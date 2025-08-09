https://sarabic.ae/20250809/سيمونيان-كثير-من-الغربيين-يرون-في-روسيا-ملاذا-آمنا-لأسرهم-1103542642.html
أكدت مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا اليوم"، الشركة الأم (الوكالة) لسبوتنيك"، أن عدد القادمين من الدول الغربية إلى روسيا ازداد في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن روسيا أصبحت ملاذًا آمنًا للعائلات.
وأوضحت خلال منتدى "الأصول" في سيفاستوبول: "هؤلاء الناس لا يريدون تربية أطفالهم على أنهم متحولون جنسيًا، ولا يريدون أن يُحرموا من الخروج وترك أطفالهم يذهبون إلى الملاعب بسبب تفشي الجريمة نتيجة الهجرة غير المنضبطة، وتخفيضات الإنفاق على إنفاذ القانون، وتشريع المخدرات على نطاق واسع. ببساطة، لا يمكن للمرء أن يعيش حياة طبيعية. وأين يمكن للمرء أن يعيش حياة طبيعية؟ يمكن للمرء أن يعيش حياة طبيعية في روسيا".
وأضافت أن هؤلاء لا يخشون كون روسيا في مرحلة نشطة في العملية العسكرية الخاصة.
"محض هراء". هذا ما قالته سيمونيان حول دعاية العلاقات غير التقليدية في الغرب.
وأشارت إلى أنه في تسعينيات القرن العشرين، كانت الولايات المتحدة دولة مسيحية محافظة. وتابعت: "كان الساحل الشرقي، حيث كنت أدرس، مليئًا بالكنائس الصغيرة. كان هناك دائمًا أناس… في المدارس الأمريكية آنذاك، كان من غير القانوني مناقشة أمور مثل المثلية الجنسية، حتى لا تُغرس أفكار سيئة في نفوس الطلاب".
وأضافت سيمونيان أنه في الولايات المتحدة، حتى رياض الأطفال بدأت الآن في تقديم دروس حول العلاقات غير التقليدية.
منتدى الشباب التاريخي والثقافي "الأصول" جمع طلاب مؤسسات التعليم العالي التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية. تم افتتاحه رسميا في السابع من أغسطس في سيفاستوبول في قاعدة خيرسونيس الجديدة.
أكدت مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا اليوم"، الشركة الأم (الوكالة) لسبوتنيك"، أن عدد القادمين من الدول الغربية إلى روسيا ازداد في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن روسيا أصبحت ملاذًا آمنًا للعائلات.
وأوضحت خلال منتدى "الأصول" في سيفاستوبول: "هؤلاء الناس لا يريدون تربية أطفالهم على أنهم متحولون جنسيًا، ولا يريدون أن يُحرموا من الخروج وترك أطفالهم يذهبون إلى الملاعب بسبب تفشي الجريمة نتيجة الهجرة غير المنضبطة، وتخفيضات الإنفاق على إنفاذ القانون، وتشريع المخدرات على نطاق واسع. ببساطة، لا يمكن للمرء أن يعيش حياة طبيعية. وأين يمكن للمرء أن يعيش حياة طبيعية؟ يمكن للمرء أن يعيش حياة طبيعية في روسيا".
وأضافت أن هؤلاء لا يخشون كون روسيا في مرحلة نشطة في العملية العسكرية الخاصة.
"محض هراء". هذا ما قالته سيمونيان حول دعاية العلاقات غير التقليدية في الغرب.
وأشارت إلى أنه في تسعينيات القرن العشرين، كانت الولايات المتحدة دولة مسيحية محافظة. وتابعت: "كان الساحل الشرقي، حيث كنت أدرس، مليئًا بالكنائس الصغيرة. كان هناك دائمًا أناس… في المدارس الأمريكية آنذاك، كان من غير القانوني مناقشة أمور مثل المثلية الجنسية، حتى لا تُغرس أفكار سيئة في نفوس الطلاب".
وأضافت سيمونيان أنه في الولايات المتحدة، حتى رياض الأطفال بدأت الآن في تقديم دروس حول العلاقات غير التقليدية.
منتدى الشباب التاريخي والثقافي "الأصول" جمع طلاب مؤسسات التعليم العالي التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية. تم افتتاحه رسميا في السابع من أغسطس في سيفاستوبول في قاعدة خيرسونيس الجديدة.