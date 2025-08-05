https://sarabic.ae/20250805/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-يانفارسكىيه-في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك-1103388314.html

الجيش الروسي يحرر بلدة يانفارسكيه في مقاطعة دنيبروبتروفسك

الجيش الروسي يحرر بلدة يانفارسكيه في مقاطعة دنيبروبتروفسك

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حررت بلدة يانفارسكيه في مقاطعة دنيبروبتروفسك. 05.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-05T09:10+0000

2025-08-05T09:10+0000

2025-08-05T09:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع في بيان: "تمكنت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، نتيجة أعمالها النشطة والحاسمة، من تحرير بلدة يانفارسكيه في مقاطعة دنيبروبتروفسك، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، ومقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر العدو نحو 250 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".وأوضح البيان أن "وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" حسّنت مواقعها التكتيكية،واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 210 عسكريين، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".وتابع البيان: "حسنت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، الوضع على طول خط الجبهة، وواصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، وألحقت بالقوات المسلحة الأوكرانية خسائر بشرية ومادية، في مناطق عدة في مقاطعة سومي، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 225 عسكريا، ومركبات مدرعة قتالية وعدد من المدافع الميدانية، وتم محطة حرب إلكترونية، وأربعة مستودعات للذخيرة والمواد".وتابع: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية لمطارعسكري ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 140 منطقة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدة "ألكسندرو كالينوفو" في جمهورية دونيتسك الشعبيةإعلام بريطاني: وتيرة تقدم روسيا على طول خط المواجهة تتزايد للشهر الرابع على التوالي

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