https://sarabic.ae/20250809/الاتحاد-العام-التونسي-للشغل-بين-الاتهامات-الداخلية-وتصعيد-السلطة-مستقبل-النقابة-على-المحك--1103555881.html

الاتحاد العام التونسي للشغل بين الاتهامات الداخلية وتصعيد السلطة.. مستقبل النقابة على المحك

الاتحاد العام التونسي للشغل بين الاتهامات الداخلية وتصعيد السلطة.. مستقبل النقابة على المحك

سبوتنيك عربي

يتصدر سيناريو التصعيد المفتوح المشهد المحتمل للعلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطة في تونس، خاصة بعد حادثة الاعتداء الأخير على مقره المركزي والتي... 09.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-09T19:19+0000

2025-08-09T19:19+0000

2025-08-09T19:19+0000

العالم العربي

تونس

أخبار تونس اليوم

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/02/1086596502_0:0:720:405_1920x0_80_0_0_3d54206cea2ab0916195831eb274b972.jpg

وجاءت هذه الحادثة لتضيف فصلا جديدا من التوتر بين الطرفين، إذ شهدت العاصمة تونس، يوم الخميس 7 أغسطس/آب 2025، تحركا احتجاجيا أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، حيث تجمّع عدد من المحتجين رافعين شعارات مناهضة للمنظمة، ومطالبين الرئيس قيس سعيّد بالتدخل لتجميد نشاطها ومحاسبة قياداتها، متهمين إيّاها بـ"تعطيل مؤسسات الدولة وتخريب الاقتصاد"، وذلك على خلفية سلسلة من الإضرابات، أبرزها إضراب قطاع النقل العام الذي شلّ حركة المواطنين الأسبوع الماضي، وفاقم من حدة التوتر في المشهدين الاجتماعي والسياسي. وأثارت الحادثة جدلا واسعا بين من اعتبرها اعتداء صريحا على العمل النقابي ومحاولة لتصفية ما تبقى من الأجسام الوسيطة في البلاد، وبين من رأى فيها انعكاسا طبيعيا لأزمة داخلية مزمنة يعيشها الاتحاد منذ فترة، داعيًا إلى مراجعات جذرية وإصلاحات عاجلة لإنقاذ المنظمة من حالة التآكل التي تشهدها. من جانبه، ندّد الاتحاد على لسان قياداته بمحاولة اقتحام مقره من قبل ما وصفها بـ"العصابة الإجرامية"، متهما "أنصار الرئيس" أو "أنصار المسار" بالتحريض على العنف ضد النقابيين، ومؤكدا أن تحركاته الأخيرة تأتي دفاعا عن حقوق العمال. ودعا الاتحاد السلطة بكلّ مستوياتها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع هؤلاء، مشددا على أن ما حدث "كان مخططا ومنهجا وممولا ولم يكن لا عفويا ولا تلقائيا ولا مواطنيا". في المقابل، علّق الرئيس قيس سعيّد على احتجاجات الخميس خلال لقائه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري مساء أمس، مؤكدا أن المحتجين لم تكن لديهم نية الاعتداء أو الاقتحام، منتقدا ما وصفه بـ"ألسنة السوء" التي روّجت لذلك. ووجّه سعيّد انتقادات مباشرة للاتحاد، متهما قياداته بالاجتماع في "المآدب والنزل والمطاعم الفاخرة" دون التطرق لمعاناة العاطلين عن العمل، ومذكّرا بأن الدولة أصدرت وستصدر أوامر وقوانين لصالح العمال ولمصلحتهم، في حين "يتجاهل البعض هذه الحقائق". ضربة للعمل النقابي واعتبر النقابي الطاهر الهمامي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن ما جرى أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل هو "ضربة للعمل النقابي"، مشدداً على أن دخول السلطة على خط الأزمة يمثل "تدخلاً من طرف نقيض للعمل النقابي، يريد المساس بحق العمال في التنظم النقابي المستقل". وأوضح الهمامي أن قراءة الرئيس للتاريخ في خطابه الأخير "تتضمن أكثر من تجنٍّ، بل تصل إلى حدّ الكذب على التاريخ"، مضيفا أن السلطة، مهما كانت المبررات، "لا يحق لها القيام بدور العمال والشغالين في إدارة شؤونهم النقابية". ورأى أن أي انقسامات أو شعارات ترفع ضد البيروقراطية داخل الاتحاد تبقى شأنا نقابيا بحتا، مؤكدا أن معالجة هذه المسائل يجب أن تكون من داخل الصف العمالي، لا عبر تدخل أي طرف خارجي. وأشار الهمامي إلى أن السلطة الحالية تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، وتحاول – بحسب تعبيره – "القفز على هذه الأزمة عبر اتخاذ ذريعة تحرير الشغالين من البيروقراطية النقابية"، معتبرا أن ما يجري اليوم هو "مهزلة ومسرحية سيئة الإخراج". وحذّر الطاهر الهمامي النقابيين وعموم الشغالين من الانخداع بهذا المسار، داعيا إلى "بناء تيار نقابي قاعدي مناضل يعيد للعمال تمثيلهم الحقيقي". كما شدّد على أن الخلافات الداخلية في الاتحاد "لا يمكن أن تكون مطية لتصفية العمل النقابي"، مذكّرا بأن النقابيين الذين اصطفوا خلف السلطة في محطات سابقة "جَنوا الرفض والمرارة ولفظتهم القواعد العمالية"، وهو ما يراه مؤشرا على أن أي تحالف بين النقابيين والسلطة محكوم عليه بالفشل. "لا علاقة للسلطة بالأحداث الأخيرة" على الطرف المقابل، قال محمود بن مبروك، الأمين العام لحزب المسار المساند للرئيس قيس سعيّد، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن ما جرى أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل هو "انتفاضة داخلية" ناتجة عن انشقاقات في صفوف المنظمة.