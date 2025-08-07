https://sarabic.ae/20250807/إيران-تطلب-عقد-اجتماع-طارئ-لمنظمة-التعاون-الإسلامي-1103482395.html

إيران تطلب عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي

دعت إيران لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث تطورات الأوضاع في غزة في ظل تلويح إسرائيل بإعادة احتلال القطاع بالكامل.

ذكرت ذلك وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن طهران وجهت دعوة بهذه الشأن للمنظمة وكل من تركيا والسعودية.وقالت الوكالة إن الرسالة وجهها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لكل من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.وبحسب الوكالة، فإن عراقجي وصف الوضع في غزة بـ "الكارثي"، ودعا إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، لبحث هذه الكارثة الإنسانية والتنسيق من أجل تقديم مساعدات عاجلة للفلسطينيين.كما دعا وزير الخارجية الإيراني إلى مناقشة الأبعاد القانونية والسياسية لنية إسرائيل احتلال غزة بشكل دائم.وأعلنت مصادر طبية في غزة، اليوم الخميس، وفاة 4 مواطنين فلسطينيين، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، سجلتها مستشفيات القطاع، خلال الساعات الـ24 الماضية.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء اليوم الخميس، عن المصادر الطبية أنه من بين الوفيات طفلين، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 197 قتيلا، من بينهم 96 طفلا.يذكر أن الأزمة الإنسانية والغذائية في قطاع غزة مستمرة في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، قد حذرت من أن سوء التغذية والمجاعة بين الأطفال دون سن الخامسة في قطاع غزة قد تضاعف بين مارس/ أذار ويونيو/ حزيران، نتيجة لاستمرار الحصار.ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 151 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.

