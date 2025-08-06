https://sarabic.ae/20250806/الجيش-الأمريكي-يعلن-إصابة-عدد-من-جنوده-بالرصاص-في-قاعدة-عسكرية-واحتجاز-مطلق-النار-1103450468.html

الجيش الأمريكي يعلن إصابة عدد من جنوده بالرصاص في قاعدة عسكرية واحتجاز مطلق النار

الجيش الأمريكي يعلن إصابة عدد من جنوده بالرصاص في قاعدة عسكرية واحتجاز مطلق النار

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بإصابة 7 جنود بالرصاص في حادث إطلاق نار بقاعدة "فورت ستيوارت" بولاية جورجيا الأمريكية. 06.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-06T17:07+0000

2025-08-06T17:07+0000

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وذكرت الوسائل الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، أن 7 مصابين سقطوا في حادث إطلاق نار نشط داخل قاعدة "فورت ستيوارت" التابعة للجيش الأمريكي في ولاية جورجيا، وتم فرض حالة إغلاق على القاعدة.ونشرت القاعدة في منشور على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت من خلاله أنه "تم فرض الإغلاق على المنشأة العسكرية في الساعة 11:04 صباحا، وقوات إنفاذ القانون متواجدة في الموقع".وأضافت أن الحادث وقع في منطقة "فريق اللواء المدرع الثاني القتالي"، وقد تم الإبلاغ عن إصابات، في وقت لم تتوفر معلومات إضافية في الوقت الحالي، بما مدى خطورة المصابين الخمسة.بينما أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إلى أنه تم إطلاع الرئيس دونالد ترامب على حادث إطلاق النار في قاعدة فورت ستيوارت بولاية جورجيا والبيت الأبيض يراقب الوضع عن كثب.ومن جانبه، أعرب حاكم ولاية جورجيا، بريان كيمب، عن شعوره بالحزن الشديد إزاء هذه المأساة التي وقعت اليوم في القاعدة، مضيفا "نحتفظ في قلوبنا بضحايا هذا الحادث وعائلاتهم، وكل من يلبّي نداء الخدمة، ونطلب من جميع سكان جورجيا أن يفعلوا الشيء نفسه".يشار إلى أن قاعدة "فورت ستيوارت" تقع على بعد نحو 362 كيلومترا جنوب شرق مدينة أتلانتا الأمريكية.

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