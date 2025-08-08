https://sarabic.ae/20250808/الدفاع-الروسية-نفذنا-7-ضربات-على-البنية-التحتية-للطاقة-والنقل-للقوات-الأوكرانية-خلال-أسبوع--عاجل-1103508828.html

الدفاع الروسية: نفذنا 7 ضربات جماعية على البنية التحتية للطاقة والنقل للقوات الأوكرانية خلال أسبوع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية نفذت 7 ضربات جماعية على البنية التحتية للطاقة والنقل التي تستخدمها القوات الأوكرانية خلال أسبوع.

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

الجيش الروسي

وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "في الفترة من 2 إلى 8 أغسطس/آب، استهدفت القوات المسلحة الروسية بسبع ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات دون طيار، مرافق نظام نقل الغاز التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، ومركز تجنيد إقليمي، ومراكز قيادة، بالإضافة إلى مستودعات للطائرات دون طيار بعيدة المدى، والبنية التحتية لمطار عسكري، وورشة لإنتاج المسيرات البحرية، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب". وأضاف البيان أنه "خلال هذا الأسبوع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في مقاطعة سومي تجمعات القوى البشرية، ومعدات عسكرية لعدد من الألوية الأوكرانية.وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسنّت من تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تشكيلات ثلاثة ألوية آلية، وفوج أنظمة للطائرات دون طيار تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواء حرس وطني.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدة أولكساندرو-كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخلال هذا الأسبوع، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1075 جنديًا، ودبابة، و13 مركبة قتالية مدرعة في هذا الاتجاه. وتم تدمير 19 مركبة، و20 قطعة مدفعية ميدانية، منها ثلاث قطع غربية الصنع، وثلاث محطات حرب إلكترونية، وستة مستودعات ذخيرة.واستهدفت ثلاثة ألوية هجوم جبلي ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية دفاع إقليمي، ولواء بحري، ولواء من الحرس الوطني.وأسقطت منظومات الدفاع الجوي ثمانية صواريخ "كروز" بريطانية الصنع من طراز "ستورم شادو"، وعشرة صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، وتسع قنابل جوية موجهة، و1508 طائرات مسيرة. ودمر أسطول البحر الأسود ثلاثة زوارق معادية مسيرة في البحر الأسود.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."أورلان" الروسية تدمر معقلا أوكرانيا على محور دونيتسك... فيديوالقوات الروسية تهاجم المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا

