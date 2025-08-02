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عدة زلازل تضرب اليابان وباكستان وجزر الكوريل
عدة زلازل تضرب اليابان وباكستان وجزر الكوريل
سبوتنيك عربي
ضربت سلسلة من الزلازل مناطق متفرقة من العالم، اليوم السبت، شملت اليابان وباكستان وجزر الكوريل، وذلك في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب كامتشاتكا الروسية يوم... 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T07:49+0000
2025-08-02T07:49+0000
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالاً بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل مدينة كوشيرو في محافظة هوكايدو، وأكدت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عدم صدور أي تحذيرات من موجات تسونامي في أعقاب الهزة، لكنها لم تقدم تفاصيل إضافية.من جهة أخرى، ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة أجزاء من شمال باكستان بعد منتصف الليل، وفقا للمركز الوطني لرصد الزلازل التابع لإدارة الأرصاد الجوية الباكستانية.وذكرت صحيفة "ذا نيوز" الباكستانية أن الزلزال وقع على عمق 114 كيلومترا، وشعر به سكان بيشاور ومناطق مجاورة مثل سوات ومالاكاند ودير وماردان وهاريبور وأبوت آباد.يأتي هذا الزلزال كأحدث حلقة في سلسلة هزات متكررة ضربت شمال باكستان مؤخرا، والتي ترتبط غالبا بمنطقة هندو كوش في أفغانستان.وفي المحيط الهادئ، ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة سواحل جزر الكوريل الشمالية فجر اليوم، وأفادت رئيسة محطة يوجنو ساخالينسك لرصد الزلازل، إيلينا سيمينوفا، بأن مركز الزلزال كان على بُعد 208 كيلومترات شرق مدينة سيفيرو كوريلسك، وعلى عمق 29 كيلومتراً. ولم ترد تقارير عن أضرار أو إصابات جراء الهزة.وتعرضت شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، يوم الأربعاء الماضي، لهزات أرضية قوية جدا بلغت شدتها 8.7 درجة، وهذا أقوى زلزال يضرب المنطقة منذ عام 1952، حسبما أكدت الخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية.وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن موجة تسونامي بلغ ارتفاعها 50 سنتيمترا ضربت ميناء إيشنوماكي، وهو ميناء رئيسي في محافظة مياغي على الساحل الشرقي، مشيرة إلى أنها أعلى موجة تم تسجيلها حتى الآن.
https://sarabic.ae/20250730/مشاهد-من-قلب-الزلزال-في-كامتشاتكا-شرقي-روسيا-1103192432.html
https://sarabic.ae/20250730/علماء-الزلازل-الروس-يرفعون-تقدير-قوة-زلزال-كامشاتكا-إلى-87-درجات--1103177106.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار اليابان, باكستان, أخبار روسيا اليوم, زلزال
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار اليابان, باكستان, أخبار روسيا اليوم, زلزال

عدة زلازل تضرب اليابان وباكستان وجزر الكوريل

07:49 GMT 02.08.2025
© AP Photoزلزال ميانمار
زلزال ميانمار - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
ضربت سلسلة من الزلازل مناطق متفرقة من العالم، اليوم السبت، شملت اليابان وباكستان وجزر الكوريل، وذلك في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب كامتشاتكا الروسية يوم الأربعاء الماضي.
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالاً بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل مدينة كوشيرو في محافظة هوكايدو، وأكدت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عدم صدور أي تحذيرات من موجات تسونامي في أعقاب الهزة، لكنها لم تقدم تفاصيل إضافية.
من جهة أخرى، ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة أجزاء من شمال باكستان بعد منتصف الليل، وفقا للمركز الوطني لرصد الزلازل التابع لإدارة الأرصاد الجوية الباكستانية.
آثار عواقب الزلزال في كامتشاتكا. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
وسائط متعددة
مشاهد من قلب الزلزال في كامتشاتكا شرقي روسيا
30 يوليو, 12:20 GMT
وذكرت صحيفة "ذا نيوز" الباكستانية أن الزلزال وقع على عمق 114 كيلومترا، وشعر به سكان بيشاور ومناطق مجاورة مثل سوات ومالاكاند ودير وماردان وهاريبور وأبوت آباد.
يأتي هذا الزلزال كأحدث حلقة في سلسلة هزات متكررة ضربت شمال باكستان مؤخرا، والتي ترتبط غالبا بمنطقة هندو كوش في أفغانستان.
وفي المحيط الهادئ، ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة سواحل جزر الكوريل الشمالية فجر اليوم، وأفادت رئيسة محطة يوجنو ساخالينسك لرصد الزلازل، إيلينا سيمينوفا، بأن مركز الزلزال كان على بُعد 208 كيلومترات شرق مدينة سيفيرو كوريلسك، وعلى عمق 29 كيلومتراً. ولم ترد تقارير عن أضرار أو إصابات جراء الهزة.
عواقب انفجار بركان شيفلوتش في إقليم كامتشاتكا، شبه جزيرة كامشاتكا، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
علماء الزلازل الروس يرفعون تقدير قوة زلزال كامتشاتكا إلى 8.7 درجات
30 يوليو, 01:46 GMT
وتعرضت شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، يوم الأربعاء الماضي، لهزات أرضية قوية جدا بلغت شدتها 8.7 درجة، وهذا أقوى زلزال يضرب المنطقة منذ عام 1952، حسبما أكدت الخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية.
وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن موجة تسونامي بلغ ارتفاعها 50 سنتيمترا ضربت ميناء إيشنوماكي، وهو ميناء رئيسي في محافظة مياغي على الساحل الشرقي، مشيرة إلى أنها أعلى موجة تم تسجيلها حتى الآن.
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