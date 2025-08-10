البرلمان الإيراني ينفي تحديد جولة جديدة للمفاوضات مع أمريكا

عربي
مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لمناقشة تصعيد العمليات العسكرية في غزة
واعتبر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، في مؤتمر صحفي، تفسير التفاوض على أنه تراجع نظرية خاطئة، مؤكدا أن طهران شاركت في جميع جولات التفاوض السابقة من موقع قوة، وأثبتت تمسّكها بالمبادئ والمواثيق، في حين انتهك الطرف المقابل التزاماته مراراً، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.وشدد عزيزي على أن بلاده لم تخش يوما الحوار أو التفاوض، قائلا: "لقد أثبتنا أن الطرف المقابل لا يلتزم بتعهداته، وأن الولايات المتحدة تعتبر طاولة المفاوضات أداة لتحقيق أهدافها الشيطانية"، على حد وصفه.وأكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية، أن "أصل التخصيب حق ثابت للشعب الإيراني"، مضيقا: "لن نتفاوض أبدا حول مبدأ التخصيب، لكن يمكن التباحث بشأن مستوى ونسبة التخصيب".وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 18 كيانا وفردا، لدورهم في التهرب والتحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان: "يحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم 18 كيانا وفردا يلعبون أدوارا محورية في جهود النظام الإيراني لتوليد الإيرادات والالتفاف على العقوبات الأمريكية".واتهمت واشنطن طهران بإنشاء مخططات مصرفية متطورة وأنظمة مراسلة دفع بديلة مصممة خصيصا لتجاوز العقوبات وحماية قدرتها على تحصيل عائدات التصدير، وفقا للبيان.وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، في 30 تموز/يوليو الماضي، فرض أكبر حزمة عقوبات مرتبطة بإيران منذ عام 2018، تشمل أكثر من 100 فرد وكيان وسفينة شحن نفط تابعة لحسين شمخاني، نجل المستشار السياسي للمرشد الإيراني، علي شمخاني.وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إنه جرى اتخاذ "أكبر إجراء مرتبط بإيران منذ عام 2018... بفرض عقوبات على أكثر من 50 فردا وكيانا [إيرانيا]، وأكثر من 50 سفينة تشكل جزءا من أسطول الشحن الضخم الذي يسيطر عليه حسين شمخاني [‌نجل المستشار السياسي للمرشد الإيراني علي شمخاني]".
نفت السلطات الإيرانية تحديد زمان أو مكان أي جولة جديدة من المفاوضات النووية مع الجانب الأمريكي.
واعتبر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، في مؤتمر صحفي، تفسير التفاوض على أنه تراجع نظرية خاطئة، مؤكدا أن طهران شاركت في جميع جولات التفاوض السابقة من موقع قوة، وأثبتت تمسّكها بالمبادئ والمواثيق، في حين انتهك الطرف المقابل التزاماته مراراً، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.
وشدد عزيزي على أن بلاده لم تخش يوما الحوار أو التفاوض، قائلا: "لقد أثبتنا أن الطرف المقابل لا يلتزم بتعهداته، وأن الولايات المتحدة تعتبر طاولة المفاوضات أداة لتحقيق أهدافها الشيطانية"، على حد وصفه.
وأكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية، أن "أصل التخصيب حق ثابت للشعب الإيراني"، مضيقا: "لن نتفاوض أبدا حول مبدأ التخصيب، لكن يمكن التباحث بشأن مستوى ونسبة التخصيب".
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 18 كيانا وفردا، لدورهم في التهرب والتحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان: "يحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم 18 كيانا وفردا يلعبون أدوارا محورية في جهود النظام الإيراني لتوليد الإيرادات والالتفاف على العقوبات الأمريكية".
واتهمت واشنطن طهران بإنشاء مخططات مصرفية متطورة وأنظمة مراسلة دفع بديلة مصممة خصيصا لتجاوز العقوبات وحماية قدرتها على تحصيل عائدات التصدير، وفقا للبيان.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، في 30 تموز/يوليو الماضي، فرض أكبر حزمة عقوبات مرتبطة بإيران منذ عام 2018، تشمل أكثر من 100 فرد وكيان وسفينة شحن نفط تابعة لحسين شمخاني، نجل المستشار السياسي للمرشد الإيراني، علي شمخاني.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إنه جرى اتخاذ "أكبر إجراء مرتبط بإيران منذ عام 2018... بفرض عقوبات على أكثر من 50 فردا وكيانا [إيرانيا]، وأكثر من 50 سفينة تشكل جزءا من أسطول الشحن الضخم الذي يسيطر عليه حسين شمخاني [‌نجل المستشار السياسي للمرشد الإيراني علي شمخاني]".
