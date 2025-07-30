https://sarabic.ae/20250730/محمد-بن-زايد-يرحب-بعزم-بريطانيا-الاعتراف-بالدولة-الفلسطينية--1103197484.html
محمد بن زايد يرحب بعزم بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية
محمد بن زايد يرحب بعزم بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية
سبوتنيك عربي
أشاد محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بقرار المملكة المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية. 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T14:29+0000
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وناقش الطرفان التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط، مع التركيز على الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام". وأكد الزعيمان التزام البلدين بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وشدد الجانبان على أهمية التقدم نحو سلام دائم وعادل يستند إلى "حل الدولتين"، معتبرين إياه السبيل الأمثل لضمان استقرار المنطقة وتحقيق مستقبل مزدهر لشعوبها. كما استعرض الاتصال آفاق التعاون الثنائي بين الإمارات والمملكة المتحدة، حيث أكد الزعيمان حرصهما على تعزيز العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي. وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد صرح، أمس الثلاثاء، بأن بريطانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول، ما لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة وتتخذ خطوات لإنهاء الوضع المروع في القطاع. وتابع: "لا نساوي بين إسرائيل و"حماس" ومطالبنا من الحركة الفلسطينية لا تزال قائمة، وملتزمون بإجراء تقييم قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مدى التزام الطرفين بهذه الخطوات قبل اتخاذ القرار النهائي".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل. وقال ماكرون، في منشور له عبرحسابه على منصة "إكس": "وفاء بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, بريطانيا, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, بريطانيا, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
محمد بن زايد يرحب بعزم بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية
أشاد محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بقرار المملكة المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وناقش الطرفان التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط، مع التركيز على الأزمة الإنسانية
في قطاع غزة، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وأكد الزعيمان التزام البلدين بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد الجانبان على أهمية التقدم نحو سلام دائم وعادل يستند إلى "حل الدولتين"، معتبرين إياه السبيل الأمثل لضمان استقرار المنطقة وتحقيق مستقبل مزدهر لشعوبها.
من جانبه، شدد بن زايد على "ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مع ضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كاف ودون معوقات لتخفيف معاناة سكان القطاع".
كما استعرض الاتصال آفاق التعاون الثنائي بين الإمارات والمملكة المتحدة، حيث أكد الزعيمان حرصهما على تعزيز العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.
وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد صرح، أمس الثلاثاء، بأن بريطانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية
في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول، ما لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة وتتخذ خطوات لإنهاء الوضع المروع في القطاع.
وجاء في بيان مكتب ستارمر: "نحن عازمون على الدفاع عن جدوى حل الدولتين، ولذلك سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جادة لإنهاء الوضع المتردي في غزة وتلتزم بسلام مستدام طويل الأمد، بما في ذلك السماح للأمم المتحدة باستئناف المساعدات الإنسانية لشعب غزة دون تأخير لإنهاء المجاعة، وحتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار وتوضح أنه لن يكون هناك ضم لغزة أو الضفة الغربية".
وتابع: "لا نساوي بين إسرائيل و"حماس" ومطالبنا من الحركة الفلسطينية لا تزال قائمة، وملتزمون بإجراء تقييم قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مدى التزام الطرفين بهذه الخطوات قبل اتخاذ القرار النهائي".
وأضاف: "علينا فتح المعابر البرية وإدخال 500 شاحنة غذاء إلى غزة يوميا، وندعم جهود أمريكا وقطر ومصر لوقف إطلاق النار المستدام في غزة".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقال ماكرون، في منشور له عبرحسابه على منصة "إكس": "وفاء بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".