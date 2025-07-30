محمد بن زايد يرحب بعزم بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية

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بث مباشر... المناقشات النهائية للمؤتمر الدولي بشأن حل الدولتين في نيويورك
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:33 GMT
27 د
On air
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:28 GMT
12 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: الضغط الأمريكي كان العامل الأساسي في توصل كمبوديا وتايلاند إلى وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة مناورة جديدة أم تغيير سياسي
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
On air
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:46 GMT
13 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
16:03 GMT
29 د
On air
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: تسونامي دبلوماسي ضد إسرائيل يغير قواعد اللعبة
17:00 GMT
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لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
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59 د
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https://sarabic.ae/20250730/محمد-بن-زايد-يرحب-بعزم-بريطانيا-الاعتراف-بالدولة-الفلسطينية--1103197484.html
محمد بن زايد يرحب بعزم بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية
محمد بن زايد يرحب بعزم بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية
سبوتنيك عربي
أشاد محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بقرار المملكة المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية. 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T14:29+0000
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وناقش الطرفان التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط، مع التركيز على الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام". وأكد الزعيمان التزام البلدين بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وشدد الجانبان على أهمية التقدم نحو سلام دائم وعادل يستند إلى "حل الدولتين"، معتبرين إياه السبيل الأمثل لضمان استقرار المنطقة وتحقيق مستقبل مزدهر لشعوبها. كما استعرض الاتصال آفاق التعاون الثنائي بين الإمارات والمملكة المتحدة، حيث أكد الزعيمان حرصهما على تعزيز العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي. وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد صرح، أمس الثلاثاء، بأن بريطانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول، ما لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة وتتخذ خطوات لإنهاء الوضع المروع في القطاع. وتابع: "لا نساوي بين إسرائيل و"حماس" ومطالبنا من الحركة الفلسطينية لا تزال قائمة، وملتزمون بإجراء تقييم قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مدى التزام الطرفين بهذه الخطوات قبل اتخاذ القرار النهائي".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل. وقال ماكرون، في منشور له عبرحسابه على منصة "إكس": "وفاء بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".
https://sarabic.ae/20250729/موسكو-من-المستحيل-تحقيق-السلام-والاستقرار-في-الشرق-الأوسط-دون-إقامة-دولة-فلسطينية-1103174678.html
https://sarabic.ae/20250730/أكثر-من-ألف-شكوى-مقدمة-ضد-ميرتس-في-ألمانيا-بسبب-موقفه-من-غزة-1103183605.html
https://sarabic.ae/20250728/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-يطالب-بنشر-قوات-دولية-في-غزة-بالتنسيق-مع-السلطة-الفلسطينية-1103128675.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, بريطانيا, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, بريطانيا, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

محمد بن زايد يرحب بعزم بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية

14:29 GMT 30.07.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصوررئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتيون في العاصمة الروسية موسكو
رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتيون في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
© Sputnik . POOL
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تابعنا عبر
أشاد محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بقرار المملكة المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وناقش الطرفان التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط، مع التركيز على الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وأكد الزعيمان التزام البلدين بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
موسكو: من المستحيل تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط دون إقامة دولة فلسطينية
أمس, 20:33 GMT
وشدد الجانبان على أهمية التقدم نحو سلام دائم وعادل يستند إلى "حل الدولتين"، معتبرين إياه السبيل الأمثل لضمان استقرار المنطقة وتحقيق مستقبل مزدهر لشعوبها.

من جانبه، شدد بن زايد على "ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مع ضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كاف ودون معوقات لتخفيف معاناة سكان القطاع".

كما استعرض الاتصال آفاق التعاون الثنائي بين الإمارات والمملكة المتحدة، حيث أكد الزعيمان حرصهما على تعزيز العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.
زعيم المعارضة الألمانية وزعيم حزب الاتحاد المسيحي فريدريش ميرز - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
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07:47 GMT
وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد صرح، أمس الثلاثاء، بأن بريطانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول، ما لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة وتتخذ خطوات لإنهاء الوضع المروع في القطاع.
وجاء في بيان مكتب ستارمر: "نحن عازمون على الدفاع عن جدوى حل الدولتين، ولذلك سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جادة لإنهاء الوضع المتردي في غزة وتلتزم بسلام مستدام طويل الأمد، بما في ذلك السماح للأمم المتحدة باستئناف المساعدات الإنسانية لشعب غزة دون تأخير لإنهاء المجاعة، وحتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار وتوضح أنه لن يكون هناك ضم لغزة أو الضفة الغربية".
وتابع: "لا نساوي بين إسرائيل و"حماس" ومطالبنا من الحركة الفلسطينية لا تزال قائمة، وملتزمون بإجراء تقييم قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مدى التزام الطرفين بهذه الخطوات قبل اتخاذ القرار النهائي".
وأضاف: "علينا فتح المعابر البرية وإدخال 500 شاحنة غذاء إلى غزة يوميا، وندعم جهود أمريكا وقطر ومصر لوقف إطلاق النار المستدام في غزة".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل.
محمد مصطفى، رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بنشر قوات دولية في غزة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية
28 يوليو, 15:23 GMT
وقال ماكرون، في منشور له عبرحسابه على منصة "إكس": "وفاء بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".
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