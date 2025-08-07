https://sarabic.ae/20250807/ارتفاع-عدد-الضحايا-إلى-197-قتيلا-4-وفيات-نتيجة-المجاعة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-في-غزة-1103475279.html

ارتفاع عدد الضحايا إلى 197 شخصا.. 4 وفيات نتيجة المجاعة خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة

أعلنت مصادر طبية في غزة، اليوم الخميس، وفاة 4 مواطنين فلسطينيين، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، سجلتها مستشفيات القطاع، خلال الساعات الـ24 الماضية. 07.08.2025, سبوتنيك عربي

غزة

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء اليوم الخميس، عن المصادر الطبية أنه من بين الوفيات طفلين، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 197 قتيلا، من بينهم 96 طفلا.يذكر أن الأزمة الإنسانية والغذائية في قطاع غزة مستمرة في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، قد حذرت من أن سوء التغذية والمجاعة بين الأطفال دون سن الخامسة في قطاع غزة قد تضاعف بين آذار/مارس وحزيران/يونيو، نتيجة لاستمرار الحصار.وفي السياق نفسه، من المقرر أن يجتمع "الكابنيت" الإسرائيلي، في وقت لاحق من مساء اليوم الخميس، للمصادقة على خطة مقترحة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، من خلال حملة برية جديدة للسيطرة على مدينة غزة.ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين، قولهم إن "أي اقتراح سيطرحه نتنياهو على الكابينت الليلة بشأن غزة سيحظى بأغلبية كبيرة، وخطة نتنياهو لاحتلال قطاع غزة قائمة على إجلاء السكان إلى الجنوب واحتلال الوسط ومدينة غزة"، مؤكدين أن "القتال في غزة سيستمر أربعة أشهر على الأقل بحسب خطة نتنياهو".وأوضحوا أن "القتال في القطاع سيكون بمشاركة 4 إلى 6 فرق عسكرية"، مشيرين إلى أن "رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يرفض تحويل الجيش إلى أداة لإضاعة الوقت والقتال بلا جدوى".وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة رغم الخلافات مع الجيش.ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فإن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى نتنياهو الضوء الأخضر لشن عملية عسكرية مكثفة على حماس"، مشيرة إلى أن هناك صفقة جزئية كانت على بعد خطوة فقط، لكن إسرائيل تخلت عنها بسرعة كبيرة.وتشهد غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا هي الأعنف في تاريخ الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، بعد أن شنّت إسرائيل حملة عسكرية واسعة النطاق ردا على هجوم مفاجئ نفذته حركة حماس الفلسطينية على جنوب إسرائيل.

