عربي
بث مباشر
وجه رئيس الأركان الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، تحذيرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، قال فيه إن تلك الدول يجب ألا تربط مصير شعوبها برئيس... 08.08.2025, سبوتنيك عربي
رئيس الأركان الإيراني: أي عدوان جديد سيقابل برد إيراني ساحق

وجه رئيس الأركان الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، تحذيرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، قال فيه إن تلك الدول يجب ألا تربط مصير شعوبها برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن شعب إيران لن ينسى جرائم أمريكا.
ذكرت ذلك وكالة "تسنيم" الإيرانية، مساء الخميس، مشيرة إلى قول موسوي، إن إيران لا يمكن هزيمتها، مشيرا إلى أن السبب في ذلك هو إيمان شعبها وصموده.
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
أمريكا تصدر عقوبات جديدة ضد إيران
أمس, 18:56 GMT
وأشار موسوي إلى أن دماء الشهداء من العلماء والقادة والمواطنين، الذين سقطوا في الحرب الأخيرة مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، صنعت مزيجاً من "الغيرة الوطنية والعلم والشجاعة.
ولفت إلى أن ذلك عزز قدرة الردع التي تملكها إيران، والتي مكنت الشعب الإيراني امتلاك القوة في أصعب الظروف.
وقال رئيس الأركان الإيراني: "واشنطن والدول الغربية متواطئة مع إسرائيل في جرائمها ضد الفلسطينيين، الذين يواجهون كيانا قاتلا للأطفال"، مضيفا: "هذا الكيان لا مستقبل له ويتجه نحو الهاوية".
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
طهران تدعو دول الجوار إلى منع إسرائيل من استخدام أراضيها ضد إيران
4 أغسطس, 15:42 GMT
يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي.
وشملت الحرب قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصف أمريكي وإسرائيلي لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو/ حزيران الماضي، قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.
