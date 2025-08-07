https://sarabic.ae/20250807/المبعوث-الأمريكي-يشيد-بخطوة-لبنان-التاريخية-نحو-السيادة-والسلام-1103491761.html

أمريكا تشيد بخطوة لبنان "التاريخية" نحو السيادة والسلام

أمريكا تشيد بخطوة لبنان "التاريخية" نحو السيادة والسلام

هنأ المبعوث الأمريكي، توم باراك، الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، ومجلس الوزراء على قرارهم "التاريخي والجريء والصائب" ببدء التنفيذ الكامل... 07.08.2025, سبوتنيك عربي

وأشاد باراك، عبر حسابه على "إكس"، اليوم الخميس، بالتزام الحكومة بتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، واتفاق الطائف. وأكد المبعوث الأمريكي أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة "أطلقت أخيرا حل 'أمة واحدة، جيش واحد' للبنان".وكان وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، قد أعلن، اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء وافق على النقاط الواردة في الورقة الأمريكية الهادفة إلى تحقيق حل شامل ودائم للأزمات في لبنان. وأكد الوزير، في مؤتمر صحفي بعد جلسة الحكومة بشأن إقرار خطة "حصر السلاح" بيد الدولة، أن الحكومة أيدت الخطوات المقترحة في الوثيقة، والتي تشمل حصر السلاح بيد الدولة ونشر الجيش اللبناني في الجنوب. وأردف: "حاولنا ثني الزملاء عن الخروج من جلسة الحكومة لكنهم قرروا ذلك حتى لا يتخذ القرار بوجودهم". وأشار الوزير إلى الموافقة على المقترح الأمريكي بوقف الأعمال القتالية بين إسرائيل ولبنان.وأكد على التزام لبنان باتفاق الطائف وقرار الأمم المتحدة 1701 و العمل على ترسيم الحدود مع كل من إسرائيل وسوريا. يشار إلى أن "حزب الله" اللبناني قد أكد، أمس الأربعاء، أن "الحزب سيتعامل مع قرار الحكومة اللبنانية بسحب سلاح الحزب كأنه غير موجود". ووصف الحزب قرار الحكومة بـ"الخطيئة الكبرى"، مؤكدا أن قرار نزع سلاح الحزب يمثل مخالفة واضحة للبيان الوزاري للحكومة ويطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وسياسته ومستقبل وجوده.