وأشار إلى أن عددا من الأطراف النقابية عبّرت علنا عن معارضتها للقيادة الحالية وطالبت بـ"تشبيب الاتحاد، والمحاسبة، ورفض الاقتطاع الآلي من أجور المنخرطين الذين لا يحصلون على أي امتيازات بينما لا يدافع الاتحاد عنهم".ونفى بن مبروك أي علاقة للسلطة بالأحداث الأخيرة، مستنكرا البيانات الصادرة عن تسعة أحزاب سياسية والتي اتهمت أبناء حزب المسار بالوقوف وراءها. ورأى الأمين العام للمسار أن العمل النقابي "لم يكن يوما مصدر إزعاج للسلطة"، لكنه اعتبر أن القيادة الحالية للاتحاد "أقحمت نفسها في العمل السياسي الذي هو مجال الأحزاب، في محاولة لاستعادة حضورها في المشهد"، لافتا إلى أن السلطة "رفضت الحوار مع التشكيلة الحالية للمنظمة".وأضاف بن مبروك أن الدستور والتشريعات التونسية تكفل العمل النقابي، والدليل، بحسب قوله، هو استمرار الدولة في تقديم المنح المالية المخصصة للاتحاد. واعتبر أن الاتهامات الموجّهة للرئاسة "واهية"، ولا تعدو كونها محاولة "لإقحام السلطة في نزاع داخلي"، مؤكدا في المقابل مساندة حزبه للشق النقابي المعارض الذي يطالب بالتغيير والمحاسبة. وأشار إلى أن الاتحاد بقيادته الحالية حقق "رقما قياسيا في الإضرابات خلال الفترة الأخيرة"، وهو ما أثار استياء الرأي العام، خصوصا بعد الإضراب الأخير لقطاع النقل العمومي الذي "قوبل برفض شعبي وأدى إلى فشله".وخلص بن مبروك إلى أن الهيئة الحالية للاتحاد "فقدت قيمتها حتى لدى هياكلها وأنصارها"، وأن "المطالبة بانتخابات جديدة وتجديد القيادة بعد بطلان المؤتمر الأخير بقرار قضائي تمثل المخرج الطبيعي للأزمة". المراجعة النقابية.. ضرورة ملحّة وفي السياق، اعتبر المحلل السياسي بولبابة سالم، في تعليق لـ"سبوتنيك"، أن المنظمة النقابية تمر بـ"أزمة كبيرة تصاعدت في السنوات الأخيرة"، مشيرا إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان "فاعلا رئيسيا في العشرية الأخيرة" عبر التأثير في تعيين رؤساء الحكومات والوزراء والقيادات، وهو ما رافقته شبهات حول ممارسات المكتب التنفيذي الحالي وتوجهاته. وأوضح سالم أن الصدام مع السلطة ناجم عن الموقف من المكتب التنفيذي وليس من الاتحاد نفسه الذي يشهد له الجميع بدوره النضالي والتاريخي. وأشار إلى أن تصريحات الرئيس قيس سعيّد الأخيرة لم تنكر دور المنظمة، لكنها جاءت منسجمة مع خطابه الدائم حول مكافحة الفساد، إذ أعلن أنه "لن يستثني أحدا"، وانتقد ممارسات القيادة الحالية في ظل الوضع الاقتصادي الحرج الذي لا يحتمل توترات اجتماعية جديدة. ويقلل المحلل السياسي من صحة فرضية تدخل السلطة أو سماحها باقتحام مقر الاتحاد، معتبرا أن "الحراك الاحتجاجي وإن كان مرفوضا من حيث الشكل فإنه مفهوم بالنظر إلى حالة الانقسام الداخلي والغضب من أداء القيادة الحالية"، وهو ما عبّر عنه نقابيون من داخل المنظمة نفسها. وشدد سالم على أن المكتب التنفيذي الحالي يواجه "أزمة شرعية" تستوجب عقد مؤتمر استثنائي عاجل لتجديد الهياكل، إلى جانب ممارسة النقد الذاتي، لكون الاتحاد كان شريكا في القرار السياسي منذ الثورة، وهو ما أقر به الأمين العام السابق حسين العباسي في كتابه "تونس والفرص المهدورة". كما لفت إلى أن بعض الأحزاب الصغيرة "اخترقت المنظمة النقابية وجعلت منها مظلة لتنفيذ سياسات حزبية"، معتبرا أن تصحيح المسار النقابي أصبح ضرورة وطنية ملحّة، لأن الاتحاد – على حد تعبيره – "ملك للتونسيين جميعا، وليس لأي جهة بعينها".

https://sarabic.ae/20240302/الاتحاد-العام-التونسي-للشغل-يحتج-للمطالبة-باستئناف-الحوار-الاجتماعي-ورفضا-لضرب-الحق-النقابي-1086597450.html

https://sarabic.ae/20250807/الرئيس-التونسي-يهدد-الخونة-ويتوعد-بصفعات-متكررة-1103468932.html

https://sarabic.ae/20250801/الرئيس-التونسي-يطالب-ميلوني-بإنشاء-جسور-جوية-لنقل-المهاجرين-غير-الشرعيين-1103254748.html

تونس

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك