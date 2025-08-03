https://sarabic.ae/20250803/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يبرم-صفقة-مؤلمة-مع-ترامب-للحفاظ-على-القوات-الأمريكية-في-أوروبا-1103328480.html

إعلام: الاتحاد الأوروبي يبرم "صفقة مؤلمة" مع ترامب للحفاظ على القوات الأمريكية في أوروبا

إعلام: الاتحاد الأوروبي يبرم "صفقة مؤلمة" مع ترامب للحفاظ على القوات الأمريكية في أوروبا

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة بريطانية، أن الاتحاد الأوروبي أبرم صفقة سيئة مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، وذلك بسبب مخاوف من تقليص الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا. 03.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-03T13:48+0000

2025-08-03T13:48+0000

2025-08-03T14:16+0000

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وكما أشارت الصحيفة، كانت فون دير لاين، تعد لإجراءات صارمة ردا على تهديدات واشنطن، لكنها تراجعت عن ذلك بموافقتها على الصفقة خلال اجتماعها الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ووفقا للصحيفة، فقد تم ذلك جزئيا لحماية الشركات الأوروبية، ولكن أيضا خوفا من أن يستخدم الرئيس الأمريكي هذا كذريعة لتقليص الدعم العسكري لأوكرانيا أو الإضرار بالأمن الأوروبي.كما جاء في المقال، فإن قلق بروكسل الرئيسي يكمن في أن مراجعة الولايات المتحدة لاستراتيجيتها العسكرية، والتي من المقرر نشر تقرير عنها خلال الأسابيع المقبلة، قد تؤدي إلى انسحاب جزء من القوة الأمريكية البالغ قوامها 800 ألف جندي من أوروبا.وتوصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي في 27 يوليو/تموز الفائت، إلى اتفاق تجاري يخضع جميع صادرات الاتحاد الأوروبي تقريبا إلى الولايات المتحدة لرسوم جمركية بنسبة 15%. ولا يشمل الاتفاق إلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 50% على الصلب والألومنيوم، ولكن من الممكن تخفيضها نتيجة لمزيد من المفاوضات، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام، نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى.وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الصفقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي غير مربحة لأوروبا، مشيرا إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى تراجع التصنيع في أوروبا.

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