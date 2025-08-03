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‌‏الداخلية السورية: العصابات في السويداء خرقت اتفاق وقف النار - عاجل
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إعلام: الاتحاد الأوروبي يبرم "صفقة مؤلمة" مع ترامب للحفاظ على القوات الأمريكية في أوروبا
إعلام: الاتحاد الأوروبي يبرم "صفقة مؤلمة" مع ترامب للحفاظ على القوات الأمريكية في أوروبا
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة بريطانية، أن الاتحاد الأوروبي أبرم صفقة سيئة مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، وذلك بسبب مخاوف من تقليص الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا. 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T13:48+0000
2025-08-03T14:16+0000
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وكما أشارت الصحيفة، كانت فون دير لاين، تعد لإجراءات صارمة ردا على تهديدات واشنطن، لكنها تراجعت عن ذلك بموافقتها على الصفقة خلال اجتماعها الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ووفقا للصحيفة، فقد تم ذلك جزئيا لحماية الشركات الأوروبية، ولكن أيضا خوفا من أن يستخدم الرئيس الأمريكي هذا كذريعة لتقليص الدعم العسكري لأوكرانيا أو الإضرار بالأمن الأوروبي.كما جاء في المقال، فإن قلق بروكسل الرئيسي يكمن في أن مراجعة الولايات المتحدة لاستراتيجيتها العسكرية، والتي من المقرر نشر تقرير عنها خلال الأسابيع المقبلة، قد تؤدي إلى انسحاب جزء من القوة الأمريكية البالغ قوامها 800 ألف جندي من أوروبا.وتوصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي في 27 يوليو/تموز الفائت، إلى اتفاق تجاري يخضع جميع صادرات الاتحاد الأوروبي تقريبا إلى الولايات المتحدة لرسوم جمركية بنسبة 15%. ولا يشمل الاتفاق إلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 50% على الصلب والألومنيوم، ولكن من الممكن تخفيضها نتيجة لمزيد من المفاوضات، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام، نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى.وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الصفقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي غير مربحة لأوروبا، مشيرا إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى تراجع التصنيع في أوروبا.
https://sarabic.ae/20250730/ماكرون-ينتقد-اتفاقية-التجارة-بين-الاتحاد-الأوروبي-والولايات-المتحدة-1103205328.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: الاتحاد الأوروبي يبرم "صفقة مؤلمة" مع ترامب للحفاظ على القوات الأمريكية في أوروبا

13:48 GMT 03.08.2025 (تم التحديث: 14:16 GMT 03.08.2025)
© AP Photo / Jacquelyn Martinترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يتصافحان بعد التوصل إلى اتفاق تجاري
ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يتصافحان بعد التوصل إلى اتفاق تجاري - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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ذكرت صحيفة بريطانية، أن الاتحاد الأوروبي أبرم صفقة سيئة مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، وذلك بسبب مخاوف من تقليص الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا.
وكما أشارت الصحيفة، كانت فون دير لاين، تعد لإجراءات صارمة ردا على تهديدات واشنطن، لكنها تراجعت عن ذلك بموافقتها على الصفقة خلال اجتماعها الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشارت الصحيفة نقلا عن الخبير جاكوب كيركيغارد، الباحث البارز في مركز بروغل للأبحاث ومقره بروكسل: "يقر الجميع بأن هذه الاتفاقية كانت سيئة للغاية من الناحية التجارية بالنسبة لأوروبا. ولكن إذا كنت قائدا مسؤولا، فلا خيار أمامك سوى الحفاظ على القوة العسكرية الرائدة في حلف الناتو، أي أمريكا بقيادة ترامب، إلى جانبك".

ووفقا للصحيفة، فقد تم ذلك جزئيا لحماية الشركات الأوروبية، ولكن أيضا خوفا من أن يستخدم الرئيس الأمريكي هذا كذريعة لتقليص الدعم العسكري لأوكرانيا أو الإضرار بالأمن الأوروبي.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
ماكرون ينتقد اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
30 يوليو, 19:34 GMT
كما جاء في المقال، فإن قلق بروكسل الرئيسي يكمن في أن مراجعة الولايات المتحدة لاستراتيجيتها العسكرية، والتي من المقرر نشر تقرير عنها خلال الأسابيع المقبلة، قد تؤدي إلى انسحاب جزء من القوة الأمريكية البالغ قوامها 800 ألف جندي من أوروبا.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي يقضي بخفض الرسوم الجمركية إلى 15%، في خطوة تنهي شهورا من التوتر والغموض حول العلاقات التجارية مع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.
وتوصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي في 27 يوليو/تموز الفائت، إلى اتفاق تجاري يخضع جميع صادرات الاتحاد الأوروبي تقريبا إلى الولايات المتحدة لرسوم جمركية بنسبة 15%. ولا يشمل الاتفاق إلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 50% على الصلب والألومنيوم، ولكن من الممكن تخفيضها نتيجة لمزيد من المفاوضات، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام، نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الصفقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي غير مربحة لأوروبا، مشيرا إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى تراجع التصنيع في أوروبا.
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