https://sarabic.ae/20250804/شركة-نفط-عملاقة-تعلن-عن-أكبر-اكتشافاتها-منذ-ربع-قرن-1103357273.html
شركة نفط عملاقة تعلن عن أكبر اكتشافاتها منذ ربع قرن
شركة نفط عملاقة تعلن عن أكبر اكتشافاتها منذ ربع قرن
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة النفط البريطانية "بي بي"، اليوم الاثنين، عن اكتشاف أكبر حقل للنفط والغاز لها منذ ربع قرن داخل حوض سانتوس الشهير قبالة سواحل البرازيل. 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T12:48+0000
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وقالت الشركة في بيان: "يسعدنا أن نعلن عن هذا الاكتشاف المهم في بوميرانغ، وهو الأكبر لشركة بي بي منذ 25 عاما".وأشارت إلى أن الاكتشاف هو العاشر الذي تحقّقه الشركة خلال العام الجاري (2025)، كما أنه أكبر اكتشافاتها منذ 25 عامًا.ولم تعلن "بي بي" حجم الاحتياطيات داخل أحدث اكتشاف نفط وغاز في البرازيل، ولذلك قالت، إنها تعتزم إجراء تحليل مخبري وأعمال تقييمية بعد العثور على مستويات عالية من غاز ثاني أكسيد الكربون.وحصلت "بي بي" على حقوق التنقيب والإنتاج فيه خلال شهر ديسمبر/كانون الأول (2022).وعثر على الهيدروكربونات بعد الحفر على عمق 2.372 متر تحت سطح الماء، في حين بلغ عمق البئر 5.855 متر.كما حددت شركة "بي بي" خططها لزيادة حجم إنتاج النفط العالمي إلى ما بين 2.3 و2.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030.وأشاد بدور البرازيل بوصفها دولة مهمة بالنسبة لشركته، قائلًا إن "بي بي" تطمح لبحث إمكانية إقامة مركز إنتاج في البلد الواقعة في أمريكا الجنوبية.كما وصف بيريل الاكتشاف بأنه نجاح آخر في عام استثنائي لفريق الاستكشاف في الشركة، ويؤكد الالتزام بتنمية قطاع المنبع.إعلام: الهند تتوقع خسائر بمليارات الدولارات إذا تخلت عن النفط الروسيبدء أول تدفق للغاز الطبيعي من تركيا إلى سوريا
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أخبار البرازيل , العالم, اقتصاد
أخبار البرازيل , العالم, اقتصاد
شركة نفط عملاقة تعلن عن أكبر اكتشافاتها منذ ربع قرن
أعلنت شركة النفط البريطانية "بي بي"، اليوم الاثنين، عن اكتشاف أكبر حقل للنفط والغاز لها منذ ربع قرن داخل حوض سانتوس الشهير قبالة سواحل البرازيل.
وقالت الشركة في بيان: "يسعدنا أن نعلن عن هذا الاكتشاف المهم في بوميرانغ، وهو الأكبر لشركة بي بي منذ 25 عاما".
وأشارت إلى أن الاكتشاف هو العاشر الذي تحقّقه الشركة خلال العام الجاري (2025)، كما أنه أكبر اكتشافاتها منذ 25 عامًا.
يشار إلى أن الشركة حفرت بئرًا استكشافيًا في حوض سانتوس، على بعد 404 كيلومترات من ريو دي جانيرو، بعمق 2,372 متر. وبلغ العمق الإجمالي للبئر 5,855 متر.
ولم تعلن "بي بي" حجم الاحتياطيات داخل أحدث اكتشاف نفط وغاز في البرازيل، ولذلك قالت، إنها تعتزم إجراء تحليل مخبري وأعمال تقييمية بعد العثور على مستويات عالية من غاز ثاني أكسيد الكربون.
وفور ورود الأنباء، ارتفع سهم "بي بي" في تعاملات بورصة لندن بنسبة 1.4% إلى أكثر من 4 جنيهات إسترلينية (5.8 دولار أمريكي).
وحصلت "بي بي" على حقوق التنقيب والإنتاج فيه خلال شهر ديسمبر/كانون الأول (2022).
وعثر على الهيدروكربونات بعد الحفر على عمق 2.372 متر تحت سطح الماء، في حين بلغ عمق البئر 5.855 متر.
كما حددت شركة "بي بي" خططها لزيادة حجم إنتاج النفط العالمي إلى ما بين 2.3 و2.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030.
بدوره، أعرب نائب الرئيس التنفيذي في شركة "بي بي" لشؤون الإنتاج والعمليات غوردون بيريل عن سعادته بتحقيق اكتشاف نفط وغاز في مربع بوميرانغ، قائلًا، إنه الأكبر في حافظة الشركة منذ 25 عامًا.
وأشاد بدور البرازيل بوصفها دولة مهمة بالنسبة لشركته، قائلًا إن "بي بي" تطمح لبحث إمكانية إقامة مركز إنتاج في البلد الواقعة في أمريكا الجنوبية.
كما وصف بيريل الاكتشاف بأنه نجاح آخر في عام استثنائي لفريق الاستكشاف في الشركة، ويؤكد الالتزام بتنمية قطاع المنبع.