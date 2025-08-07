https://sarabic.ae/20250807/محلل-فلسطيني-لـسبوتنيك-عملية-إنزال-المساعدات-لا-تسد-الجوع-في-غزة-ويجب-فتح-المعابر-1103493956.html

محلل فلسطيني لـ"سبوتنيك": عملية إنزال المساعدات لا تسد الجوع في غزة ويجب فتح المعابر

محلل فلسطيني لـ"سبوتنيك": عملية إنزال المساعدات لا تسد الجوع في غزة ويجب فتح المعابر

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، إن قطاع غزة يعاني من عملية تجويع ومجاعة كبرى، وكل عمليات الإنزال وإدخال المساعدات لا تسد عملية...

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن عملية إنزال المساعدات مليئة بالمخاطر كما أنها تحمل من المساعدات كميات قليلة، قياسا على احتياجات المواطنين الفلسطينيين الإنسانية والإغاثية.وأكد أن المواطن العادي في قطاع غزة، لا يشعر بكمية المساعدات التي تدخل نتيجة انتشار ظاهرة السرقة، حيث يعترض اللصوص الشاحنات ويسرقون محتوياتها ويبيعوها بأسعار خيالية في السوق السوداء.وتابع: "الاحتلال الإسرائيلي يرفض تأمين المساعدات، من أجل أن تسود الفوضى وتنمو ظاهرة اللصوصية، لما لها من أثر كبير على تمزيق المجتمع وانتشار الكراهية الداخلية".ويرى الرقب أن الحل هو أن تفتح المعابر الستة بين غزة والاحتلال الإسرائيلي، وإدخال كميات كبيرة من المساعدات، مع تأمين دخولها ووصولها للمؤسسات العاملة في قطاع غزة، والتي ستأخذ على عاتقها توزيع المساعدات بشكل عادل لضمان وصولها لكل المحتاجين في قطاع غزة.أعلن برنامج الأغذية العالمي، اليوم الخميس، أن "أكثر من 320 ألف طفل في قطاع غزة معرضون لخطر سوء التغذية الحاد".وقال برنامج الأغذية العالمي، في بيان له، إن "ثلث سكان غزة على الأقل يقضون أيامًا دون الحصول على طعام"، مشيرا إلى أن هناك "نصف مليون شخص في القطاع على شفا المجاعة".وأعلنت مصر، أمس الأربعاء، بدأ دخول الفوج الأول من القافلة التاسعة للمساعدات المصرية المقدمة لقطاع غزة، عبر معبر رفح البري، في إطار الدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه مصر للفلسطينيين، في ظل تدهور الأوضاع داخل القطاع المحاصر.وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، أن مئات الشاحنات المحمّلة بالمساعدات انطلقت نحو غزة ضمن عملية منسّقة، تضم موادا غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وحليب أطفال وخياما، بالإضافة إلى مولدات كهرباء ومياه.وتأتي هذه التحركات في إطار الجهود الرسمية والشعبية التي تبذلها مصر لتقديم الإغاثة الطبية والغذائية العاجلة لأبناء القطاع، الذين يواجهون أزمة إنسانية غير مسبوقة.ويعاني أبناء قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 5 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 151 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.

قطاع غزة

إسرائيل

