عربي
الجيش الروسي يدمر قاعدة صيانة أوكرانية وشاحنات محملة بالمسيرات في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وتشيرنيغوف
الجيش الروسي يدمر قاعدة صيانة أوكرانية وشاحنات محملة بالمسيرات في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وتشيرنيغوف
أعلن منسق حركة العمل السري الموالية لروسيا سيرغي ليبيديف، أن القوات الروسية استهدفت قاعدة إصلاح المعدات الثقيلة للقوات المسلحة الأوكرانية في دنيبروبيتروفسك. 09.08.2025, سبوتنيك عربي
الجيش الروسي يدمر قاعدة صيانة أوكرانية وشاحنات محملة بالمسيرات في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وتشيرنيغوف

07:20 GMT 09.08.2025
أعلن منسق حركة العمل السري الموالية لروسيا سيرغي ليبيديف، أن القوات الروسية استهدفت قاعدة إصلاح المعدات الثقيلة للقوات المسلحة الأوكرانية في دنيبروبيتروفسك.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "كانت قاعدة إصلاح المعدات العسكرية الثقيلة مستهدفة. وحذت حذوها ورشة تجميع الطائرات دون طيار. كما أفادت التقارير أنه يجري صيانة مدافع المدفعية، حيث كان يتم إصلاح أو استبدال السبطانة".
وصرحت أجهزة الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن "ضربة بصاروخ "إسكندر-إم" استهدف شاحنتين محملتين بطائرات هجومية مسيرة يستخدمها العدو في هجمات إرهابية على أهداف مدنية على الأراضي الروسية، في مقاطعة تشيرنيغوف". وأكد انه تم تدمير الشاحنتين.
وكانت قد أفادت صحيفة "زركالو نديلي" الأوكرانية بوقوع انفجارات في مدينة دنيبروبيتروفسك صباح السبت.
دمر مقاتلو مجموعة "دنيبر" خلال الليلة الماضية 11 طائرة مسيرة من طراز "بابا ياغا" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة خيرسون، بحسب وزارة الدفاع الروسية.
رداً على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على البنية التحتية المدنية، تستهدف القوات الروسية بأسلحة عالية الدقة جوية وبحرية وبرية، وبطائرات دون طيار المنشآت العسكرية ومؤسسات المجمعات الصناعية العسكرية للعدو.
الجيش الروسي يستهدف سكة حديد في مقاطعة دنيبروبيتروفسك تستخدم لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية
