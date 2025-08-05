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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250805/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-يانفارسكىيه-في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك-1103388314.html
الجيش الروسي يحرر بلدة يانفارسكيه في مقاطعة دنيبروبتروفسك
الجيش الروسي يحرر بلدة يانفارسكيه في مقاطعة دنيبروبتروفسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حررت بلدة يانفارسكيه في مقاطعة دنيبروبتروفسك. 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T09:10+0000
2025-08-05T09:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيان: "تمكنت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، نتيجة أعمالها النشطة والحاسمة، من تحرير بلدة يانفارسكيه في مقاطعة دنيبروبتروفسك، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، ومقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر العدو نحو 250 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".وأوضح البيان أن "وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" حسّنت مواقعها التكتيكية،واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 210 عسكريين، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".وتابع البيان: "حسنت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، الوضع على طول خط الجبهة، وواصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، وألحقت بالقوات المسلحة الأوكرانية خسائر بشرية ومادية، في مناطق عدة في مقاطعة سومي، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 225 عسكريا، ومركبات مدرعة قتالية وعدد من المدافع الميدانية، وتم محطة حرب إلكترونية، وأربعة مستودعات للذخيرة والمواد".وتابع: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية لمطارعسكري ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 140 منطقة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدة "ألكسندرو كالينوفو" في جمهورية دونيتسك الشعبيةإعلام بريطاني: وتيرة تقدم روسيا على طول خط المواجهة تتزايد للشهر الرابع على التوالي
https://sarabic.ae/20250804/صواريخ-كينجال-الروسية-تستهدف-منشآت-البنية-التحتية-للمطارات-ومؤسسات-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-1103348700.html
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الجيش الروسي يحرر بلدة يانفارسكيه في مقاطعة دنيبروبتروفسك

09:10 GMT 05.08.2025 (تم التحديث: 09:31 GMT 05.08.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حررت بلدة يانفارسكيه في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
وقالت الدفاع في بيان: "تمكنت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، نتيجة أعمالها النشطة والحاسمة، من تحرير بلدة يانفارسكيه في مقاطعة دنيبروبتروفسك، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، ومقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر العدو نحو 250 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".

كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات مجموعة "الغرب" على خطوط ومواقع أكثر تفوقًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 220 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة و7 محطات حرب إلكترونية".

وأوضح البيان أن "وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" حسّنت مواقعها التكتيكية،واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 210 عسكريين، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".

واوضح البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، التقدم في أعماق دفاعات العدو، وألحقت بالقوات المسلحة الأوكرانية خسائر بشرية ومادية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 375 عسكريا، ومركبات مدرعة قتالية وعدد من المدافع الميدانية".

وتابع البيان: "حسنت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، الوضع على طول خط الجبهة، وواصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، وألحقت بالقوات المسلحة الأوكرانية خسائر بشرية ومادية، في مناطق عدة في مقاطعة سومي، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 225 عسكريا، ومركبات مدرعة قتالية وعدد من المدافع الميدانية، وتم محطة حرب إلكترونية، وأربعة مستودعات للذخيرة والمواد".
وتابع: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية لمطارعسكري ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 140 منطقة".

وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 146 طائرة مسيرة أوكرانية".

إطلاق صواريخ كينجال، وزارة الدفاع، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صواريخ كينجال الروسية تستهدف منشآت البنية التحتية للمطارات ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
أمس, 09:27 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تحرر بلدة "ألكسندرو كالينوفو" في جمهورية دونيتسك الشعبية
إعلام بريطاني: وتيرة تقدم روسيا على طول خط المواجهة تتزايد للشهر الرابع على التوالي
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