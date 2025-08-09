https://sarabic.ae/20250809/إعلام-أمريكي-يكشف-عن-مقترح-أوروبي-أوكراني-بشأن-القمة-المرتقبة-بين-بوتين-وترامب-1103550925.html

إعلام أمريكي يكشف عن مقترح أوروبي أوكراني بشأن القمة المرتقبة بين بوتين وترامب

إعلام أمريكي يكشف عن مقترح أوروبي أوكراني بشأن القمة المرتقبة بين بوتين وترامب

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة أمريكية، نقلاً عن مسؤولين أوروبيين أن الدول الأوروبية وأوكرانيا قدمت مقترحها، الذي تعتقد أنه قد يُشكل أساساً للمحادثات المقبلة بين الرئيس الأمريكي... 09.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-09T16:08+0000

2025-08-09T16:08+0000

2025-08-09T16:08+0000

العالم

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/13/1062422934_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8141844af1fbdabf99b037c776d290fc.jpg

وأضافت الصحيفة: "ردّت القوى الأوروبية وأوكرانيا على خطة فلاديمير بوتين لوقف إطلاق النار يوم السبت بمقترح مضاد، يقولون إنه ينبغي أن يُشكل أساساً للمحادثات المقبلة بين ترامب الرئيس الروسي".ووفقاً لمصادر الصحيفة، طُرح المقترح يوم السبت في المملكة المتحدة.كما يشير المنشور، عرضت الخطة على نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوج، والمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف.وتنص الخطة الأوروبية على أن أي تنازلات إقليمية من كييف يجب أن تكون محمية بضمانات أمنية صارمة، بما في ذلك إمكانية انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس/آب المقبل في ألاسكا، في إطار مساعيه للمساهمة في التوسط لإنهاء الصراع في أوكرانيا.وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "اللقاء المرتقب بشدة بيني، بصفتي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، سيُعقد الجمعة المقبل، 15 أغسطس/آب 2025، في ولاية ألاسكا العظيمة".وكشف ترامب أن اتفاقا لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا سيتضمن تبادل أراض من دون إعطاء أي تفاصيل. مبينا أن قضية تبادل الأراضي بين أوكرانيا وروسيا "معقدة" لكنها مفيدة للطرفين.وأشار إلى أنه في هذه الولاية الأمريكية، كما في القطب الشمالي، تتقاطع المصالح الاقتصادية للبلدين، وهناك فرصة لتنفيذ مشاريع متنوعة.وأوضح أوشاكوف: "لكن، بطبيعة الحال، سيركز الرئيسان بلا شك على مناقشة خيارات تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد للأزمة الأوكرانية".

https://sarabic.ae/20250809/خبير-عسكري-أمريكي-يوضح-سبب-اختيار-ألاسكا-مكانا-لعقد-قمة-بوتين-وترامب-1103549540.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية