https://sarabic.ae/20250803/عراقجي-يتحدث-لأول-مرة-عن-آثار-القصف-الأمريكي-على-اليورانيوم-المخصب-1103314275.html

عراقجي يتحدث لأول مرة عن آثار القصف الأمريكي على اليورانيوم المخصب

عراقجي يتحدث لأول مرة عن آثار القصف الأمريكي على اليورانيوم المخصب

سبوتنيك عربي

كشف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عن غموض يحيط بمصير اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، والذي كان مخزنا في منشآت نووية تعرضت للاستهداف خلال الهجوم الإسرائيلي... 03.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-03T05:43+0000

2025-08-03T05:43+0000

2025-08-03T05:43+0000

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وأشار في تصريحات لوسائل إعلام غربية، إلى أن صعوبة الوصول إلى بعض المواقع المتضررة تثير الغموض حول مصير أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم.وعند سؤاله حول احتمال نقل المواد النووية قبل الهجوم، قال: "أبلغت المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأننا قد نتخذ إجراءات لحماية المواد، لكن لم أؤكد أننا قمنا بنقلها فعليا"، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.وأضاف أن "اليورانيوم ربما يكون قد تعرض للتلف أو دُمر جزئيا، غير أن التقييم النهائي لم يُستكمل بعد".وأشار وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في تصريحاته أيضا إلى أن الهجمات الإسرائيلية تسببت بأضرار جسيمة في المنشآت النووية، لكنه شدد على أن "التكنولوجيا لا تُمحى بالقنابل"، مؤكدا امتلاك إيران للخبرة والمعرفة والعلماء القادرين على إعادة البناء، رغم خسارة عدد كبير من أجهزة الطرد المركزي، مضيفا: "ما زلنا قادرين على التخصيب".وفي ليلة 13 يونيو 2025، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بـ"تنفيذ برنامج نووي عسكري سري"، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.بدورها، رفضت إيران هذه الاتهامات، وردّت بهجمات خاصة. وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. بعد ذلك، شنّت طهران ضرباتٍ صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مساء الـ23 من الشهر ذاته، مؤكدةً أن الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر.ثم أعرب ترامب عن أمله في أن يكون قصف القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد "أدّى إلى تفريغ غضب إيران"، وأن "طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن". كما قال إن "إسرائيل وإيران اتفقتا على هدنة من شأنها، بعد 24 ساعة، أن تنهي رسميًا حرب الأيام الـ12 يوما".

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