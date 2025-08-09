https://sarabic.ae/20250809/السفير-الروسي-اليابان-تبتعد-عن-مبادئها-السلمية-الدستورية-وتتصاعد-دعوات-تعزيز-القدرات-النووية-1103531398.html

السفير الروسي: اليابان تبتعد عن مبادئها السلمية الدستورية وتتصاعد دعوات تعزيز القدرات النووية

صرح السفير الروسي في اليابان نيكولاي نوزدريف، خلال زيارته ناغازاكي بمناسبة الذكرى الـ80 لقصف المدينة بالقنبلة الذرية الأمريكية، بأن السلطات اليابانية تتجه بشكل... 09.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال السفير للصحفيين الروس، اليوم السبت: "السلطات اليابانية تتخلى بشكل مقصود عن المبادئ السلمية المنصوص عليها في الدستور. الخطر يكمن في أن اليابان، رغم وصايا الناجين من القصف النووي 'هيباكوشا'، تشهد تصاعدًا في الدعوات لـ 'الردع الموسع'، ومراجعة 'المبادئ الثلاثة لعدم استخدام الأسلحة النووية'، وإطلاق 'بعثات نووية مشتركة' مع الولايات المتحدة على غرار الناتو."وأشار إلى أن هذه الخطابات لا تساهم في خلق جو من الثقة، وهو أمر ضروري للتقدم في طريق نزع السلاح النووي.وأضاف:"تعزيز الكتل الحصرية المختلفة لا يساعد على تحسين وضع الأمن. أقصد، أولاً وقبل كل شيء، حلف شمال الأطلسي الذي تسعى طوكيو بنشاط إلى استقدامه إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وآليات أخرى مثل 'المثلثات' المتنوعة التي تضم اليابان والولايات المتحدة، والحوار الرباعي الأمني (QUAD) بين اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والهند، والحوار الرباعي الأمني بين اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والفلبين (SQUAD)."في الوقت نفسه، أشار السفير إلى أنه ناقش مع الصحفيين اليابانيين النهج الروسي تجاه قضايا نزع السلاح النووي وعدم الانتشار، وهي موضوعات تكتسب أهمية خاصة في المجتمع الياباني مع اقتراب ذكرى القصفين الذريين في هيروشيما وناغازاكي.وقال نوزدريف: يُذكر أن السفير الروسي في اليابان يتواجد حاليًا في ناغازاكي حيث شارك بناءً على دعوة من السلطات المحلية في مراسم تأبين ضحايا القصف الأمريكي للمدينة في 9 أغسطس/آب 1945.وفي التاسع من أغسطس/آب عام 1945، وفي تمام الساعة 11:02 صباحًا، أُلقيت على ناغازاكي القنبلة الذرية "فات مان" (الرجل البدين) التي بلغت قوتها 20 كيلوطن ووزنها 4.5 طن بواسطة القوات الجوية الأمريكية.أسفر الانفجار عن مقتل أو فقدان أكثر من 73 ألف شخص، وتوفي لاحقًا حوالي 35 ألف آخرين بسبب التعرض للإشعاع والجروح. تعرض أكثر من 50% من الضحايا لحروق، وأصيب نحو 30% بأضرار من موجة الصدمة، وتعرض 20% لتأثير الإشعاع النفاذ. كما أتت النيران على معظم المباني السكنية.وكانت آثار القصف الثاني مروعة بنفس قدر القصف الأول في هيروشيما، حيث وصفت تقارير يابانية الوضع في ناغازاكي بأنه "مدينة تشبه مقبرة لا يوجد بها أي شاهد قبر سالم".وفي موقع مركز الانفجار النووي وما حوله، يوجد متنزه السلام الذي تبلغ مساحته 18 هكتارًا، وفي وسطه تمثال ضخم لرجل نصف عارٍ جالس، يرفع يده اليمنى إلى الأعلى وكأنها تشير إلى القنبلة الساقطة، وتمتد يده اليسرى أفقياً كرمز للسلام والمغفرة.ويضم متنزه السلام أيضًا متحفًا لوثائق القصف الذري لناغازاكي، ومن بين المعروضات ساعة توقفت عقاربها عند الساعة 11:02، وقت وقوع القصف.

