي بين إسرائيل و"حماس" ومطالبنا من الحركة الفلسطينية لا تزال قائمة، وملتزمون بإجراء تقييم قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مدى التزام الطرفين بهذه الخطوات قبل اتخاذ القرار النهائي".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل. وقال ماكرون، في منشور له عبرحسابه على منصة "إكس": "وفاء بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".

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