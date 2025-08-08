عراقجي ونظيره المصري يؤكدان ضرورة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:17 GMT
13 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبراء يوضحون أهمية محادثات بوتين مع بن زايد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
16:30 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250808/عراقجي-ونظيره-المصري-يؤكدان-ضرورة-انسحاب-إسرائيل-من-جنوب-لبنان-1103510483.html
عراقجي ونظيره المصري يؤكدان ضرورة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان
عراقجي ونظيره المصري يؤكدان ضرورة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره المصري بدر عبد العاطي، مباحثات هاتفية تناولت تطورات الأوضاع في لبنان، وشددا على ضرورة تجنب أي أعمال قد تقود إلى... 08.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-08T10:58+0000
2025-08-08T10:58+0000
العالم
أخبار العالم الآن
مصر
إيران
لبنان
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/03/1103313961_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_634dce137f3014e9c861fb587628b5ab.jpg
ذكرت ذلك وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن مباحثات عراقجي وعبد العاطي تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية في اتصال هاتفي مساء الخميس.ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين أكدا على الحفاظ على مناخ من الثقة والوئام الداخلي بين مختلف الفصائل السياسية، كما شددا على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها جنوب لبنان وإيقاف الاعتداء بجميع أشكالها.وأعلنت الحكومة اللبنانية أمس الخميس، تأييدها للخطوات المقترحة في الوثيقة، التي تشمل حصر السلاح بيد الدولة ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، حسبما جاء في بيان لوزير الإعلام اللبناني بول مرقص.وفي المقابل، رفض "حزب الله" موقف الحكومة، وأصدرت الكتلة البرلمانية التابعة له، بيانا شديد اللهجة، أعربت فيه عن رفضها القاطع لموقف الحكومة، الذي وصفته بـ "الانقلاب الخطير".
https://sarabic.ae/20250807/المبعوث-الأمريكي-يشيد-بخطوة-لبنان-التاريخية-نحو-السيادة-والسلام-1103491761.html
مصر
إيران
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/03/1103313961_148:0:1481:1000_1920x0_80_0_0_f1324702817a63f6a7bf2f6bfa4a8e4d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, مصر, إيران, لبنان, إسرائيل
العالم, أخبار العالم الآن, مصر, إيران, لبنان, إسرائيل

عراقجي ونظيره المصري يؤكدان ضرورة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان

10:58 GMT 08.08.2025
© AP Photo / Alexander Kazakovوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
© AP Photo / Alexander Kazakov
تابعنا عبر
أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره المصري بدر عبد العاطي، مباحثات هاتفية تناولت تطورات الأوضاع في لبنان، وشددا على ضرورة تجنب أي أعمال قد تقود إلى توترات داخلية.
ذكرت ذلك وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن مباحثات عراقجي وعبد العاطي تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية في اتصال هاتفي مساء الخميس.
مجموعة من مقاتلي حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
أمريكا تشيد بخطوة لبنان "التاريخية" نحو السيادة والسلام
أمس, 18:00 GMT
ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين أكدا على الحفاظ على مناخ من الثقة والوئام الداخلي بين مختلف الفصائل السياسية، كما شددا على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها جنوب لبنان وإيقاف الاعتداء بجميع أشكالها.
وأعلنت الحكومة اللبنانية أمس الخميس، تأييدها للخطوات المقترحة في الوثيقة، التي تشمل حصر السلاح بيد الدولة ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، حسبما جاء في بيان لوزير الإعلام اللبناني بول مرقص.
وفي المقابل، رفض "حزب الله" موقف الحكومة، وأصدرت الكتلة البرلمانية التابعة له، بيانا شديد اللهجة، أعربت فيه عن رفضها القاطع لموقف الحكومة، الذي وصفته بـ "الانقلاب الخطير".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала