https://sarabic.ae/20250803/بالأرقام-الثروة-البحرية-الموريتانية-مهددة-بالنضوب-1103327543.html

بالأرقام... الثروة البحرية الموريتانية مهددة بالنضوب

بالأرقام... الثروة البحرية الموريتانية مهددة بالنضوب

سبوتنيك عربي

حذر خبراء اقتصاد من استنزاف الثروة البحرية الموريتانية من قبل شركات أجنبية، وتصديرها نحو بعض الدول الأوروبية، في ظل مخاطر عدة تهدد التوازن البيئي البحري. 03.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-03T12:53+0000

2025-08-03T12:53+0000

2025-08-03T12:53+0000

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يقول الخبراء لـ"سبوتنيك"، إن عمليات الصيد الجائر وانتشار مصانع تحويل أسماك السردين لدقيق تهدد بمخاطر كبيرة، كما أثرت على فرص العمل وقطاع كبير من الصيادين التقليديين، وأدت لارتفاع أسعار الأسماك في السوق المحلي.من ناحيته، قال الخبير المالي والاقتصادي والموريتاني محمد سالم محمد سيدينا، إن الشواطئ الموريتانية تمتد على أكثر من 750 كم، تقع على شريط غني بالتنوع البيولوجي ضمن ما يعرف بـ"المنطقة الاقتصادية الخالصة (ZEE)"، وتغطي 200 ميل بحري من الساحل.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الشواطىء الموريتانية تشكل جزءا من المنطقة البحرية الغنية بالتيارات الباردة (Upwelling) المعروفة بتكاثر العوالق، ما يجعلها من أغنى مناطق الصيد في العالم.ولفت إلى أن المخزون البيولوجي القابل للاستغلال يقدر بـ 1.8 إلى 2.5 مليون طن سنويا، وتقسيم الثروة التي يتم استخراجها حسب الأسواق، الاتحاد الأوروبي 45% من الأخطبوط، الصين وآسيا 30% من دقيق وزيت السمك، أفريقيا (مالي، دول الساحل) 15% من سردين معلب وطازج، السوق المحلي 10% أو أقل، من السمك الطازج (صيد تقليدي).تحديات ومخاطر تواجه الثروة السمكيةتتعدد المخاطر التي تواجه الثروة السمكية في موريتانيا، إذ يوضح الخبير الاقتصادي أن أكثر من 30 مصنعا لدقيق وزيت السمك على الساحل، معظمها مملوك جزئيا أو كليا لمستثمرين أجانب، تستهلك سنويا ما يزيد على 500,000 طن من السردين، بعائدات مالية تقدر بأكثر من 200 مليون دولار سنويا ما أثر سلبا على التوازن البيئي، فضلا عن أضرار الصناعة التحويلية للأسماك السطحية، وتناقص مخزون السردين بنسبة 35% خلال الـ 10 سنوات الأخيرة.تضرر الصيادين التقليديينتداعيات الأضرار طالت نحو 30 ألف من الصيادين التقليديين، وإهدار نحو 800 مليون وجبة غذائية سنويا، بسبب مصانع الدقيق، وزيادة في أسعار الأسماك كم 50 إلى 70%، فضلا عن الانبعاثات اليومية والتي تتراوح من 20 إلى 30 طن للمصنع الواحد، وتراجع بناء العقارات في المناطق القريبة من المصانع، وكذلك انخفاض الطيور البحرية بنسبة 30.تراجع الثروة السمكيةوشدد على ضرورة الرقابة عبر الأقمار الصناعية والدوريات البحرية، والتفتيش الصارم عبر الموانىء، وفرض الغرامات على الصيد الجائر، وضرورة حظر الصيد في مواسم التكاثر، وتحديد حصص الصيد، وكذلك تنظيم صناعة الدقيق وزيت السمك، ومنع استخدام الأسماك الصالحة للأكل في هذه الصناعة.استغلال مفرطمن ناحيته، قال الخبير الاقتصادي الدولي الموريتاني، ولد الشيخ ماء العينين، إن الثروة السمكية تشكل مصدر عيش مباشر لآلاف الأسر، في موريتانيا، خاصة في المناطق الساحلية، غير أن هذه الثروة باتت تواجه تهديدا خطيرا نتيجة الاستغلال المفرط، والصيد الجائر، وتحويل كميات ضخمة من الأسماك السطحية، وفي مقدمتها السردين، إلى دقيق وأعلاف موجهة للتصدير، نحو أوروبا.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن عمليات الصيد غير المنظم والمكثف للسردين، وتحويله إلى دقيق دون ضوابط بيئية واقتصادية، أدت إلى استنزاف مخيف للمخزون السمكي، خاصة في فترات التكاثر، وكذلك تهديد التوازن للمنظومة البيئية البحرية، فضلا عن تراجع كميات الأسماك الموجهة للاستهلاك المحلي، وارتفاع أسعارها.وتابع: "رغم التحذيرات العلمية والبيئية، تستمر عمليات التصدير نحو أوروبا بوتيرة متسارعة، في ظل ضعف آليات الرقابة، ووجود اتفاقيات بحرية غير متوازنة مع أطراف خارجية (الاتحاد الأوروبي، تركيا)، ما يسهل استنزاف الموارد دون مقابل عادل".

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