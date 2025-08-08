عربي
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": تهديد إسرائيل باحتلال غزة ينهي أي فرصة للسلام
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": تهديد إسرائيل باحتلال غزة ينهي أي فرصة للسلام
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": تهديد إسرائيل باحتلال غزة ينهي أي فرصة للسلام
سبوتنيك عربي
قال مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، اليوم الجمعة، إن تهديد الحكومة الإسرائيلية باحتلال كامل قطاع غزة يزيد الأمور اشتعالا وتوترا، ويبعدنا أكبر عن... 08.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-08T19:58+0000
2025-08-08T19:58+0000
حصري
أخبار فلسطين اليوم
غزة
إسرائيل
محمود عباس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0c/1089781669_107:0:1245:640_1920x0_80_0_0_e25f101331181dc80cebe992b20d7688.jpg
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "التهديد الإسرائيلي باحتلال كامل قطاع غزة، يعني المزيد من المعاناة والضحايا والكراهية، والمزيد من انتهاك القانون الدولي والشرعية الدولية".ووصف الهباش القرار بـ"العدواني"، معتبرا أنه "يزيد من إمعان إسرائيل في عدوانها، والتنكر للقانون الدولي، وإدارة الظهر للشرعية الدولية، وكل النداءات الدولية التي تطالبها بإنهاء الحرب، والعدوان وسحب قواتها من قطاع غزة، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حياته الطبيعية هناك، بعد أشهر من حرب الإبادة والتجويع".وشدد مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، على "ضرورة تحرك العالم، والمجتمع الدولي قبل فوات الأوان، لمنع إسرائيل من احتلال قطاع غزة".واستطرد: "من جانبنا قمنا بالتحرك، إذ أجرى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اتصالات هاتفية مع الرئيس المصري، والعاهل الأردني، تركزت حول سبل مواجهة هذه الخطوة الإسرائيلية، التي تشكل تصعيدا خطيرا في العدوان على الشعب الفلسطيني".وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، تأكيده أن إسرائيل لن تحتل قطاع غزة، وإنما ستحرره من حركة "حماس" الفلسطينية.وأضاف في بيان له على منصة "إكس": "ستُنزع أسلحة غزة وتُنشأ إدارة مدنية سلمية، لا تتبع السلطة الفلسطينية، ولا "حماس"، ولا أي منظمة إرهابية أخرى".وتابع نتنياهو في منشوره أن "هذا سيساعد في تحرير محتجزينا، ويضمن عدم تشكيل غزة تهديدا لإسرائيل في المستقبل".وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي صادق على خطة للسيطرة على مدينة غزة، بعد ساعات فقط من إعلان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عزمه بسط السيطرة العسكرية على كامل القطاع، رغم تصاعد موجة الانتقادات الداخلية والخارجية للحرب المستمرة منذ قرابة عامين على الأراضي الفلسطينية.وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، أن إسرائيل تعتزم فرض سيطرتها على قطاع غزة بأكمله بهدف إقامة محيط أمني، ثم تسليمه إلى "حكومة مدنية" جديدة. وأضاف أن دولة إسرائيل لا تنوي الاحتفاظ بالسيطرة على القطاع، بل إن هدف العملية هو إقامة "محيط أمني".وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلا عن بيان صادر عن مكتب نتنياهو، قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي. ووفقاً للبيان، ستقدم إسرائيل مساعدات إنسانية للمدنيين خارج مناطق القتال. إضافةً إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على خمسة مطالب ستطرح مقابل إنهاء الصراع مع حركة "حماس" الفلسطينية.وتشمل هذه المطالب نزع سلاح الحركة، وإعادة جميع الرهائن الخمسين، ونزع سلاح قطاع غزة، والسيطرة الإسرائيلية على أمن القطاع، ووجود حكومة بديلة ثالثة غير "حماس" والسلطة الوطنية الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20250808/قيادي-في-حركة-فتح-لـسبوتنيك-قرار-احتلال-غزة-إمعان-في-الغطرسة-الإسرائيلية-1103522410.html
https://sarabic.ae/20250808/المتحدث-باسم-حركة-فتح-احتلال-قطاع-غزة-جريمة-على-كل-أحرار-العالم-التصدي-لها-1103521841.html
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0c/1089781669_250:0:1103:640_1920x0_80_0_0_4d89902a5a6b40900ae371be07c9f7b7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار فلسطين اليوم, غزة, إسرائيل, محمود عباس
حصري, أخبار فلسطين اليوم, غزة, إسرائيل, محمود عباس

مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": تهديد إسرائيل باحتلال غزة ينهي أي فرصة للسلام

19:58 GMT 08.08.2025
محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني
محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
حصري
قال مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، اليوم الجمعة، إن تهديد الحكومة الإسرائيلية باحتلال كامل قطاع غزة يزيد الأمور اشتعالا وتوترا، ويبعدنا أكبر عن أي فرصة يمكن أن تكون واقعية لتحقيق سلام دائم، وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "التهديد الإسرائيلي باحتلال كامل قطاع غزة، يعني المزيد من المعاناة والضحايا والكراهية، والمزيد من انتهاك القانون الدولي والشرعية الدولية".
