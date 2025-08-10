إعلام: "تحالف الراغبين" لا يريد إرسال قوات إلى أوكرانيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
عالم سبوتنيك
قبيل لقاء بوتين – ترامب.. واشنطن وموسكو تبحثان اتفاقا يرسخ سيطرة روسيا على مناطق جديدة بأوكرانيا
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
إعلام: "تحالف الراغبين" لا يريد إرسال قوات إلى أوكرانيا
وقالت الصحيفة، نقلًا عن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع البريطانية، قوله: "نظرًا لأن لا أحد يرغب في إرسال قواته للموت في أوكرانيا، فإن الأمر يتعلق بالتأكد أن الأوكرانيين يمكنهم ترتيب شيء أكثر (الاستعداد لمزيد من المواجهة مع روسيا)، وضمان قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على القتال".وتشير صحيفة "ذا صنداي تايمز"، إلى أن "الأمر لا يقتصر على أنظمة الدفاع الجوي أو الطائرات المسيرة، بل يشمل أيضا إنتاج صواريخ بعيدة المدى، حتى لا تكون كييف معتمدة على دول أخرى في استخدامها".وسبق أن قدّم زعماء الدول الأوروبية وأوكرانيا مقترحا يعتقدون أنه قد يشكل "أساسا" للمفاوضات المقبلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو لا ترى أي مجال للتسوية بشأن نشر قوات حفظ سلام أجنبية في أوكرانيا. وكما أوضح الوزير الروسي، في حال ظهور قوة أجنبية، لن ترغب الدول الغربية في الموافقة على شروط التسوية السلمية، لأن هذه القوات ستخلق واقعًا ملموسًا على الأرض.إعلام أمريكي يكشف عن مقترح أوروبي أوكراني بشأن القمة المرتقبة بين بوتين وترامبأوربان يحث القادة الأوروبيين على لقاء بوتين
ذكرت صحيفة بريطانية، نقلا عن مصادر، أن دول "تحالف الراغبين" لا تريد إرسال قواتها إلى أوكرانيا، بل تنوي القوى الأوروبية التركيز على تعزيز المجمع العسكري الصناعي الأوكراني.
وقالت الصحيفة، نقلًا عن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع البريطانية، قوله: "نظرًا لأن لا أحد يرغب في إرسال قواته للموت في أوكرانيا، فإن الأمر يتعلق بالتأكد أن الأوكرانيين يمكنهم ترتيب شيء أكثر (الاستعداد لمزيد من المواجهة مع روسيا)، وضمان قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على القتال".

وتزعم الصحيفة أن "أوروبا تسعى طبقا لذلك، إلى تعزيز المجمع الصناعي العسكري الأوكراني كبديل".

وتشير صحيفة "ذا صنداي تايمز"، إلى أن "الأمر لا يقتصر على أنظمة الدفاع الجوي أو الطائرات المسيرة، بل يشمل أيضا إنتاج صواريخ بعيدة المدى، حتى لا تكون كييف معتمدة على دول أخرى في استخدامها".
وسبق أن قدّم زعماء الدول الأوروبية وأوكرانيا مقترحا يعتقدون أنه قد يشكل "أساسا" للمفاوضات المقبلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعقب قمة باريس لـ"تحالف الراغبين"، في 27 مارس/ آذار الماضي، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن "عددًا من ممثلي التحالف يعتزمون إرسال قوات ردع إلى أوكرانيا". وكما أكد الرئيس الفرنسي، فإن "الأمر لا يتعلق باستبدال القوات الأوكرانية أو قوات حفظ السلام. هدف قوات التحالف هو ردع روسيا، وسيتم نشرها في مواقع استراتيجية محددة مسبقًا مع الأوكرانيين". وأشار ماكرون إلى أن "هذه المبادرة لا تحظى بموافقة الجميع، ولكن هذا الأمر ليس ضروريًا لتنفيذها".

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو لا ترى أي مجال للتسوية بشأن نشر قوات حفظ سلام أجنبية في أوكرانيا. وكما أوضح الوزير الروسي، في حال ظهور قوة أجنبية، لن ترغب الدول الغربية في الموافقة على شروط التسوية السلمية، لأن هذه القوات ستخلق واقعًا ملموسًا على الأرض.
إعلام أمريكي يكشف عن مقترح أوروبي أوكراني بشأن القمة المرتقبة بين بوتين وترامب
أوربان يحث القادة الأوروبيين على لقاء بوتين
