شركة نفط عملاقة تعلن عن أكبر اكتشافاتها منذ ربع قرن

عربي
موسكو: روسيا مستعدة للتعاون مع دول الجنوب العالمي و"بريكس" لمواجهة العقوبات الأمريكية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
On air
10:31 GMT
20 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
11:34 GMT
26 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التصرفات الأوروبية غير المسؤولة حيال روسيا هي التي أدت إلى انهيار اتفاقية هلسنكي
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
08:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
16:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250804/شركة-نفط-عملاقة-تعلن-عن-أكبر-اكتشافاتها-منذ-ربع-قرن-1103357273.html
شركة نفط عملاقة تعلن عن أكبر اكتشافاتها منذ ربع قرن
شركة نفط عملاقة تعلن عن أكبر اكتشافاتها منذ ربع قرن
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة النفط البريطانية "بي بي"، اليوم الاثنين، عن اكتشاف أكبر حقل للنفط والغاز لها منذ ربع قرن داخل حوض سانتوس الشهير قبالة سواحل البرازيل. 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T12:48+0000
2025-08-04T12:48+0000
أخبار البرازيل
العالم
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101831/52/1018315205_0:149:3001:1837_1920x0_80_0_0_f610367bae2eb9138a263061bac4d8a8.jpg
وقالت الشركة في بيان: "يسعدنا أن نعلن عن هذا الاكتشاف المهم في بوميرانغ، وهو الأكبر لشركة بي بي منذ 25 عاما".وأشارت إلى أن الاكتشاف هو العاشر الذي تحقّقه الشركة خلال العام الجاري (2025)، كما أنه أكبر اكتشافاتها منذ 25 عامًا.ولم تعلن "بي بي" حجم الاحتياطيات داخل أحدث اكتشاف نفط وغاز في البرازيل، ولذلك قالت، إنها تعتزم إجراء تحليل مخبري وأعمال تقييمية بعد العثور على مستويات عالية من غاز ثاني أكسيد الكربون.وحصلت "بي بي" على حقوق التنقيب والإنتاج فيه خلال شهر ديسمبر/كانون الأول (2022).وعثر على الهيدروكربونات بعد الحفر على عمق 2.372 متر تحت سطح الماء، في حين بلغ عمق البئر 5.855 متر.كما حددت شركة "بي بي" خططها لزيادة حجم إنتاج النفط العالمي إلى ما بين 2.3 و2.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030.وأشاد بدور البرازيل بوصفها دولة مهمة بالنسبة لشركته، قائلًا إن "بي بي" تطمح لبحث إمكانية إقامة مركز إنتاج في البلد الواقعة في أمريكا الجنوبية.كما وصف بيريل الاكتشاف بأنه نجاح آخر في عام استثنائي لفريق الاستكشاف في الشركة، ويؤكد الالتزام بتنمية قطاع المنبع.إعلام: الهند تتوقع خسائر بمليارات الدولارات إذا تخلت عن النفط الروسيبدء أول تدفق للغاز الطبيعي من تركيا إلى سوريا
https://sarabic.ae/20250803/أوبك-توافق-على-زيادة-إنتاج-النفط-بمقدار-547-ألف-برميل-يوميا-في-سبتمبر-2025-1103327180.html
أخبار البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101831/52/1018315205_176:0:2823:1985_1920x0_80_0_0_b8b4f858517f0ab75ff5a0ed7275332d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار البرازيل , العالم, اقتصاد
أخبار البرازيل , العالم, اقتصاد

شركة نفط عملاقة تعلن عن أكبر اكتشافاتها منذ ربع قرن

12:48 GMT 04.08.2025
© AP Photoنفط
نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت شركة النفط البريطانية "بي بي"، اليوم الاثنين، عن اكتشاف أكبر حقل للنفط والغاز لها منذ ربع قرن داخل حوض سانتوس الشهير قبالة سواحل البرازيل.
وقالت الشركة في بيان: "يسعدنا أن نعلن عن هذا الاكتشاف المهم في بوميرانغ، وهو الأكبر لشركة بي بي منذ 25 عاما".
وأشارت إلى أن الاكتشاف هو العاشر الذي تحقّقه الشركة خلال العام الجاري (2025)، كما أنه أكبر اكتشافاتها منذ 25 عامًا.

يشار إلى أن الشركة حفرت بئرًا استكشافيًا في حوض سانتوس، على بعد 404 كيلومترات من ريو دي جانيرو، بعمق 2,372 متر. وبلغ العمق الإجمالي للبئر 5,855 متر.

ولم تعلن "بي بي" حجم الاحتياطيات داخل أحدث اكتشاف نفط وغاز في البرازيل، ولذلك قالت، إنها تعتزم إجراء تحليل مخبري وأعمال تقييمية بعد العثور على مستويات عالية من غاز ثاني أكسيد الكربون.

وفور ورود الأنباء، ارتفع سهم "بي بي" في تعاملات بورصة لندن بنسبة 1.4% إلى أكثر من 4 جنيهات إسترلينية (5.8 دولار أمريكي).

وحصلت "بي بي" على حقوق التنقيب والإنتاج فيه خلال شهر ديسمبر/كانون الأول (2022).
حقول النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
"أوبك+" توافق على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في سبتمبر 2025
أمس, 12:31 GMT
وعثر على الهيدروكربونات بعد الحفر على عمق 2.372 متر تحت سطح الماء، في حين بلغ عمق البئر 5.855 متر.
كما حددت شركة "بي بي" خططها لزيادة حجم إنتاج النفط العالمي إلى ما بين 2.3 و2.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030.

بدوره، أعرب نائب الرئيس التنفيذي في شركة "بي بي" لشؤون الإنتاج والعمليات غوردون بيريل عن سعادته بتحقيق اكتشاف نفط وغاز في مربع بوميرانغ، قائلًا، إنه الأكبر في حافظة الشركة منذ 25 عامًا.

وأشاد بدور البرازيل بوصفها دولة مهمة بالنسبة لشركته، قائلًا إن "بي بي" تطمح لبحث إمكانية إقامة مركز إنتاج في البلد الواقعة في أمريكا الجنوبية.
كما وصف بيريل الاكتشاف بأنه نجاح آخر في عام استثنائي لفريق الاستكشاف في الشركة، ويؤكد الالتزام بتنمية قطاع المنبع.
إعلام: الهند تتوقع خسائر بمليارات الدولارات إذا تخلت عن النفط الروسي
بدء أول تدفق للغاز الطبيعي من تركيا إلى سوريا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала