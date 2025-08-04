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https://sarabic.ae/20250804/وفد-تقني-سوري-يبدأ-اجتماعاته-في-السودان-لتعزيز-التعاون-وبحث-أوضاع-السوريين-1103349561.html
وفد تقني سوري يبدأ اجتماعاته في السودان لتعزيز التعاون وبحث أوضاع السوريين
وفد تقني سوري يبدأ اجتماعاته في السودان لتعزيز التعاون وبحث أوضاع السوريين
سبوتنيك عربي
بحث وفد تقني من وزارة الخارجية السورية، اليوم الاثنين، مع مسؤولين سودانيين، مشاكل السوريين المقيمين في السودان، وبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين. 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T09:53+0000
2025-08-04T09:53+0000
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وأوضحت وزارة الخارجية عبر قناتها على "تلغرام"، أن "الوفد باشر أعماله بجلسة بناءة مع مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة اللواء شرطة حقوقي عثمان محمد الحسن دينكاوي بحضور عدد من كبار المسؤولين قي السودان"، بحسب ما أفادت وكالة "سانا".وفي وقت سابق اليوم، وصل الوفد التقني من وزارة الخارجية السورية إلى السودان.وكان وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، أسعد الشيباني، صرح في مايو /أيار الماضي، أن دمشق سترسل فريقا خاصا إلى السودان، لمتابعة وضع المواطنين السوريين الموجودين هناك في الوقت الحالي، وتقديم الدعم اللازم لهم والعمل على إجلائهم بأمان.وبحسب وسائل إعلام سورية، فإن بعض الإحصاءات غير الرسمية، تشير إلى وجود ما يقرب من 30 ألف سوري في السودان، غالبيتهم في مدينة بورتسودان شرقي البلاد، التي تشهد في الآونة الأخيرة، هجمات متكررة من قبل قوات الدعم السريع ضد مواقع الجيش والمنشآت وخاصة محطات توليد الكهرباء.
https://sarabic.ae/20250513/سوريا-تعلن-عن-خطوة-مهمة-بشأن-مواطنيها-في-السودان-1100465575.html
https://sarabic.ae/20241110/السودان-وسوريا-يتفقان-على-رفع-مستوى-التمثيل-الدبلوماسي-1094646573.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار السودان اليوم, علاقات التعاون الثنائي
أخبار سوريا اليوم, أخبار السودان اليوم, علاقات التعاون الثنائي

وفد تقني سوري يبدأ اجتماعاته في السودان لتعزيز التعاون وبحث أوضاع السوريين

09:53 GMT 04.08.2025
© Photo / sanaوفد تقني سوري يبدأ اجتماعاته في السودان لتعزيز التعاون وبحث أوضاع السوريين
وفد تقني سوري يبدأ اجتماعاته في السودان لتعزيز التعاون وبحث أوضاع السوريين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
© Photo / sana
تابعنا عبر
بحث وفد تقني من وزارة الخارجية السورية، اليوم الاثنين، مع مسؤولين سودانيين، مشاكل السوريين المقيمين في السودان، وبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.
وأوضحت وزارة الخارجية عبر قناتها على "تلغرام"، أن "الوفد باشر أعماله بجلسة بناءة مع مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة اللواء شرطة حقوقي عثمان محمد الحسن دينكاوي بحضور عدد من كبار المسؤولين قي السودان"، بحسب ما أفادت وكالة "سانا".
وناقش الجانبان مشاكل السوريين في السودان وتسوية أوضاعهم القانونية، حيث أبدى الجانب السوداني تعاونا كاملا، كما أكد الجانبان على عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، واتفقا على العمل المشترك لتعزيز هذه العلاقات.
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وفي وقت سابق اليوم، وصل الوفد التقني من وزارة الخارجية السورية إلى السودان.
وكان وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، أسعد الشيباني، صرح في مايو /أيار الماضي، أن دمشق سترسل فريقا خاصا إلى السودان، لمتابعة وضع المواطنين السوريين الموجودين هناك في الوقت الحالي، وتقديم الدعم اللازم لهم والعمل على إجلائهم بأمان.
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ويواجه السوريون في السودان، ظروفا إنسانية صعبة، خاصة فيما يتعلق بصعوبة الحصول على الغذاء والدواء، بينما لا يملكون القدرة على مغادرة البلاد، في حين تعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تقديم الدعم لهم.
وبحسب وسائل إعلام سورية، فإن بعض الإحصاءات غير الرسمية، تشير إلى وجود ما يقرب من 30 ألف سوري في السودان، غالبيتهم في مدينة بورتسودان شرقي البلاد، التي تشهد في الآونة الأخيرة، هجمات متكررة من قبل قوات الدعم السريع ضد مواقع الجيش والمنشآت وخاصة محطات توليد الكهرباء.
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