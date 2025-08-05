الصين تكشف عن أول حاسوب يشبه الدماغ البشري

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
08:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
16:44 GMT
16 د
بلا قيود
حقوقي لبناني يوضح أسباب تأخر العدالة في انفجار مرفأ بيروت
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:28 GMT
17 د
On air
10:45 GMT
15 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:32 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
16:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
كيف تقود روسيا مقاومة دولية ضد الهيمنة الغربية؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير الاتفاق بين "قسد" ودمشق بعد التصعيد في حلب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تصمد الهند أمام ضغوط ترامب التجارية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250805/الصين-تكشف-عن-أول-حاسوب-يشبه-الدماغ-البشري-1103404859.html
الصين تكشف عن أول حاسوب يشبه الدماغ البشري
الصين تكشف عن أول حاسوب يشبه الدماغ البشري
سبوتنيك عربي
أفادت جامعة تشجيانغ الصينية أن علماءها قدّموا حاسوبًا يشبه الدماغ، يعتمد على شريحة حاسوبية متخصصة تشبه الدماغ، تضم أكثر من ملياري خلية عصبية اصطناعية. 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T14:41+0000
2025-08-05T14:41+0000
مجتمع
علوم
الصين
حاسوب
الحاسوب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/05/1097497710_0:70:3071:1797_1920x0_80_0_0_0626c1109a08d86feff7d20993afdf93.jpg
وكما أعلنت الجامعة على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قدّم مختبر الذكاء الاصطناعي الشبيه بالدماغ في جامعة تشجيانغ حاسوبًا من الجيل التالي يشبه الدماغ، وهو "قرد داروين" واسمه الصيني "وو كونغ".وصرحت الجامعة في بيان: "هذا أول حاسوب في العالم مبني على مبدأ الدماغ، مبني على شريحة حاسوبية متخصصة تشبه الدماغ، ويضم أكثر من ملياري خلية عصبية".وأكدت الجامعة أن "وو كونغ" يتميز بعدد من الخلايا العصبية يقارب عدد الخلايا العصبية في دماغ قرد "المكاك"، مما يجعله أقرب خطوة إلى ذكاء أكثر تقدمًا قائمًا على مبادئ وظائف الدماغ.ووفقًا للجامعة، أجرى العلماء، باستخدام الموارد العصبية والتشابكية القوية للنظام، نمذجة أولية لأدمغة كائنات حية بأعداد مختلفة من الخلايا العصبية، بما في ذلك الديدان الخيطية "Caenorhabditis elegans"، وسمك الزرد، والفئران، وقرود المكاك.ووفقًا للعلماء، فإن هذا التطور "يفتح آفاقًا جديدة لأبحاث الدماغ"، ويسمح بفهم أفضل لوظائف الدماغ، ويقلل من الحاجة إلى تجارب بيولوجية حقيقية.علماء روس يطورون تقنية مبتكرة تغير طريقة تخزين المعلومات الرقمية"تنفذ عمليات حسابية"... علماء روس يبتكرون شريحة تعمل دون كهرباء
https://sarabic.ae/20250201/بسعة-50-كيوبت-روسيا-تكشف-عن-أول-حاسوب-كمومي-روسي-بالكامل-1097378381.html
https://sarabic.ae/20241227/يرى-ما-لا-يراه-البشر-حاسوب-فائق-يرصد-كنوز-الأرض----1096238067.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/05/1097497710_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_476c7b004a7cb6d6831f4bf8ba26d957.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, الصين, حاسوب, الحاسوب
علوم, الصين, حاسوب, الحاسوب

الصين تكشف عن أول حاسوب يشبه الدماغ البشري

14:41 GMT 05.08.2025
© AP Photo / Emilio Morenattiحاسوب عملاق جديد
حاسوب عملاق جديد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Emilio Morenatti
تابعنا عبر
أفادت جامعة تشجيانغ الصينية أن علماءها قدّموا حاسوبًا يشبه الدماغ، يعتمد على شريحة حاسوبية متخصصة تشبه الدماغ، تضم أكثر من ملياري خلية عصبية اصطناعية.
وكما أعلنت الجامعة على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قدّم مختبر الذكاء الاصطناعي الشبيه بالدماغ في جامعة تشجيانغ حاسوبًا من الجيل التالي يشبه الدماغ، وهو "قرد داروين" واسمه الصيني "وو كونغ".
وصرحت الجامعة في بيان: "هذا أول حاسوب في العالم مبني على مبدأ الدماغ، مبني على شريحة حاسوبية متخصصة تشبه الدماغ، ويضم أكثر من ملياري خلية عصبية".
حاسوب كمومي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
مجتمع
بسعة 50 كيوبت... روسيا تكشف عن أول حاسوب كمومي روسي بالكامل
1 فبراير, 14:23 GMT
وأشارت الجامعة إلى أن الحاسوب مبني على شريحة داروين 3 الحاسوبية، المصممة على مبدأ الدماغ. وأوضحت الجامعة أن إجمالي عدد هذه الرقائق في نظام الحاسوب يبلغ 960 رقاقة.
وأكدت الجامعة أن "وو كونغ" يتميز بعدد من الخلايا العصبية يقارب عدد الخلايا العصبية في دماغ قرد "المكاك"، مما يجعله أقرب خطوة إلى ذكاء أكثر تقدمًا قائمًا على مبادئ وظائف الدماغ.
صورة لحاسوب عملاق فائق الأداء - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
مجتمع
يرى ما لا يراه البشر... حاسوب فائق الأداء يرصد "كنوز الأرض"
27 ديسمبر 2024, 09:54 GMT
ووفقًا للجامعة، أجرى العلماء، باستخدام الموارد العصبية والتشابكية القوية للنظام، نمذجة أولية لأدمغة كائنات حية بأعداد مختلفة من الخلايا العصبية، بما في ذلك الديدان الخيطية "Caenorhabditis elegans"، وسمك الزرد، والفئران، وقرود المكاك.
ووفقًا للعلماء، فإن هذا التطور "يفتح آفاقًا جديدة لأبحاث الدماغ"، ويسمح بفهم أفضل لوظائف الدماغ، ويقلل من الحاجة إلى تجارب بيولوجية حقيقية.
علماء روس يطورون تقنية مبتكرة تغير طريقة تخزين المعلومات الرقمية
"تنفذ عمليات حسابية"... علماء روس يبتكرون شريحة تعمل دون كهرباء
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала