عربي
بوتين يرحب خلال اتصال هاتفي مع رئيس كازاخستان بالخطوات الرامية لإيجاد سبل لحل الصراع الأوكراني سلميا
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الدفاع الروسية: نفذنا 7 ضربات جماعية على البنية التحتية للطاقة والنقل للقوات الأوكرانية خلال أسبوع
وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "في الفترة من 2 إلى 8 أغسطس/آب، استهدفت القوات المسلحة الروسية بسبع ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات دون طيار، مرافق نظام نقل الغاز التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، ومركز تجنيد إقليمي، ومراكز قيادة، بالإضافة إلى مستودعات للطائرات دون طيار بعيدة المدى، والبنية التحتية لمطار عسكري، وورشة لإنتاج المسيرات البحرية، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب". وأضاف البيان أنه "خلال هذا الأسبوع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في مقاطعة سومي تجمعات القوى البشرية، ومعدات عسكرية لعدد من الألوية الأوكرانية.وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسنّت من تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تشكيلات ثلاثة ألوية آلية، وفوج أنظمة للطائرات دون طيار تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواء حرس وطني.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدة أولكساندرو-كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخلال هذا الأسبوع، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1075 جنديًا، ودبابة، و13 مركبة قتالية مدرعة في هذا الاتجاه. وتم تدمير 19 مركبة، و20 قطعة مدفعية ميدانية، منها ثلاث قطع غربية الصنع، وثلاث محطات حرب إلكترونية، وستة مستودعات ذخيرة.واستهدفت ثلاثة ألوية هجوم جبلي ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية دفاع إقليمي، ولواء بحري، ولواء من الحرس الوطني.وأسقطت منظومات الدفاع الجوي ثمانية صواريخ "كروز" بريطانية الصنع من طراز "ستورم شادو"، وعشرة صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، وتسع قنابل جوية موجهة، و1508 طائرات مسيرة. ودمر أسطول البحر الأسود ثلاثة زوارق معادية مسيرة في البحر الأسود.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."أورلان" الروسية تدمر معقلا أوكرانيا على محور دونيتسك... فيديوالقوات الروسية تهاجم المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا
الدفاع الروسية: نفذنا 7 ضربات جماعية على البنية التحتية للطاقة والنقل للقوات الأوكرانية خلال أسبوع

09:49 GMT 08.08.2025 (تم التحديث: 10:06 GMT 08.08.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية نفذت 7 ضربات جماعية على البنية التحتية للطاقة والنقل التي تستخدمها القوات الأوكرانية خلال أسبوع.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "في الفترة من 2 إلى 8 أغسطس/آب، استهدفت القوات المسلحة الروسية بسبع ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات دون طيار، مرافق نظام نقل الغاز التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، ومركز تجنيد إقليمي، ومراكز قيادة، بالإضافة إلى مستودعات للطائرات دون طيار بعيدة المدى، والبنية التحتية لمطار عسكري، وورشة لإنتاج المسيرات البحرية، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب".
وأضاف البيان أنه "خلال هذا الأسبوع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في مقاطعة سومي تجمعات القوى البشرية، ومعدات عسكرية لعدد من الألوية الأوكرانية.
وذكر البيان أنه خلال هذا الأسبوع، وفي منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية، بلغت خسائر العدو أكثر من 1290 جنديًا، ودبابة، و17 مركبة مدرعة قتالية، و80 سيارة. وتم تدمير 26 مدفعًا ميدانيًا، وثلاث محطات حرب إلكترونية، بالإضافة إلى 19 مستودعًا للذخيرة والمواد.
راجمات صواريخ روسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف سكة حديد في مقاطعة دنيبروبيتروفسك تستخدم لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية
أمس, 09:14 GMT
وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسنّت من تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تشكيلات ثلاثة ألوية آلية، وفوج أنظمة للطائرات دون طيار تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواء حرس وطني.
وخسر العدو أكثر من 1615 جنديًا، وثلاث دبابات، وتسع مركبات قتالية مدرعة. كما تم تدمير 85 مركبة، و12 قطعة مدفعية، و28 مستودع ذخيرة، و48 محطة إلكترونية ومحطة حرب مضادة للبطاريات.
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدة أولكساندرو-كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
منظومة صواريخ بوك-إم2أ المضادة للأهداف الجوية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وسائط الدفاع الجوي تعترض وتدمر 82 طائرة أوكرانية مسيرة فوق الأراضي الروسية ليلا
أمس, 05:10 GMT
وخلال هذا الأسبوع، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1075 جنديًا، ودبابة، و13 مركبة قتالية مدرعة في هذا الاتجاه. وتم تدمير 19 مركبة، و20 قطعة مدفعية ميدانية، منها ثلاث قطع غربية الصنع، وثلاث محطات حرب إلكترونية، وستة مستودعات ذخيرة.
وأوضح البيان أنه، خلال الأسبوع الماضي، حررت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بلدة يانفارسكويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
سو 34 تلقي قنابل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر منشآت نقل الغاز الداعمة لقوات كييف وتتقدم على جبهات عدة
6 أغسطس, 09:46 GMT
واستهدفت ثلاثة ألوية هجوم جبلي ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية دفاع إقليمي، ولواء بحري، ولواء من الحرس الوطني.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1530 جنديًا، ودبابتين، و9 مركبات قتالية مدرعة، و51 مركبة، و11 مدفعًا ميدانيًا، بما في ذلك مدفعان غربيان الصنع. وتم تدمير 4 مراكز للحرب الإلكترونية، بالإضافة إلى مستودعين للذخيرة والمواد.
وأسقطت منظومات الدفاع الجوي ثمانية صواريخ "كروز" بريطانية الصنع من طراز "ستورم شادو"، وعشرة صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، وتسع قنابل جوية موجهة، و1508 طائرات مسيرة. ودمر أسطول البحر الأسود ثلاثة زوارق معادية مسيرة في البحر الأسود.
تدريب القوات الروسية المحمولة جوا على العمل القتالي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
الجيش الروسي يقطع طرق الإمداد الأوكرانية قرب كونستانتينوفكا في دونيتسك
3 أغسطس, 15:45 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
"أورلان" الروسية تدمر معقلا أوكرانيا على محور دونيتسك... فيديو
القوات الروسية تهاجم المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا
