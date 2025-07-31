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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250731/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-32-طائرة-مسيرة-أوكرانية-ليلا-1103210520.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 32 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا
الدفاع الجوي الروسي يسقط 32 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 32 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة، خلال الليلة... 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T04:57+0000
2025-07-31T04:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:20 بتوقيت موسكو، يوم 30 يوليو (تموز الجاري) حتى الساعة 04:00 بتوقيت موسكو يوم 31 يوليو (الجاري)، اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية المناوبة ودمرت 32 طائرة مسيرة أوكرانية".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.الجيش الروسي يحرر بلدتي نوفو - إيكونوميتشيسكويه وزفيريفو في جمهورية دونيتسك الشعبيةبأكبر بلورة ليزرية في العالم... الصين تطور سلاحا جديدا لتدمير الأقمار الصناعية
https://sarabic.ae/20250730/ضربة-خاطفة-بصواريخ-إسكندر-تحيد-وتصيب-نحو-200-عسكري-أوكراني-في-مقاطعة-تشيرنيغوف-فيديو-1103181308.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الجوي الروسي يسقط 32 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا

04:57 GMT 31.07.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورمدفعي طاقم مدفع ذاتي الحركة 2S7M Malka من مجموعة قوات "المركز" في موقع إطلاق نار في اتجاه كراسنوارميسك في المنطقة العسكرية الشمالية.
مدفعي طاقم مدفع ذاتي الحركة 2S7M Malka من مجموعة قوات المركز في موقع إطلاق نار في اتجاه كراسنوارميسك في المنطقة العسكرية الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 32 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة، خلال الليلة الماضية.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:20 بتوقيت موسكو، يوم 30 يوليو (تموز الجاري) حتى الساعة 04:00 بتوقيت موسكو يوم 31 يوليو (الجاري)، اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية المناوبة ودمرت 32 طائرة مسيرة أوكرانية".

وتابع البيان: "تم تدمير 11 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، و7 طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة تامبوف، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة روستوف".

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وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.

ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
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