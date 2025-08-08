https://sarabic.ae/20250808/رئيس-الأركان-الإيراني-أي-عدوان-جديد-سيقابل-برد-إيراني-ساحق-1103500599.html

رئيس الأركان الإيراني: أي عدوان جديد سيقابل برد إيراني ساحق

رئيس الأركان الإيراني: أي عدوان جديد سيقابل برد إيراني ساحق

سبوتنيك عربي

وجه رئيس الأركان الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، تحذيرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، قال فيه إن تلك الدول يجب ألا تربط مصير شعوبها برئيس...

ذكرت ذلك وكالة "تسنيم" الإيرانية، مساء الخميس، مشيرة إلى قول موسوي، إن إيران لا يمكن هزيمتها، مشيرا إلى أن السبب في ذلك هو إيمان شعبها وصموده.وأشار موسوي إلى أن دماء الشهداء من العلماء والقادة والمواطنين، الذين سقطوا في الحرب الأخيرة مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، صنعت مزيجاً من "الغيرة الوطنية والعلم والشجاعة.ولفت إلى أن ذلك عزز قدرة الردع التي تملكها إيران، والتي مكنت الشعب الإيراني امتلاك القوة في أصعب الظروف. وقال رئيس الأركان الإيراني: "واشنطن والدول الغربية متواطئة مع إسرائيل في جرائمها ضد الفلسطينيين، الذين يواجهون كيانا قاتلا للأطفال"، مضيفا: "هذا الكيان لا مستقبل له ويتجه نحو الهاوية".يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي. وشملت الحرب قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصف أمريكي وإسرائيلي لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو/ حزيران الماضي، قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.

