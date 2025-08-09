سيمونيان: كثير من الغربيين يرون في روسيا ملاذا آمنا لأسرهم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
16:30 GMT
15 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل، إيران تطلب عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250809/سيمونيان-كثير-من-الغربيين-يرون-في-روسيا-ملاذا-آمنا-لأسرهم-1103542642.html
سيمونيان: كثير من الغربيين يرون في روسيا ملاذا آمنا لأسرهم
سيمونيان: كثير من الغربيين يرون في روسيا ملاذا آمنا لأسرهم
سبوتنيك عربي
أكدت مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا اليوم"، الشركة الأم (الوكالة) لسبوتنيك"، أن عدد القادمين من الدول الغربية إلى روسيا ازداد في... 09.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-09T12:17+0000
2025-08-09T12:17+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103526/64/1035266431_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_fe191b71cc904e299cb003a879f16bfd.jpg
وأوضحت خلال منتدى "الأصول" في سيفاستوبول: "هؤلاء الناس لا يريدون تربية أطفالهم على أنهم متحولون جنسيًا، ولا يريدون أن يُحرموا من الخروج وترك أطفالهم يذهبون إلى الملاعب بسبب تفشي الجريمة نتيجة الهجرة غير المنضبطة، وتخفيضات الإنفاق على إنفاذ القانون، وتشريع المخدرات على نطاق واسع. ببساطة، لا يمكن للمرء أن يعيش حياة طبيعية. وأين يمكن للمرء أن يعيش حياة طبيعية؟ يمكن للمرء أن يعيش حياة طبيعية في روسيا"."محض هراء". هذا ما قالته سيمونيان حول دعاية العلاقات غير التقليدية في الغرب.وأشارت إلى أنه في تسعينيات القرن العشرين، كانت الولايات المتحدة دولة مسيحية محافظة. وتابعت: "كان الساحل الشرقي، حيث كنت أدرس، مليئًا بالكنائس الصغيرة. كان هناك دائمًا أناس… في المدارس الأمريكية آنذاك، كان من غير القانوني مناقشة أمور مثل المثلية الجنسية، حتى لا تُغرس أفكار سيئة في نفوس الطلاب".منتدى الشباب التاريخي والثقافي "الأصول" جمع طلاب مؤسسات التعليم العالي التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية. تم افتتاحه رسميا في السابع من أغسطس في سيفاستوبول في قاعدة خيرسونيس الجديدة.مساعد الرئيس الروسي: موسكو لم تسيس قط قضية إعادة الأطفال إلى ذويهم في أوكرانيارئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا": منظمة "أوراسيا" نموذج متميز لتعزيز التفاهم الثقافي في القارة
https://sarabic.ae/20250728/سيمونيان-أوكرانيا-والغرب-يحاولان-إثارة-الشغب-في-روسيا-1103097945.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103526/64/1035266431_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_8fcc1143bc03ddf165bab558989ff69f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

سيمونيان: كثير من الغربيين يرون في روسيا ملاذا آمنا لأسرهم

12:17 GMT 09.08.2025
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصوررئيسة تحرير "سبوتنيك" و"آر تي" مارغاريتا سيمونيان
رئيسة تحرير سبوتنيك وآر تي مارغاريتا سيمونيان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
© Sputnik . Vladimir Trefilov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكدت مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا اليوم"، الشركة الأم (الوكالة) لسبوتنيك"، أن عدد القادمين من الدول الغربية إلى روسيا ازداد في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن روسيا أصبحت ملاذًا آمنًا للعائلات.
وأوضحت خلال منتدى "الأصول" في سيفاستوبول: "هؤلاء الناس لا يريدون تربية أطفالهم على أنهم متحولون جنسيًا، ولا يريدون أن يُحرموا من الخروج وترك أطفالهم يذهبون إلى الملاعب بسبب تفشي الجريمة نتيجة الهجرة غير المنضبطة، وتخفيضات الإنفاق على إنفاذ القانون، وتشريع المخدرات على نطاق واسع. ببساطة، لا يمكن للمرء أن يعيش حياة طبيعية. وأين يمكن للمرء أن يعيش حياة طبيعية؟ يمكن للمرء أن يعيش حياة طبيعية في روسيا".

وأضافت أن هؤلاء لا يخشون كون روسيا في مرحلة نشطة في العملية العسكرية الخاصة.

"محض هراء". هذا ما قالته سيمونيان حول دعاية العلاقات غير التقليدية في الغرب.
وأشارت إلى أنه في تسعينيات القرن العشرين، كانت الولايات المتحدة دولة مسيحية محافظة. وتابعت: "كان الساحل الشرقي، حيث كنت أدرس، مليئًا بالكنائس الصغيرة. كان هناك دائمًا أناس… في المدارس الأمريكية آنذاك، كان من غير القانوني مناقشة أمور مثل المثلية الجنسية، حتى لا تُغرس أفكار سيئة في نفوس الطلاب".
رئيس بيلاروسيا يجيب على الأسئلة الأكثر جرأة في مقابلة مع رئيسة تحرير روسيا سيغودنيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
سيمونيان: أوكرانيا والغرب يحاولان إثارة الشغب في روسيا
28 يوليو, 05:07 GMT

وأضافت سيمونيان أنه في الولايات المتحدة، حتى رياض الأطفال بدأت الآن في تقديم دروس حول العلاقات غير التقليدية.

منتدى الشباب التاريخي والثقافي "الأصول" جمع طلاب مؤسسات التعليم العالي التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية. تم افتتاحه رسميا في السابع من أغسطس في سيفاستوبول في قاعدة خيرسونيس الجديدة.
مساعد الرئيس الروسي: موسكو لم تسيس قط قضية إعادة الأطفال إلى ذويهم في أوكرانيا
رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا": منظمة "أوراسيا" نموذج متميز لتعزيز التفاهم الثقافي في القارة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала