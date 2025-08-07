https://sarabic.ae/20250807/باحث-في-الشأن-الروسي-زيارة-بن-زايد-لموسكو-تعكس-علاقات-متزنة-بين-البلدين-وتنسيقا-سياسيا-متينا-1103474693.html
باحث في الشأن الروسي: زيارة بن زايد لموسكو تعكس علاقات متزنة بين البلدين وتنسيقا سياسيا متينا
باحث في الشأن الروسي: زيارة بن زايد لموسكو تعكس علاقات متزنة بين البلدين وتنسيقا سياسيا متينا
تحدّث الباحث في الشأن الروسي والعلاقات الدولية، الدكتور سعد خلف، عن زيارة رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى موسكو، واصفا إياها بأنها "مهمة،... 07.08.2025
وقال خلف، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك": "أبرز مجالات التعاون بين الجانبين، لا سيما في مجال الطاقة، والاستثمارات من خلال صندوق الاستثمارات الروسي، بالإضافة إلى الدور المهم الذي يلعبه التدفق السياحي الروسي إلى الإمارات في دعم الاقتصاد، فضلا عن التعاون في مجال العقارات، واعتماد التبادل بالعملات المحلية في ظل العقوبات".ورأى خلف أن "القمة العربية المرتقب عقدها في موسكو خلال الخريف المقبل تعد حدثا مهما في سياق العلاقات العربية الروسية، وتحمل رسائل سياسية إلى الغرب، والولايات المتحدة، وحتى الصين، مفادها أن روسيا تتحرك بشكل منفرد، وتنظم علاقاتها مع منطقة تعد ذات أهمية سياسية واقتصادية وجيوسياسية كبرى، سواء لروسيا أو للعالم، في مواجهة كل الخطابات التي تتحدث عن عزلة روسيا دوليا".وأشار الباحث في الشأن الروسي إلى "الدور الذي تلعبه دولة الإمارات كوسيط في عدد من الملفات، خصوصا الصراع في أوكرانيا وملف تبادل الأسرى"، لافتا إلى "عرقلة هذه الجهود من قبل الإدارة الأميركية وبسبب القرار غير المستقل في كييف".
تحدّث الباحث في الشأن الروسي والعلاقات الدولية، الدكتور سعد خلف، عن زيارة رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى موسكو، واصفا إياها بأنها "مهمة، وتعكس علاقات متزنة تقوم على المصالح السياسية والاقتصادية المشتركة، وعلى تفاهم واضح وتنسيق سياسي بين الرئيسين".
وقال خلف، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك": "أبرز مجالات التعاون بين الجانبين، لا سيما في مجال الطاقة، والاستثمارات من خلال صندوق الاستثمارات الروسي، بالإضافة إلى الدور المهم الذي يلعبه التدفق السياحي الروسي إلى الإمارات في دعم الاقتصاد
، فضلا عن التعاون في مجال العقارات، واعتماد التبادل بالعملات المحلية في ظل العقوبات".
كما أوضح أن "مناقشات الجانبين ستشمل ملفات إقليمية حساسة، من بينها الحرب في غزة، والملف السوري، وملف إيران، ضمن إطار المصالح المشتركة ومساعي تعزيز الاستقرار".
ورأى خلف أن "القمة العربية المرتقب عقدها في موسكو خلال الخريف المقبل تعد حدثا مهما في سياق العلاقات العربية الروسية، وتحمل رسائل سياسية إلى الغرب
، والولايات المتحدة، وحتى الصين، مفادها أن روسيا تتحرك بشكل منفرد، وتنظم علاقاتها مع منطقة تعد ذات أهمية سياسية واقتصادية وجيوسياسية كبرى، سواء لروسيا أو للعالم، في مواجهة كل الخطابات التي تتحدث عن عزلة روسيا دوليا".
وأشار الباحث في الشأن الروسي إلى "الدور الذي تلعبه دولة الإمارات كوسيط في عدد من الملفات، خصوصا الصراع في أوكرانيا وملف تبادل الأسرى"، لافتا إلى "عرقلة هذه الجهود من قبل الإدارة الأميركية وبسبب القرار غير المستقل في كييف".