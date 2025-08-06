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زعيم حزب الديمقراطيين في إسرائيل يهدد بـ"شل البلاد" إذا تجاهلت الحكومة قرارات القيادة العسكرية
زعيم حزب الديمقراطيين في إسرائيل يهدد بـ"شل البلاد" إذا تجاهلت الحكومة قرارات القيادة العسكرية
سبوتنيك عربي
دعا زعيم حزب الديمقراطيين في إسرائيل الجنرال السابق يائير غولان، إلى تنظيم احتجاجات واسعة، ردًا على ما وصفه بتجاهل الحكومة لموقف الجيش بشأن إعادة احتلال قطاع... 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T08:01+0000
2025-08-06T08:01+0000
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وقال غولان، في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية، نشرها على صفحته الرسمية على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء: "الحكومة تسعى لفرض احتلال غزة على الإسرائيليين، رغم الكلفة الدموية والمالية المتوقعة".وأضاف الجنرال غولان: "على مواطني إسرائيل أن يصعّدوا النضال وأن يقوموا بوقف الدولة لفترة طويلة حتى تعلن الحكومة عن انتخابات".واعتبر غولان أن تصريحات وزير إسرائيلي، في الآونة الأخيرة، حول تجاوز رأي المستشارة القانونية السابقة، تعكس توجها خطيرا داخل الحكومة، مضيفا: "الديمقراطية الإسرائيلية تنهار.. هذه التصريحات هي بالون اختبار من الحكومة كلها. لا أتصور أن قائلها تصرف دون التشاور مع رئيس الوزراء".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم أمس الثلاثاء، أن "الكابينيت" الإسرائيلي سيعقد اجتماعا الخميس المقبل مع دراسة إسرائيل السيطرة الكاملة على قطاع غزة.وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على "ضرورة ضمان أمن وسلامة البلدات الإسرائيلية من خلال وجود دائم للجيش في مواقع داخل غزة"، مضيفا: "بعد أن يتخذ المستوى السياسي القرارات اللازمة، فإن المستوى العسكري، كما فعل في جميع جبهات الحرب حتى الآن، سينفذ السياسة التي يتم تحديدها باحترافية"، مؤكدًا أن مهمته كوزير للجيش هي "ضمان ذلك وهذا ما سيفعله"، على حد قوله.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 5 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 151 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250805/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-سأضمن-تنفيذ-الجيش-للقرارات-التي-سيتخذها-المستوى-السياسي-بشأن-غزة-1103393170.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة

زعيم حزب الديمقراطيين في إسرائيل يهدد بـ"شل البلاد" إذا تجاهلت الحكومة قرارات القيادة العسكرية

08:01 GMT 06.08.2025
© AP Photo / Amir Cohenالرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتزوغ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتزوغ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Amir Cohen
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دعا زعيم حزب الديمقراطيين في إسرائيل الجنرال السابق يائير غولان، إلى تنظيم احتجاجات واسعة، ردًا على ما وصفه بتجاهل الحكومة لموقف الجيش بشأن إعادة احتلال قطاع غزة، بصورة كاملة.
وقال غولان، في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية، نشرها على صفحته الرسمية على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء: "الحكومة تسعى لفرض احتلال غزة على الإسرائيليين، رغم الكلفة الدموية والمالية المتوقعة".
وأضاف الجنرال غولان: "على مواطني إسرائيل أن يصعّدوا النضال وأن يقوموا بوقف الدولة لفترة طويلة حتى تعلن الحكومة عن انتخابات".
واعتبر غولان أن تصريحات وزير إسرائيلي، في الآونة الأخيرة، حول تجاوز رأي المستشارة القانونية السابقة، تعكس توجها خطيرا داخل الحكومة، مضيفا: "الديمقراطية الإسرائيلية تنهار.. هذه التصريحات هي بالون اختبار من الحكومة كلها. لا أتصور أن قائلها تصرف دون التشاور مع رئيس الوزراء".
وقال الجنرال السابق إن "الحكومة تتمرد على حكم القانون وتفعل ما يحلو لها"، داعيا إلى تحرك شعبي واسع في الشارع لإجبارها على العودة إلى المسار الديمقراطي.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم أمس الثلاثاء، أن "الكابينيت" الإسرائيلي سيعقد اجتماعا الخميس المقبل مع دراسة إسرائيل السيطرة الكاملة على قطاع غزة.
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
وزير الدفاع الإسرائيلي: سأضمن تنفيذ الجيش للقرارات التي سيتخذها المستوى السياسي بشأن غزة
أمس, 11:00 GMT
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على "ضرورة ضمان أمن وسلامة البلدات الإسرائيلية من خلال وجود دائم للجيش في مواقع داخل غزة"، مضيفا: "بعد أن يتخذ المستوى السياسي القرارات اللازمة، فإن المستوى العسكري، كما فعل في جميع جبهات الحرب حتى الآن، سينفذ السياسة التي يتم تحديدها باحترافية"، مؤكدًا أن مهمته كوزير للجيش هي "ضمان ذلك وهذا ما سيفعله"، على حد قوله.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 5 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 151 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
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