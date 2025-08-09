https://sarabic.ae/20250809/إعلام-أمريكي-يكشف-عن-مقترح-أوروبي-أوكراني-بشأن-القمة-المرتقبة-بين-بوتين-وترامب-1103550925.html
إعلام أمريكي يكشف عن مقترح أوروبي أوكراني بشأن القمة المرتقبة بين بوتين وترامب
إعلام أمريكي يكشف عن مقترح أوروبي أوكراني بشأن القمة المرتقبة بين بوتين وترامب
ذكرت صحيفة أمريكية، نقلاً عن مسؤولين أوروبيين أن الدول الأوروبية وأوكرانيا قدمت مقترحها، الذي تعتقد أنه قد يُشكل أساساً للمحادثات المقبلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضافت الصحيفة: "ردّت القوى الأوروبية وأوكرانيا على خطة فلاديمير بوتين لوقف إطلاق النار يوم السبت بمقترح مضاد، يقولون إنه ينبغي أن يُشكل أساساً للمحادثات المقبلة بين ترامب الرئيس الروسي".ووفقاً لمصادر الصحيفة، طُرح المقترح يوم السبت في المملكة المتحدة.كما يشير المنشور، عرضت الخطة على نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوج، والمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف.وتنص الخطة الأوروبية على أن أي تنازلات إقليمية من كييف يجب أن تكون محمية بضمانات أمنية صارمة، بما في ذلك إمكانية انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس/آب المقبل في ألاسكا، في إطار مساعيه للمساهمة في التوسط لإنهاء الصراع في أوكرانيا.وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "اللقاء المرتقب بشدة بيني، بصفتي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، سيُعقد الجمعة المقبل، 15 أغسطس/آب 2025، في ولاية ألاسكا العظيمة".وكشف ترامب أن اتفاقا لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا سيتضمن تبادل أراض من دون إعطاء أي تفاصيل. مبينا أن قضية تبادل الأراضي بين أوكرانيا وروسيا "معقدة" لكنها مفيدة للطرفين.وأشار إلى أنه في هذه الولاية الأمريكية، كما في القطب الشمالي، تتقاطع المصالح الاقتصادية للبلدين، وهناك فرصة لتنفيذ مشاريع متنوعة.وأوضح أوشاكوف: "لكن، بطبيعة الحال، سيركز الرئيسان بلا شك على مناقشة خيارات تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد للأزمة الأوكرانية".
ذكرت صحيفة أمريكية، نقلاً عن مسؤولين أوروبيين أن الدول الأوروبية وأوكرانيا قدمت مقترحها، الذي تعتقد أنه قد يُشكل أساساً للمحادثات المقبلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضافت الصحيفة: "ردّت القوى الأوروبية وأوكرانيا على خطة فلاديمير بوتين لوقف إطلاق النار يوم السبت بمقترح مضاد، يقولون إنه ينبغي أن يُشكل أساساً للمحادثات المقبلة بين ترامب الرئيس الروسي".
ووفقاً لمصادر الصحيفة، طُرح المقترح يوم السبت في المملكة المتحدة.
وأضافت الصحيفة: "يتضمن المقترح الأوروبي مطالب بضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل اتخاذ أي خطوات أخرى. كما ينص على أن أي تبادل للأراضي لا يمكن أن يكون إلا على أساس متبادل".
كما يشير المنشور، عرضت الخطة على نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوج، والمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف.
وتنص الخطة الأوروبية على أن أي تنازلات إقليمية من كييف يجب أن تكون محمية بضمانات أمنية صارمة، بما في ذلك إمكانية انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس/آب المقبل في ألاسكا، في إطار مساعيه للمساهمة في التوسط لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "اللقاء المرتقب بشدة بيني، بصفتي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، سيُعقد الجمعة المقبل، 15 أغسطس/آب 2025، في ولاية ألاسكا العظيمة".
وكشف ترامب أن اتفاقا لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا سيتضمن تبادل أراض من دون إعطاء أي تفاصيل. مبينا أن قضية تبادل الأراضي بين أوكرانيا وروسيا "معقدة" لكنها مفيدة للطرفين.
وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، للصحفيين: "بالنظر للمستقبل، فمن الطبيعي أن نهدف إلى عقد الاجتماع المقبل بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب على الأراضي الروسية. وقد وُجّهت الدعوة بالفعل إلى الرئيس الأمريكي".
وأشار إلى أنه في هذه الولاية الأمريكية، كما في القطب الشمالي، تتقاطع المصالح الاقتصادية للبلدين
، وهناك فرصة لتنفيذ مشاريع متنوعة.
وأوضح أوشاكوف: "لكن، بطبيعة الحال، سيركز الرئيسان بلا شك على مناقشة خيارات تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد للأزمة الأوكرانية".