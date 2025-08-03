https://sarabic.ae/20250803/وزير-الاقتصاد-الفلسطيني-لـسبوتنيك-نثمن-دور-روسيا-في-دعم-القضية-الفلسطينية-بكل-المجالات-1103320239.html

وزير الاقتصاد الفلسطيني لـ"سبوتنيك": نثمن دور روسيا في دعم القضية الفلسطينية بكل المجالات

وزير الاقتصاد الفلسطيني لـ"سبوتنيك": نثمن دور روسيا في دعم القضية الفلسطينية بكل المجالات

سبوتنيك عربي

وجه وزير الاقتصاد الفلسطيني، محمد العامور، الشكر إلى الدول الصديقة للشعب الفلسطيني في مقدمتها روسيا، مثمنا موقف موسكو تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها في المحافل... 03.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-03T16:00+0000

2025-08-03T16:00+0000

2025-08-03T16:00+0000

حصري

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

العالم العربي

الأخبار

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/17/1052427651_0:0:2836:1595_1920x0_80_0_0_4f6ad373cbf54463157b9476d7d0e6c2.jpg

وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن فلسطين تثمن وتقدر عاليا موقف روسيا، حكومة وشعبا وقيادة من دعم فلسطين بكل المجالات والمحافل الدولية.وشدد على العلاقات التاريخية بين روسيا وفلسطين منذ بداية القضية، والدعم الدائم والمستمر لحل الدولتين، معربا عن أمله في زيادة موسكو الضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة، وتثبيت حل الدولتين.وأوضح الوزير الفلسطيني، أن روسيا سيكون لها دور كبير في المرحلة المقبلة، فيما يتعلق بالحلول السياسية لقضية فلسطين، ووقف الحرب على غزة، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.وفي وقت سابق، أعلن سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، أن السلام والأمن في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقهما دون الحل السلمي للقضية الفلسطينية ومبدأ "حل الدولتين".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في 18 آذار/مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديداً منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.

https://sarabic.ae/20250617/حماس-تطلب-من-روسيا-الضغط-على-إسرائيل-للسماح-بدخول-المساعدات-الإنسانية-إلى-غزة-1101732686.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, روسيا