ووصف الهباش القرار بـ"العدواني"، معتبرا أنه "يزيد من إمعان إسرائيل في عدوانها، والتنكر للقانون الدولي، وإدارة الظهر للشرعية الدولية، وكل النداءات الدولية التي تطالبها بإنهاء الحرب، والعدوان وسحب قواتها من قطاع غزة، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حياته الطبيعية هناك، بعد أشهر من حرب الإبادة والتجويع".
وشدد على أن "إسرائيل تريد من وراء هذه الخطوة، منع أي فرصة لقيام دولة فلسطينية، عبر احتلال مزيد من الأراضي، واقتطاع قطاع غزة بالكامل، لمنع وحدة الأرض الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة وفق قرارات الشرعية، بالتالي منع قيام الدولة الفلسطينية، إضافة إلى تنفيذ مخطط التهجير، ودفع مئات الآلاف للهجرة من القطاع خلال العدوان والحرب".
وشدد مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، على "ضرورة تحرك العالم، والمجتمع الدولي قبل فوات الأوان، لمنع إسرائيل من احتلال قطاع غزة".
القصف الإسرائيل على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
قيادي في حركة "فتح" لـ"سبوتنيك": قرار احتلال غزة إمعان في الغطرسة الإسرائيلية
18:47 GMT
واستطرد: "من جانبنا قمنا بالتحرك، إذ أجرى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اتصالات هاتفية مع الرئيس المصري، والعاهل الأردني، تركزت حول سبل مواجهة هذه الخطوة الإسرائيلية، التي تشكل تصعيدا خطيرا في العدوان على الشعب الفلسطيني".
وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، تأكيده أن إسرائيل لن تحتل قطاع غزة، وإنما ستحرره من حركة "حماس" الفلسطينية.
وأضاف في بيان له على منصة "إكس": "ستُنزع أسلحة غزة وتُنشأ إدارة مدنية سلمية، لا تتبع السلطة الفلسطينية، ولا "حماس"، ولا أي منظمة إرهابية أخرى".
وتابع نتنياهو في منشوره أن "هذا سيساعد في تحرير محتجزينا، ويضمن عدم تشكيل غزة تهديدا لإسرائيل في المستقبل".
وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي صادق على خطة للسيطرة على مدينة غزة، بعد ساعات فقط من إعلان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عزمه بسط السيطرة العسكرية على كامل القطاع، رغم تصاعد موجة الانتقادات الداخلية والخارجية للحرب المستمرة منذ قرابة عامين على الأراضي الفلسطينية.
شعار حركة فتح - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
المتحدث باسم حركة "فتح": احتلال قطاع غزة جريمة على كل أحرار العالم التصدي لها
18:20 GMT
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، أن إسرائيل تعتزم فرض سيطرتها على قطاع غزة بأكمله بهدف إقامة محيط أمني، ثم تسليمه إلى "حكومة مدنية" جديدة. وأضاف أن دولة إسرائيل لا تنوي الاحتفاظ بالسيطرة على القطاع، بل إن هدف العملية هو إقامة "محيط أمني".
وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلا عن بيان صادر عن مكتب نتنياهو، قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي. ووفقاً للبيان، ستقدم إسرائيل مساعدات إنسانية للمدنيين خارج مناطق القتال. إضافةً إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على خمسة مطالب ستطرح مقابل إنهاء الصراع مع حركة "حماس" الفلسطينية.
وتشمل هذه المطالب نزع سلاح الحركة، وإعادة جميع الرهائن الخمسين، ونزع سلاح قطاع غزة، والسيطرة الإسرائيلية على أمن القطاع، ووجود حكومة بديلة ثالثة غير "حماس" والسلطة الوطنية الفلسطينية.
