وزير الاقتصاد الفلسطيني لـ"سبوتنيك": نثمن دور روسيا في دعم القضية الفلسطينية بكل المجالات

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:33 GMT
26 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:32 GMT
27 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:18 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
بوتين: ضمان أمن روسيا هو الهدف الرئيسي في القضية الأوكرانية، سوريا تشكل لجنة للتحقيق في أعمال العنف في السويداء
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
On air
10:31 GMT
20 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
11:34 GMT
26 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التصرفات الأوروبية غير المسؤولة حيال روسيا هي التي أدت إلى انهيار اتفاقية هلسنكي
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
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https://sarabic.ae/20250803/وزير-الاقتصاد-الفلسطيني-لـسبوتنيك-نثمن-دور-روسيا-في-دعم-القضية-الفلسطينية-بكل-المجالات-1103320239.html
وزير الاقتصاد الفلسطيني لـ"سبوتنيك": نثمن دور روسيا في دعم القضية الفلسطينية بكل المجالات
وزير الاقتصاد الفلسطيني لـ"سبوتنيك": نثمن دور روسيا في دعم القضية الفلسطينية بكل المجالات
سبوتنيك عربي
وجه وزير الاقتصاد الفلسطيني، محمد العامور، الشكر إلى الدول الصديقة للشعب الفلسطيني في مقدمتها روسيا، مثمنا موقف موسكو تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها في المحافل... 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T16:00+0000
2025-08-03T16:00+0000
حصري
أخبار فلسطين اليوم
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روسيا
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وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن فلسطين تثمن وتقدر عاليا موقف روسيا، حكومة وشعبا وقيادة من دعم فلسطين بكل المجالات والمحافل الدولية.وشدد على العلاقات التاريخية بين روسيا وفلسطين منذ بداية القضية، والدعم الدائم والمستمر لحل الدولتين، معربا عن أمله في زيادة موسكو الضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة، وتثبيت حل الدولتين.وأوضح الوزير الفلسطيني، أن روسيا سيكون لها دور كبير في المرحلة المقبلة، فيما يتعلق بالحلول السياسية لقضية فلسطين، ووقف الحرب على غزة، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.وفي وقت سابق، أعلن سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، أن السلام والأمن في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقهما دون الحل السلمي للقضية الفلسطينية ومبدأ "حل الدولتين".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في 18 آذار/مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديداً منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
https://sarabic.ae/20250617/حماس-تطلب-من-روسيا-الضغط-على-إسرائيل-للسماح-بدخول-المساعدات-الإنسانية-إلى-غزة-1101732686.html
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الأخبار
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حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, روسيا
حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, روسيا

وزير الاقتصاد الفلسطيني لـ"سبوتنيك": نثمن دور روسيا في دعم القضية الفلسطينية بكل المجالات

16:00 GMT 03.08.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
© Sputnik . POOL
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وجه وزير الاقتصاد الفلسطيني، محمد العامور، الشكر إلى الدول الصديقة للشعب الفلسطيني في مقدمتها روسيا، مثمنا موقف موسكو تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها في المحافل الدولية.
وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن فلسطين تثمن وتقدر عاليا موقف روسيا، حكومة وشعبا وقيادة من دعم فلسطين بكل المجالات والمحافل الدولية.
الفلسطينيون شمال غزة يكافحون للبقاء في ظل غياب المساعدات - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2025
"حماس" تطلب من روسيا الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة
17 يونيو, 07:26 GMT
وشدد على العلاقات التاريخية بين روسيا وفلسطين منذ بداية القضية، والدعم الدائم والمستمر لحل الدولتين، معربا عن أمله في زيادة موسكو الضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة، وتثبيت حل الدولتين.
وأوضح الوزير الفلسطيني، أن روسيا سيكون لها دور كبير في المرحلة المقبلة، فيما يتعلق بالحلول السياسية لقضية فلسطين، ووقف الحرب على غزة، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وفي وقت سابق، أعلن سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، أن السلام والأمن في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقهما دون الحل السلمي للقضية الفلسطينية ومبدأ "حل الدولتين".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في 18 آذار/مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديداً منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
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