إعلام: تسرب مياه مشعة من قاعدة نووية في بريطانيا
إعلام: تسرب مياه مشعة من قاعدة نووية في بريطانيا
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام بريطانية أن مياها ملوثة إشعاعيا تسربت من قاعدة عسكرية بريطانية تضم أسلحة نووية إلى البحر، بسبب تكرار انكسار أنابيب مياه قديمة. 09.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-09T16:21+0000
2025-08-09T16:21+0000
بريطانيا
قاعدة
نووية
تسرب
العالم
أخبار العالم الآن
تسرب إشعاعي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/09/1103551462_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2a9207c4dfa8f3ab8681c264e982265d.jpg
ووفقا للتقرير، أكد جهاز الرقابة أن مواد مشعة وصلت إلى خليج "لوخ لونغ" القريب من مدينة غلاسكو في غرب اسكتلندا، نتيجة إخفاق البحرية الملكية في صيانة شبكة تضم 1500 أنبوب مياه في القاعدة الواقعة قرب بلدة كولبورت.وأشار التقرير إلى أن الوثائق الصادرة عن وكالة حماية البيئة في اسكتلندا أوضحت أن القاعدة شهدت عدة حوادث تسرب: مرة في عام 2010، ومرتين في عام 2019، ثم مرتين أخريين في 2021.وبحسب البيانات، كان نحو نصف معدات التخزين في ذلك الوقت قد تجاوز عمره التشغيلي، بينما كانت الأنابيب تسرب مياهًا ملوثة بمادة التريتيوم المشعة المستخدمة في الرؤوس النووية.كما أشارت الصحيفة إلى أن وزارة الدفاع البريطانية ووكالة حماية البيئة حاولتا لسنوات التعتيم على هذه المعلومات بدعوى الحفاظ على "الأمن القومي". لكن مفوض المعلومات في اسكتلندا، ديفيد هاميلتون، أمر مؤخرا بالكشف عنها، لتصل لاحقا إلى وسائل الإعلام.9 حالات نهب للقطع الأثرية لصالح المتحف البريطانيبريطانيا والنهب الممنهج... إرث العراق ضحية الإمبراطورية القديمة
إعلام: تسرب مياه مشعة من قاعدة نووية في بريطانيا

كشفت وسائل إعلام بريطانية أن مياها ملوثة إشعاعيا تسربت من قاعدة عسكرية بريطانية تضم أسلحة نووية إلى البحر، بسبب تكرار انكسار أنابيب مياه قديمة.
ووفقا للتقرير، أكد جهاز الرقابة أن مواد مشعة وصلت إلى خليج "لوخ لونغ" القريب من مدينة غلاسكو في غرب اسكتلندا، نتيجة إخفاق البحرية الملكية في صيانة شبكة تضم 1500 أنبوب مياه في القاعدة الواقعة قرب بلدة كولبورت.

وأضاف تقرير الصحيفة البريطانية أن القاعدة تخزن رؤوس نووية مخصصة لأربع غواصات من برنامج "تريدينت" المتمركزة في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن الوثائق الصادرة عن وكالة حماية البيئة في اسكتلندا أوضحت أن القاعدة شهدت عدة حوادث تسرب: مرة في عام 2010، ومرتين في عام 2019، ثم مرتين أخريين في 2021.
وبحسب البيانات، كان نحو نصف معدات التخزين في ذلك الوقت قد تجاوز عمره التشغيلي، بينما كانت الأنابيب تسرب مياهًا ملوثة بمادة التريتيوم المشعة المستخدمة في الرؤوس النووية.
كما أشارت الصحيفة إلى أن وزارة الدفاع البريطانية ووكالة حماية البيئة حاولتا لسنوات التعتيم على هذه المعلومات بدعوى الحفاظ على "الأمن القومي". لكن مفوض المعلومات في اسكتلندا، ديفيد هاميلتون، أمر مؤخرا بالكشف عنها، لتصل لاحقا إلى وسائل الإعلام.
9 حالات نهب للقطع الأثرية لصالح المتحف البريطاني
بريطانيا والنهب الممنهج... إرث العراق ضحية الإمبراطورية القديمة
