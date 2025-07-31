https://sarabic.ae/20250731/العاهل-المغربي-يوجه-بإرسال-مساعدة-إنسانية-وطبية-عاجلة-إلى-غزة-صور-1103225968.html
العاهل المغربي يوجه بإرسال مساعدة إنسانية وطبية عاجلة إلى غزة.. صور
العاهل المغربي يوجه بإرسال مساعدة إنسانية وطبية عاجلة إلى غزة.. صور
سبوتنيك عربي
وجّه العاهل المغربي الملك محمد السادس، بإرسال مساعدة إنسانية وطبية عاجلة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بحسب وسائل إعلام مغربية. 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T10:34+0000
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وأفادت صحيفة "هسبريس"، مساء أمس الأربعاء، بأن "المساعدة المغربية يبلغ حجمها الإجمالي نحو 180 طنا، تتكون من مواد غذائية أساسية، ومن الحليب ومواد موجهة بالخصوص للأطفال، وكذا الأدوية ومعدات جراحية لفائدة السكان الأكثر هشاشة".وأكدت أن المساعدة الإنسانية المغربية تشمل أيضا أغطية وخيما مهيأة وتجهيزات أخرى، على أن يتم إرسال هذه المساعدة عبر مسار خاص سيمكّن من إيصالها بشكل سريع ومباشر للمستفيدين الفلسطينيين.وفي سياق متصل، ارتفعت حصيلة ضحايا المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 154 حالة وفاة بينهم 89 طفلا، بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما أفادت به وزارة الصحة في قطاع غزة.ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من مجاعة قاسية في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وتغلق إسرائيل منذ أشهر جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة.ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.
https://sarabic.ae/20250729/أفواج-من-شاحنات-المساعدات-تدخل-غزة-قادمة-من-مصر-فيديو-1103146199.html
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إسرائيل, أخبار المغرب اليوم, غزة, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار المغرب اليوم, غزة, العالم العربي, الأخبار
العاهل المغربي يوجه بإرسال مساعدة إنسانية وطبية عاجلة إلى غزة.. صور
وجّه العاهل المغربي الملك محمد السادس، بإرسال مساعدة إنسانية وطبية عاجلة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بحسب وسائل إعلام مغربية.
وأفادت صحيفة "هسبريس"، مساء أمس الأربعاء، بأن "المساعدة المغربية يبلغ حجمها الإجمالي نحو 180 طنا، تتكون من مواد غذائية أساسية، ومن الحليب ومواد موجهة بالخصوص للأطفال، وكذا الأدوية ومعدات جراحية لفائدة السكان الأكثر هشاشة".
وأكدت أن المساعدة الإنسانية المغربية تشمل أيضا أغطية وخيما مهيأة وتجهيزات أخرى، على أن يتم إرسال هذه المساعدة عبر مسار خاص سيمكّن من إيصالها بشكل سريع ومباشر للمستفيدين الفلسطينيين.
وفي سياق متصل، ارتفعت حصيلة ضحايا المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 154 حالة وفاة بينهم 89 طفلا، بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما أفادت به وزارة الصحة في قطاع غزة.
وقالت الوزارة في بيان لها، يوم أمس الأربعاء: "سجلت مستشفيات قطاع غزة 7 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، نتيجة المجاعة وسوء التغذية". وتابعت: "بذلك، يرتفع عدد ضحايا المجاعة إلى 154 شهيدا، منهم 89 طفلا".
ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من مجاعة قاسية في ظل الحرب التي
تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتغلق إسرائيل منذ أشهر جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.