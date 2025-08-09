https://sarabic.ae/20250809/عضو-لجنة-الشؤون-الخارجية-في-البرلمان-الجزائري-الاتحاد-الأوروبي-لا-يمكنه-الاستغناء-عن-الجزائر-1103547876.html
عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الجزائري: الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الاستغناء عن الجزائر
سبوتنيك عربي
قال الدكتور هشام بن حداد، النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عضو لجنة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارح والشؤون الإفريقية، إن الخلافات القائمة على صعيد...
2025-08-09T14:07+0000
2025-08-09T14:07+0000
2025-08-09T14:07+0000
وأضاف بن حداد في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الاستغناء عن الجزائر، خاصة في إدارة ملف الطاقة، حيث يتزود بنحو 70% من الصادرات الطاقوية الجزائرية، إضافة إلى ملف الهجرة والملفات الأمنية على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط في ظل تنامي حدة التهديدات اللاتماثلية.وأوضح أن الخلاف بين الاتحاد الأوروبي والجزائر يبقى قائما حول مراجعة اتفاق الشراكة، الذي يعتقد فيه الأوروبيون أن الجزائر نقضت اتفاقا تجاريا بين الطرفين من جانب واحد، وهو ما يبرر لجوءه للتحكيم الدولي، مشددا على أن لفرنسا يدا كبيرة في ذلك.ويرى أن فرنسا ظلت ولا تزال تعمل على تشوية صورة وسمعة الجزائر لدى كافة دول الاتحاد الأوروبي، وتسوق معلومات مغلوطة خاصة حول الاستثمار والسوق الوطنية والاستقرار التشريعي.وشدد بن حداد على أن الجزائر مستمرة في توسيع شراكاتها الاقتصادية وتقوية علاقاتها الاستراتيجية مع أي دولة تستند في إقامة علاقاتها مع الجزائر على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، حتى ولو كانت دولا أعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما هو الحال بالنسبة لسلوفينيا وإيطاليا والبرتغال.وأشار البرلماني الجزائري إلى وجود ورقة هامة في عمق العلاقات بين الجزائر وفرنسا، وهي الجالية الجزائرية التي تعتبر من أكبر الجاليات في العالم بحوالي 6 ملايين نسمة، والتي ورغم أنها ليست كتلة تصويتية موحدة، إلا أنها تميل في قضايا الهوية والعلاقة مع الجزائر إلى مواقف ناقدة لأي سياسات تعتبر معادية أو متعالية من جانب باريس.ويرى أن الجالية الجزائرية لها حضورها القوي في الإعلام الفرنسي وفي المنصات الرقمية، ما يمكن أن يضخم خطاب الانتقاد للحكومة الفرنسية داخليا، بمعنى أن وجود أي تضييق على التأشيرات أو المعاملات القنصلية سيجد طريقه بسرعة إلى الصحافة الفرنسية والعالمية، مما يحرج باريس، مع ضرورة عدم الإفراط في هذا الملف أو تسييسه بالقدر الذي يمنح لليمين المتطرف الفرصة ليتهم الجزائر بالتدخل في الشأن الداخلي الفرنسي.ودخلت التوترات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي مرحلة متقدمة، بشأن اتفاق الشراكة المعمول به منذ عام 2005، بعد اللجوء إلى التحكيم الدولي، بسبب ما يعده الاتحاد قيودا يفرضها الجانب الجزائري على التجارة والاستثمار.وقالت الخارجية الجزائرية في وقت سابق، ردا على الإجراء من قبل الاتحاد الأوروبي: "قامت المديرية العامة للتجارة التابعة للمفوضية الأوروبية بإخطار السلطات الجزائرية المختصة بقرارها فتح إجراء تحكيمي بشأن ما اعتبر قيودا مفروضة على التجارة والاستثمار، في مخالفة لاتفاق الشراكة الذي يربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي".وأشار البيان إلى أن "وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، وجه في هذا السياق رسالة رسمية إلى كايا كالاس، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية".وأضاف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في رسالته أن "الجانب الجزائري تفاجأ من قرار الاتحاد الأوروبي، خاصة وأنه جاء بعد جلستين فقط من المشاورات جرت خلال فترة قصيرة لا تتعدى الشهرين، مؤكدا أن ستة من أصل ثمانية ملفات محل الخلاف كانت بصدد التسوية".تعد اتفاقية "الشراكة" مع الاتحاد الأوروبي، الموقعة في فالنسيا (إسبانيا) في أبريل/ نيسان 2002، والتي دخلت حيز التنفيذ في العام الأول من سبتمبر/ أيلول 2005، أبرز الملفات الخلافية بين الجزائر والجانب الأوروبي منذ سنوات.
عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الجزائري: الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الاستغناء عن الجزائر
قال الدكتور هشام بن حداد، النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عضو لجنة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارح والشؤون الإفريقية، إن الخلافات القائمة على صعيد العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، ولا تمتد لتشمل الاتحاد الأوروبي، وإن كانت بعض الدول داخله تبدي دائما تعاطفا مع فرنسا على حساب الجزائر.
وأضاف بن حداد في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الاستغناء عن الجزائر
، خاصة في إدارة ملف الطاقة، حيث يتزود بنحو 70% من الصادرات الطاقوية الجزائرية، إضافة إلى ملف الهجرة والملفات الأمنية على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط في ظل تنامي حدة التهديدات اللاتماثلية.
وأوضح أن الخلاف بين الاتحاد الأوروبي والجزائر يبقى قائما حول مراجعة اتفاق الشراكة، الذي يعتقد فيه الأوروبيون أن الجزائر نقضت اتفاقا تجاريا بين الطرفين من جانب واحد، وهو ما يبرر لجوءه للتحكيم الدولي، مشددا على أن لفرنسا يدا كبيرة في ذلك.
ويرى أن فرنسا ظلت ولا تزال تعمل على تشوية صورة وسمعة الجزائر
لدى كافة دول الاتحاد الأوروبي، وتسوق معلومات مغلوطة خاصة حول الاستثمار والسوق الوطنية والاستقرار التشريعي.
وشدد بن حداد على أن الجزائر مستمرة في توسيع شراكاتها الاقتصادية وتقوية علاقاتها الاستراتيجية مع أي دولة تستند في إقامة علاقاتها مع الجزائر على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، حتى ولو كانت دولا أعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما هو الحال بالنسبة لسلوفينيا وإيطاليا والبرتغال.
وأشار البرلماني الجزائري إلى وجود ورقة هامة في عمق العلاقات بين الجزائر وفرنسا، وهي الجالية الجزائرية التي تعتبر من أكبر الجاليات في العالم بحوالي 6 ملايين نسمة، والتي ورغم أنها ليست كتلة تصويتية موحدة، إلا أنها تميل في قضايا الهوية والعلاقة مع الجزائر إلى مواقف ناقدة لأي سياسات تعتبر معادية
أو متعالية من جانب باريس.
وأوضح أن أي تصعيد مع الجزائر قد يدفع قوى سياسية فرنسية معارضة، خاصة اليسار أو أحزاب الخضر التي تدافع عن حقوق المهاجرين، لاستغلال الملف ضد الحكومة.
ويرى أن الجالية الجزائرية لها حضورها القوي في الإعلام الفرنسي وفي المنصات الرقمية، ما يمكن أن يضخم خطاب الانتقاد للحكومة الفرنسية داخليا، بمعنى أن وجود أي تضييق على التأشيرات أو المعاملات القنصلية
سيجد طريقه بسرعة إلى الصحافة الفرنسية والعالمية، مما يحرج باريس، مع ضرورة عدم الإفراط في هذا الملف أو تسييسه بالقدر الذي يمنح لليمين المتطرف الفرصة ليتهم الجزائر بالتدخل في الشأن الداخلي الفرنسي.
ودخلت التوترات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي مرحلة متقدمة، بشأن اتفاق الشراكة المعمول به منذ عام 2005
، بعد اللجوء إلى التحكيم الدولي، بسبب ما يعده الاتحاد قيودا يفرضها الجانب الجزائري على التجارة والاستثمار.
وقالت الخارجية الجزائرية في وقت سابق، ردا على الإجراء من قبل الاتحاد الأوروبي: "قامت المديرية العامة للتجارة التابعة للمفوضية الأوروبية بإخطار السلطات الجزائرية المختصة بقرارها فتح إجراء تحكيمي بشأن ما اعتبر قيودا مفروضة على التجارة والاستثمار، في مخالفة لاتفاق الشراكة الذي يربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي".
وأشار البيان إلى أن "وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، وجه في هذا السياق رسالة رسمية إلى كايا كالاس، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية".
13 سبتمبر 2023, 17:56 GMT
وأضاف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في رسالته أن "الجانب الجزائري تفاجأ من قرار الاتحاد الأوروبي، خاصة وأنه جاء بعد جلستين فقط من المشاورات جرت خلال فترة قصيرة لا تتعدى الشهرين، مؤكدا أن ستة من أصل ثمانية ملفات محل الخلاف كانت بصدد التسوية".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، طالب الرئيس عبد المجيد تبون حكومته "بإعادة تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بندا بندا"، من أجل تحقيق الاستفادة المشتركة.
تعد اتفاقية "الشراكة" مع الاتحاد الأوروبي، الموقعة في فالنسيا (إسبانيا) في أبريل/ نيسان 2002، والتي دخلت حيز التنفيذ في العام الأول من سبتمبر/ أيلول 2005، أبرز الملفات الخلافية بين الجزائر والجانب الأوروبي منذ سنوات.