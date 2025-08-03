https://sarabic.ae/20250803/الجيش-السوداني-يعلن-صد-226-هجوما-لقوات-الدعم-السريع-على-الفاشر-1103328885.html
الجيش السوداني يعلن صد 226 هجوما لقوات "الدعم السريع" على الفاشر
الجيش السوداني يعلن صد 226 هجوما لقوات "الدعم السريع" على الفاشر
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، أن قواته صدت هجوما لقوات الدعم السريع على المحورين الشمالي الشرقي والجنوبي الغربي للفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور. 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T13:54+0000
2025-08-03T13:54+0000
2025-08-03T13:54+0000
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وقال الجيش السوداني، في بيان له، إن قواته قامت بصد 226 هجوما للدعم السريع على الفاشر"، مؤكدا أن الفاشر محصنة بقوات الجيش والقوات المشتركة، حسب وكالة الأنباء السودانية - سونا.وأضاف البيان، "أوقعنا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بمرتزقة العدو وفر من تبقى إلى خارج أسوار الفاشر"، متابعا: "هناك مرتزقة أجانب من دولة كولومبيا هاجموا الفاشر".وقُتل 15 مدنيا على الأقل برصاص قوات "الدعم السريع"، خلال مغادرتهم الفاشر بولاية شمال دارفور.وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، مساء اليوم السبت، أن عملية القتل جاءت استجابة لدعوات قادة بارزين في تحالف "تأسيس" بهدف إفراغ المدينة من السكان باعتبارها منطقة نزاع نشطة، وأعلنت القوة المشتركة صدها لهجوم جديد نفذته "الدعم السريع" على الفاشر.وأوضح الموقع أن رئيس حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي، الهادي إدريس، قد دعا سكان الفاشر إلى مغادرتها، كما اعترض على إيصال المساعدات الإنسانية إلى داخل المدينة.وحددت قوات "الدعم السريع" وحلفاؤها في ائتلاف "تأسيس" منطقة قرني الواقعة في البوابة الغربية لمدينة الفاشر، نقطة تجميع للقادمين من عاصمة شمال دارفور، على أن يتم نقلهم بعد ذلك إلى مناطق كورما وطويلة، وهي مواقع تسيطر عليها حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور والمجلس الانتقالي بزعامة الهادي إدريس. وأوضح أن الدعوات التي أطلقها حلفاء "الدعم السريع" لإفراغ مدينة الفاشر من السكان، استجاب لها عدد محدود من الشباب بسبب الضغوط المعيشية، لكنه تم الغدر بهم وقتلهم بصورة بشعة.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثّر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الجيش السوداني يعلن صد 226 هجوما لقوات "الدعم السريع" على الفاشر
أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، أن قواته صدت هجوما لقوات الدعم السريع على المحورين الشمالي الشرقي والجنوبي الغربي للفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.
وقال الجيش السوداني، في بيان له، إن قواته قامت بصد 226 هجوما للدعم السريع على الفاشر"، مؤكدا أن الفاشر محصنة بقوات الجيش والقوات المشتركة، حسب وكالة
الأنباء السودانية - سونا.
وأضاف البيان، "أوقعنا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بمرتزقة العدو وفر من تبقى إلى خارج أسوار الفاشر"، متابعا: "هناك مرتزقة أجانب من دولة كولومبيا هاجموا الفاشر".
وقُتل 15 مدنيا على الأقل
برصاص قوات "الدعم السريع"، خلال مغادرتهم الفاشر بولاية شمال دارفور.
وذكر الموقع
الإلكتروني "سودان تريبيون"، مساء اليوم السبت، أن عملية القتل جاءت استجابة لدعوات قادة بارزين في تحالف "تأسيس" بهدف إفراغ المدينة من السكان باعتبارها منطقة نزاع نشطة، وأعلنت القوة المشتركة صدها لهجوم جديد نفذته "الدعم السريع" على الفاشر.
وأوضح الموقع أن رئيس حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي، الهادي إدريس، قد دعا سكان الفاشر إلى مغادرتها، كما اعترض على إيصال المساعدات الإنسانية إلى داخل المدينة.
وحددت قوات "الدعم السريع" وحلفاؤها في ائتلاف "تأسيس" منطقة قرني الواقعة في البوابة الغربية لمدينة الفاشر، نقطة تجميع للقادمين من عاصمة شمال دارفور، على أن يتم نقلهم بعد ذلك إلى مناطق كورما وطويلة، وهي مواقع تسيطر عليها حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور والمجلس الانتقالي بزعامة الهادي إدريس.
وأوضح أن الدعوات التي أطلقها حلفاء "الدعم السريع
" لإفراغ مدينة الفاشر من السكان، استجاب لها عدد محدود من الشباب بسبب الضغوط المعيشية، لكنه تم الغدر بهم وقتلهم بصورة بشعة.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان
، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثّر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.