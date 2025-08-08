https://sarabic.ae/20250808/عراقجي-ونظيره-المصري-يؤكدان-ضرورة-انسحاب-إسرائيل-من-جنوب-لبنان-1103510483.html
عراقجي ونظيره المصري يؤكدان ضرورة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان
عراقجي ونظيره المصري يؤكدان ضرورة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان
أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره المصري بدر عبد العاطي، مباحثات هاتفية تناولت تطورات الأوضاع في لبنان، وشددا على ضرورة تجنب أي أعمال قد تقود إلى...
ذكرت ذلك وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن مباحثات عراقجي وعبد العاطي تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية في اتصال هاتفي مساء الخميس.ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين أكدا على الحفاظ على مناخ من الثقة والوئام الداخلي بين مختلف الفصائل السياسية، كما شددا على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها جنوب لبنان وإيقاف الاعتداء بجميع أشكالها.وأعلنت الحكومة اللبنانية أمس الخميس، تأييدها للخطوات المقترحة في الوثيقة، التي تشمل حصر السلاح بيد الدولة ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، حسبما جاء في بيان لوزير الإعلام اللبناني بول مرقص.وفي المقابل، رفض "حزب الله" موقف الحكومة، وأصدرت الكتلة البرلمانية التابعة له، بيانا شديد اللهجة، أعربت فيه عن رفضها القاطع لموقف الحكومة، الذي وصفته بـ "الانقلاب الخطير".
أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره المصري بدر عبد العاطي، مباحثات هاتفية تناولت تطورات الأوضاع في لبنان، وشددا على ضرورة تجنب أي أعمال قد تقود إلى توترات داخلية.
ذكرت ذلك وكالة
أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن مباحثات عراقجي وعبد العاطي تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية في اتصال هاتفي مساء الخميس.
ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين أكدا على الحفاظ على مناخ من الثقة والوئام الداخلي بين مختلف الفصائل السياسية، كما شددا على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها جنوب لبنان
وإيقاف الاعتداء بجميع أشكالها.
وأعلنت الحكومة اللبنانية أمس الخميس، تأييدها للخطوات المقترحة في الوثيقة، التي تشمل حصر السلاح بيد الدولة ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، حسبما جاء في بيان لوزير الإعلام اللبناني بول مرقص.
وفي المقابل، رفض "حزب الله
" موقف الحكومة، وأصدرت الكتلة البرلمانية التابعة له، بيانا شديد اللهجة، أعربت فيه عن رفضها القاطع لموقف الحكومة، الذي وصفته بـ "الانقلاب الخطير".