https://sarabic.ae/20250807/ترامب-فرض-رسوم-جمركية-على-الصين-مشابهة-لتلك-المفروضة-على-الهند-قد-يحدث-1103457842.html

ترامب: فرض رسوم جمركية على الصين مشابهة لتلك المفروضة على الهند "قد يحدث"

ترامب: فرض رسوم جمركية على الصين مشابهة لتلك المفروضة على الهند "قد يحدث"

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تدرس إمكانية فرض رسوم جمركية على الصين، على غرار تلك التي فرضتها على الهند بسبب شرائها النفط الروسي. 07.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-07T00:40+0000

2025-08-07T00:40+0000

2025-08-07T00:40+0000

ترامب

أخبار الهند اليوم

الصين

إيران

أخبار إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/03/1101269976_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc4049de739f39d60eac823efb2cef21.jpg

وأوضح ترامب للصحفيين، الأربعاء، رداً على سؤال حول خططه لفرض رسوم أعلى على الصين: "قد يحدث، الأمر يعتمد على كيفية سير الأمور".وعند سؤاله عن احتمال رفع الرسوم المفروضة على واردات الهند في حال التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا، أكد ترامب أنه سيتخذ هذا القرار في وقت لاحق.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأنه أبلغ بأن الهند تعتزم رفض شراء النفط من روسيا. في الوقت نفسه، أفادت صحيفة "مينت" الهندية، نقلاً عن مصادر أن مصافي النفط الهندية المملوكة للدولة تواصل شراء النفط من الموردين الروس.وتعد الهند ثالث أكبر مستورد للطاقة في العالم، وتشتري أكثر من 80% من استهلاكها النفطي من الأسواق العالمية. وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، نقلاً عن بيانات من شركة "كبلر" لتحليلات أسواق السلع، أن واردات الهند من النفط الروسي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في 11 شهراً في يونيو/ حزيران الملضي. وجاءت هذه الزيادة في المشتريات بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران.

https://sarabic.ae/20250806/الهند-ترد-على-ترامب-رسومك-غير-عادلة-وسنحمي-مصالحنا-الوطنية-1103448796.html

الصين

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, أخبار الهند اليوم, الصين, إيران, أخبار إيران