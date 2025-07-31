https://sarabic.ae/20250731/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-مستعدون-لمواصلة-المفاوضات-مع-أوكرانيا--1103209698.html

نائب وزير الخارجية الروسي: مستعدون لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا

نائب وزير الخارجية الروسي: مستعدون لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرّح سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الخميس، بأن روسيا مستعدة لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه لا بد من التحضير بجدية للقاءات على... 31.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-31T04:25+0000

2025-07-31T04:25+0000

2025-07-31T04:33+0000

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وقال فيرشينين لصحفيين روس: "عقدت ثلاث جولات من المفاوضات، ونحن مستعدون لمواصلة ذلك. أما بالنسبة للاجتماعات على مستوى أعلى، فيجب التحضير لها بجدية. ومن دون ذلك، ربما يكون من السابق لأوانه الحديث عنها".وقال نائب وزير الخارجية الروسي: "أعتقد أن التساؤلات المحددة حول مكان وكيفية عقد مثل هذه المشاورات سابقة لأوانها الآن. الأمر مختلف تمامًا. الأولوية يجب أن تكون لإزالة هذه العوامل المزعجة ، التي يجب أن تتولاها الولايات المتحدة بشكل رئيسي"، معتبرًا أن "روسيا لم تكن الطرف المبادر بالوضع المؤسف، الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين".وأوضح أن روسيا والولايات المتحدة تناقشان استئناف الحركة الجوية ووصول روسيا إلى الأصول الدبلوماسية، ولكن لم تحرز تلك المناقشات أي "نتائج ملموسة" حتى الآن.وفي السياق ذاته، أكد فيرشينين أن روسيا مستعدة لدراسة أي أفكار تتعلق بالحد من سباق التسلح، مشيرًا إلى أنه لا توجد حاليا أي مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن هذا الملف.وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيكوف، أن روسيا تنتظر رد أوكرانيا، على مقترح تشكيل مجموعات عمل، الذي أُعلن عنه في آخر جولة من المفاوضات في مدينة إسطنبول التركية.وانعقدت الجولة الثالثة من المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني، يوم 23 يوليو/ تموز الجاري، في قصر "سيراغان" في إسطنبول، واستمرت نحو ساعة. وقبل ذلك، أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن رئيسي الوفدين الروسي والأوكراني، تحدثا على انفراد.الكرملين: لم نتوقع تحقيق تقدم في الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيانائب أوكراني: نظام كييف يؤجل المفاوضات من أجل إطالة أمد وجوده

https://sarabic.ae/20250728/الكرملين-روسيا-تنتظر-رد-أوكرانيا-على-مقترح-تشكيل-مجموعات-عمل-الذي-أعلن-عنه-في-محادثات-إسطنبول--عاجل-1103106767.html

https://sarabic.ae/20250725/الكرملين-اللقاء-بين-روسيا-وأوكرانيا-على-أعلى-مستوى-كفيل-بوضع-حد-للتسوية-1103021488.html

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