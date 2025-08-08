خبير أمني: التصعيد الفرنسي يعد محاولة للإطاحة بالسلطة في الجزائر

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:17 GMT
13 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبراء يوضحون أهمية محادثات بوتين مع بن زايد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
16:30 GMT
15 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل، إيران تطلب عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير أمني: التصعيد الفرنسي يعد محاولة للإطاحة بالسلطة في الجزائر
خبير أمني: التصعيد الفرنسي يعد محاولة للإطاحة بالسلطة في الجزائر
تابعنا عبر
حصري
قال الخبير الأمني الجزائري، أكرم خريف، إن التصعيد من الجانب الفرنسي يستهدف ما تعتبره باريس النظام الجزائري أو رؤوس النظام، حيث استهدفت حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، وهم عادة دبلوماسيون وأعضاء في النظام، وكذلك استهداف لعائلات هؤلاء الأشخاص وممتلكاتهم في فرنسا.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن فرنسا توجهت نحو هذه الفئة من الجزائريين فقط، وهو يمثل ضربا لقلب النظام الجزائري ربما لإخافته أو لمحاولة الإطاحة به، وفق قوله.
ويرى خريف أن فرنسا لن تصعد أكثر من ذلك، ولن تستهدف الشعب الجزائري، علما أنه يوجد ما يقارب 3 ملايين جزائري في فرنسا، وأي خطوة تجاه الشعب ستكون لها عواقب وخيمة في فرنسا.
واستبعد أن تلجأ الجالية في فرنسا بصفة تلقائية وانفرادية إلى الاحتجاج أو تبيين أي غضب، لأن الصراع كان مقتصراً على النظام الجزائري وليس الشعب.
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
فرنسا تعلن تعليق إعفاء التأشيرة للجوازات الجزائرية الرسمية
6 أغسطس, 19:08 GMT

وتابع: "يوجد خطاب كراهية كبير ضد الجزائر والجزائريين في فرنسا، بما في ذلك في القنوات الإعلامية والتلفزيونية والإعلام الفرنسي، وربما جراء هذا التصعيد اللغوي ضد الجزائريين سيكون هناك احتجاج جزائري يوما ما".

أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا رسميا، يوم الخميس، ردا على الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رئيس حكومته فرنسوا بايرو، وكذلك التوضيحات التي قدمتها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في 7 أغسطس/آب الجاري.
وأشار البيان إلى أن الرسالة الفرنسية تحاول تبرئة فرنسا من مسؤولياتها عن تدهور العلاقات الثنائية، وتلقي باللوم كاملا على الجزائر، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.
ويؤكد البيان أن هذا الطرح بعيد عن الواقع، مشيرا إلى أن الجزائر حددت بوضوح، عبر بيانات رسمية سابقة، الجهة المسؤولة عن التصعيد.
وأكدت أن "إجراءاتها جاءت ردا على تصرفات فرنسية، مع الالتزام الصارم بمبدأ المعاملة بالمثل".
واتهمت الجزائر فرنسا بخرق التزاماتها الثنائية والدولية، بما في ذلك الاتفاقيات الجزائرية-الفرنسية لعامي 1968 و1974 و2013، وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950.
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
مسؤول جزائري: العلاقات الاقتصادية مع فرنسا في أسوأ مستوياتها
2 أغسطس, 19:21 GMT
وأكدت الجزائر أنها لم تبادر يوما بطلب إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المهمة من التأشيرة، بل كانت فرنسا هي التي طالبت بذلك.
وردا على تعليق فرنسا لهذا الاتفاق، أعلنت الجزائر نيتها نقضه رسميا وفق المادة الثامنة من الاتفاق، مع إشعار السلطات الفرنسية عبر القنوات الدبلوماسية.
وستخضع التأشيرات الممنوحة للفرنسيين لنفس الشروط التي تفرضها فرنسا على الجزائريين.
واعتبرت الجزائر أن سياسة "التأشيرة مقابل الترحيل" تنتهك الاتفاقيات الثنائية وحقوق الإنسان، مؤكدة التزامها بحماية مواطنيها في فرنسا والدفاع عن حقوقهم بموجب التشريعات الفرنسية والأوروبية.
وأوضح البيان أن "فرنسا هي من امتنعت عن منح الاعتمادات للأعوان القنصليين الجزائريين منذ أكثر من عامين، بما في ذلك ثلاثة قناصل عامين وخمسة قناصل".
وأكدت الجزائر أنها "سترد بنفس الإجراءات حال رفع فرنسا هذه العراقيل".
