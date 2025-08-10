https://sarabic.ae/20250810/إعلام-تحالف-الراغبين-لا-يريد-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1103561177.html
إعلام: "تحالف الراغبين" لا يريد إرسال قوات إلى أوكرانيا
ذكرت صحيفة بريطانية، نقلا عن مصادر، أن دول "تحالف الراغبين" لا تريد إرسال قواتها إلى أوكرانيا، بل تنوي القوى الأوروبية التركيز على تعزيز المجمع العسكري الصناعي... 10.08.2025, سبوتنيك عربي
وقالت الصحيفة، نقلًا عن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع البريطانية، قوله: "نظرًا لأن لا أحد يرغب في إرسال قواته للموت في أوكرانيا، فإن الأمر يتعلق بالتأكد أن الأوكرانيين يمكنهم ترتيب شيء أكثر (الاستعداد لمزيد من المواجهة مع روسيا)، وضمان قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على القتال".
وتزعم الصحيفة أن "أوروبا تسعى طبقا لذلك، إلى تعزيز المجمع الصناعي العسكري الأوكراني كبديل".
وتشير صحيفة "ذا صنداي تايمز"، إلى أن "الأمر لا يقتصر على أنظمة الدفاع الجوي أو الطائرات المسيرة، بل يشمل أيضا إنتاج صواريخ بعيدة المدى، حتى لا تكون كييف معتمدة على دول أخرى في استخدامها".
وسبق أن قدّم زعماء الدول الأوروبية وأوكرانيا مقترحا يعتقدون أنه قد يشكل "أساسا" للمفاوضات المقبلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وعقب قمة باريس لـ"تحالف الراغبين"، في 27 مارس/ آذار الماضي، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن "عددًا من ممثلي التحالف يعتزمون إرسال قوات ردع إلى أوكرانيا". وكما أكد الرئيس الفرنسي، فإن "الأمر لا يتعلق باستبدال القوات الأوكرانية أو قوات حفظ السلام. هدف قوات التحالف هو ردع روسيا، وسيتم نشرها في مواقع استراتيجية محددة مسبقًا مع الأوكرانيين". وأشار ماكرون إلى أن "هذه المبادرة لا تحظى بموافقة الجميع، ولكن هذا الأمر ليس ضروريًا لتنفيذها".
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو لا ترى أي مجال للتسوية بشأن نشر قوات حفظ سلام أجنبية في أوكرانيا. وكما أوضح الوزير الروسي، في حال ظهور قوة أجنبية، لن ترغب الدول الغربية في الموافقة على شروط التسوية السلمية، لأن هذه القوات ستخلق واقعًا ملموسًا على الأرض.