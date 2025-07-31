https://sarabic.ae/20250731/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-32-طائرة-مسيرة-أوكرانية-ليلا-1103210520.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 32 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا
الدفاع الجوي الروسي يسقط 32 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 32 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة، خلال الليلة... 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T04:57+0000
2025-07-31T04:57+0000
2025-07-31T04:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:20 بتوقيت موسكو، يوم 30 يوليو (تموز الجاري) حتى الساعة 04:00 بتوقيت موسكو يوم 31 يوليو (الجاري)، اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية المناوبة ودمرت 32 طائرة مسيرة أوكرانية".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.الجيش الروسي يحرر بلدتي نوفو - إيكونوميتشيسكويه وزفيريفو في جمهورية دونيتسك الشعبيةبأكبر بلورة ليزرية في العالم... الصين تطور سلاحا جديدا لتدمير الأقمار الصناعية
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الجوي الروسي يسقط 32 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 32 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة، خلال الليلة الماضية.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:20 بتوقيت موسكو، يوم 30 يوليو (تموز الجاري) حتى الساعة 04:00 بتوقيت موسكو يوم 31 يوليو (الجاري)، اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية المناوبة ودمرت 32 طائرة مسيرة أوكرانية".
وتابع البيان: "تم تدمير 11 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، و7 طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة تامبوف، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة روستوف".
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.