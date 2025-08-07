باحث في الشأن الروسي: زيارة بن زايد لموسكو تعكس علاقات متزنة بين البلدين وتنسيقا سياسيا متينا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:17 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
On air
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:41 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة جاهزة لتكرار كارثة هيروشيما في أي مكان
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دعوات فلسطينية لاتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ وعود الاعتراف بدولة فلسطين
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:17 GMT
13 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث في الشأن الروسي: زيارة بن زايد لموسكو تعكس علاقات متزنة بين البلدين وتنسيقا سياسيا متينا
باحث في الشأن الروسي: زيارة بن زايد لموسكو تعكس علاقات متزنة بين البلدين وتنسيقا سياسيا متينا
باحث في الشأن الروسي: زيارة بن زايد لموسكو تعكس علاقات متزنة بين البلدين وتنسيقا سياسيا متينا
تحدّث الباحث في الشأن الروسي والعلاقات الدولية، الدكتور سعد خلف، عن زيارة رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى موسكو، واصفا إياها بأنها "مهمة،... 07.08.2025, سبوتنيك عربي
وقال خلف، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك": "أبرز مجالات التعاون بين الجانبين، لا سيما في مجال الطاقة، والاستثمارات من خلال صندوق الاستثمارات الروسي، بالإضافة إلى الدور المهم الذي يلعبه التدفق السياحي الروسي إلى الإمارات في دعم الاقتصاد، فضلا عن التعاون في مجال العقارات، واعتماد التبادل بالعملات المحلية في ظل العقوبات".ورأى خلف أن "القمة العربية المرتقب عقدها في موسكو خلال الخريف المقبل تعد حدثا مهما في سياق العلاقات العربية الروسية، وتحمل رسائل سياسية إلى الغرب، والولايات المتحدة، وحتى الصين، مفادها أن روسيا تتحرك بشكل منفرد، وتنظم علاقاتها مع منطقة تعد ذات أهمية سياسية واقتصادية وجيوسياسية كبرى، سواء لروسيا أو للعالم، في مواجهة كل الخطابات التي تتحدث عن عزلة روسيا دوليا".وأشار الباحث في الشأن الروسي إلى "الدور الذي تلعبه دولة الإمارات كوسيط في عدد من الملفات، خصوصا الصراع في أوكرانيا وملف تبادل الأسرى"، لافتا إلى "عرقلة هذه الجهود من قبل الإدارة الأميركية وبسبب القرار غير المستقل في كييف".
حصري
تحدّث الباحث في الشأن الروسي والعلاقات الدولية، الدكتور سعد خلف، عن زيارة رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى موسكو، واصفا إياها بأنها "مهمة، وتعكس علاقات متزنة تقوم على المصالح السياسية والاقتصادية المشتركة، وعلى تفاهم واضح وتنسيق سياسي بين الرئيسين".
وقال خلف، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك": "أبرز مجالات التعاون بين الجانبين، لا سيما في مجال الطاقة، والاستثمارات من خلال صندوق الاستثمارات الروسي، بالإضافة إلى الدور المهم الذي يلعبه التدفق السياحي الروسي إلى الإمارات في دعم الاقتصاد، فضلا عن التعاون في مجال العقارات، واعتماد التبادل بالعملات المحلية في ظل العقوبات".
كما أوضح أن "مناقشات الجانبين ستشمل ملفات إقليمية حساسة، من بينها الحرب في غزة، والملف السوري، وملف إيران، ضمن إطار المصالح المشتركة ومساعي تعزيز الاستقرار".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الوطن في أبو ظبي، 6 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
بوتين خلال لقاءه آل نهيان: الإمارات دولة صديقة نتفاعل معها دوليا بما في ذلك بإطار "بريكس"
10:28 GMT
ورأى خلف أن "القمة العربية المرتقب عقدها في موسكو خلال الخريف المقبل تعد حدثا مهما في سياق العلاقات العربية الروسية، وتحمل رسائل سياسية إلى الغرب، والولايات المتحدة، وحتى الصين، مفادها أن روسيا تتحرك بشكل منفرد، وتنظم علاقاتها مع منطقة تعد ذات أهمية سياسية واقتصادية وجيوسياسية كبرى، سواء لروسيا أو للعالم، في مواجهة كل الخطابات التي تتحدث عن عزلة روسيا دوليا".
وأشار الباحث في الشأن الروسي إلى "الدور الذي تلعبه دولة الإمارات كوسيط في عدد من الملفات، خصوصا الصراع في أوكرانيا وملف تبادل الأسرى"، لافتا إلى "عرقلة هذه الجهود من قبل الإدارة الأميركية وبسبب القرار غير المستقل في كييف".
