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https://sarabic.ae/20250806/انخفاض-غير-مسبوق-لشعاب-حاجزالمرجان-العظيم-لكوكب-الأرض-1103443533.html
انخفاض غير مسبوق لشعاب "حاجز المرجان العظيم" لكوكب الأرض
انخفاض غير مسبوق لشعاب "حاجز المرجان العظيم" لكوكب الأرض
سبوتنيك عربي
أظهر بحث صادرعن المعهد الأسترالي لعلوم البحار، اليوم الأربعاء، أن "الحاجز المرجاني العظيم" في أستراليا عانى من أكبر تراجع في الغطاء المرجاني في اثنتين من... 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T13:46+0000
2025-08-06T14:15+0000
مجتمع
الشعاب المرجانية
المحيط
بيئة
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وبيّن البحث أن الحاجز شهد أكبر تراجع سنوي في الغطاء المرجاني في منطقتيه الشمالية والجنوبية منذ بدء مراقبته قبل 39 عاما، إذ انخفض الغطاء المرجاني بما يتراوح بين الربع والثلث، بعد نمو قوي على مدى عدة سنوات، وفقا لوسائل إعلام إسترالية.وفي هذا الإطار، قال رئيس برنامج الرصد الطويل الأجل في المعهد، مايك إيمزلي: "نشهد الآن تقلبا متزايدا في مستويات الغطاء المرجاني الصلب، وهذه ظاهرة تكشفت على مدى الـ 15 عاما الماضية، وتشير إلى ضغوط على النظام البيئي".ويمتد الحاجز المرجاني العظيم، وهو أكبر نظام بيئي حي في العالم، على مسافة 2400 كيلومترا قبالة ساحل ولاية كوينزلاند بشمال أستراليا، وهو ليس مدرجا على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" لمواقع التراث العالمي المعرضة للخطر، لكن الأمم المتحدة توصي بإضافته.وتضغط أستراليا منذ سنوات لإبقاء الحاجز المرجاني، الذي يسهم بمبلغ 6.4 مليار دولار أسترالي في الاقتصاد سنويا، خارج القائمة لأن إدراجه عليها قد يلحق الضرر بالسياحة.
https://sarabic.ae/20240922/دراسة-جديدة-تكشف-مفاجأة-بشأن-الشعاب-المرجانية-وعلاقتها-بالبلاستيك-المفقود-1092998079.html
https://sarabic.ae/20230924/خطر-غامض-يهدد-الشعاب-المرجانية-في-البحر-الأحمر-1081340516.html
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الشعاب المرجانية, المحيط, بيئة, منوعات, أخبار العالم الآن
الشعاب المرجانية, المحيط, بيئة, منوعات, أخبار العالم الآن

انخفاض غير مسبوق لشعاب "حاجز المرجان العظيم" لكوكب الأرض

13:46 GMT 06.08.2025 (تم التحديث: 14:15 GMT 06.08.2025)
© Unsplash/ NEOMشعاب مرجانية
شعاب مرجانية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
© Unsplash/ NEOM
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أظهر بحث صادرعن المعهد الأسترالي لعلوم البحار، اليوم الأربعاء، أن "الحاجز المرجاني العظيم" في أستراليا عانى من أكبر تراجع في الغطاء المرجاني في اثنتين من مناطقه الثلاث خلال العام الماضي، وذلك بعد ابيضاض واسع النطاق للشعاب، كان من بين الأسوأ على الإطلاق.
وبيّن البحث أن الحاجز شهد أكبر تراجع سنوي في الغطاء المرجاني في منطقتيه الشمالية والجنوبية منذ بدء مراقبته قبل 39 عاما، إذ انخفض الغطاء المرجاني بما يتراوح بين الربع والثلث، بعد نمو قوي على مدى عدة سنوات، وفقا لوسائل إعلام إسترالية.

وأوضح أن ما حدث في عام 2024، كان له أكبر أثر مسجل على الشعاب المرجانية على الإطلاق، إذ حدث ابيضاض يتراوح بين مرتفع إلى شديد بالمناطق الثلاث.

عالم يدرس الشعاب المرجانية في أستراليا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
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دراسة جديدة تكشف مفاجأة بشأن "الشعاب المرجانية" وعلاقتها بالبلاستيك المفقود
22 سبتمبر 2024, 19:34 GMT
وفي هذا الإطار، قال رئيس برنامج الرصد الطويل الأجل في المعهد، مايك إيمزلي: "نشهد الآن تقلبا متزايدا في مستويات الغطاء المرجاني الصلب، وهذه ظاهرة تكشفت على مدى الـ 15 عاما الماضية، وتشير إلى ضغوط على النظام البيئي".
ويمتد الحاجز المرجاني العظيم، وهو أكبر نظام بيئي حي في العالم، على مسافة 2400 كيلومترا قبالة ساحل ولاية كوينزلاند بشمال أستراليا، وهو ليس مدرجا على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" لمواقع التراث العالمي المعرضة للخطر، لكن الأمم المتحدة توصي بإضافته.
شعب مرجانية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
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خطر غامض يهدد الشعاب المرجانية في البحر الأحمر
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ومنذ عام 2016، شهد الحاجز المرجاني العظيم خمسة فصول صيف عانى فيها من الابيضاض واسع النطاق للشعاب المرجانية، وهي ظاهرة تتحول فيها أجزاء كبيرة من الشعاب إلى اللون الأبيض بسبب الإجهاد الحراري مما يعرضها لخطر الموت.
وتضغط أستراليا منذ سنوات لإبقاء الحاجز المرجاني، الذي يسهم بمبلغ 6.4 مليار دولار أسترالي في الاقتصاد سنويا، خارج القائمة لأن إدراجه عليها قد يلحق الضرر بالسياحة.
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