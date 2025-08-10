الجيش الإسرائيلي يرد على محمد صلاح بشأن "بيليه فلسطين"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
قبيل لقاء بوتين – ترامب.. واشنطن وموسكو تبحثان اتفاقا يرسخ سيطرة روسيا على مناطق جديدة بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
استمرار محاولات إبرام اتفاق لوقف الحرب على غزة، مظاهرات حاشدة في تل أبيب، وألمانيا تعلق صادرات أسلحة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250810/الجيش-الإسرائيلي-يرد-على-محمد-صلاح-بشأن-بيليه-فلسطين-1103586090.html
الجيش الإسرائيلي يرد على محمد صلاح بشأن "بيليه فلسطين"
الجيش الإسرائيلي يرد على محمد صلاح بشأن "بيليه فلسطين"
سبوتنيك عربي
رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني، أمس الأحد، على منشور نجم المنتخب المصري ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، الذي تساءل فيه عن أسباب وفاة... 10.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-10T23:06+0000
2025-08-10T23:06+0000
بيليه
العالم
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/12/1097901160_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cbded21123a38a462beb865dccec035d.jpg
وقال شوشاني، في منشور عبر منصة "إكس": "أهلا محمد، بعد مراجعة أولية، لم نجد أي سجلات تشير إلى أي حوادث تتعلق بسليمان العبيد.. لنتمكن من التدقيق، نحتاج إلى مزيد من التفاصيل".كان قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، وجه رسالة نارية بعد وفاة سليمان العبيد نجم منتخب فلسطين السابق.وأعاد صلاح، منشورا عبر حسابه على منصة إكس، عن وفاة لاعب فلسطين سليمان العبيد، وعلق قائلا: هل يمكن أن تخبرونا كيف مات وأين ولماذا؟.وأعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الأربعاء الماضي، عن وفاة لاعب المنتخب الفلسطيني، سليمان العبيد، الملقب "بيليه الكرة الفلسطينية"، إثر إطلاق النار عليه أثناء انتظاره للمساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة".وقال الاتحاد الفلسطيني في بيان،"استشهد اللاعب السابق للمنتخب الوطني، ونجم فريق خدمات الشاطئ، سليمان العبيد، بعد استهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة".ولد العبيد في غزة بتاريخ 24 مارس/آذار 1984، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي خدمات الشاطئ، ثم لعب لاحقا مع مركز شباب الأمعري في الضفة الغربية المحتلة، ونادي غزة الرياضي.وكان عنصرا ثابتا في صفوف المنتخب الوطني الفلسطيني منذ أول ظهور له عام 2007، حيث خاض 24 مباراة دولية وسجّل هدفين، أبرزهما هدفه الشهير بضربة مقصية في مرمى اليمن خلال بطولة اتحاد غرب آسيا عام 2010.وقد نال لقب "بيليه الفلسطيني" تقديرًا لموهبته الكبيرة، في إشارة إلى أسطورة كرة القدم البرازيلية الذي يُعدّ من أعظم اللاعبين في التاريخ.وكان العبيد الذي سكن في القطاع منذ عام 2010 من بين ستة لاعبين من المنتخب الوطني من غزة تم إرجاعهم عند الحدود الأردنية لـ "أسباب أمنية" في طريقهم لخوض مباراة ودية في موريتانيا وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.
https://sarabic.ae/20250809/-صلاح-يوجه-رسالة-نارية-بشأن-مقتل-بيليه-فلسطين-على-يد-إسرائيل-1103554206.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/12/1097901160_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e044300b7e7b31c86425696dc17713c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بيليه, العالم, رياضة
بيليه, العالم, رياضة

الجيش الإسرائيلي يرد على محمد صلاح بشأن "بيليه فلسطين"

23:06 GMT 10.08.2025
© AP Photo / Mohammad Zaatariالجيش اللبناني ينتشر في 11 بلدة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي
الجيش اللبناني ينتشر في 11 بلدة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Mohammad Zaatari
تابعنا عبر
رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني، أمس الأحد، على منشور نجم المنتخب المصري ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، الذي تساءل فيه عن أسباب وفاة اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد، الملقب بـ"بيليه فلسطين".
وقال شوشاني، في منشور عبر منصة "إكس": "أهلا محمد، بعد مراجعة أولية، لم نجد أي سجلات تشير إلى أي حوادث تتعلق بسليمان العبيد.. لنتمكن من التدقيق، نحتاج إلى مزيد من التفاصيل".
كان قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، وجه رسالة نارية بعد وفاة سليمان العبيد نجم منتخب فلسطين السابق.
وأعاد صلاح، منشورا عبر حسابه على منصة إكس، عن وفاة لاعب فلسطين سليمان العبيد، وعلق قائلا: هل يمكن أن تخبرونا كيف مات وأين ولماذا؟.
وأعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الأربعاء الماضي، عن وفاة لاعب المنتخب الفلسطيني، سليمان العبيد، الملقب "بيليه الكرة الفلسطينية"، إثر إطلاق النار عليه أثناء انتظاره للمساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة".
وقال الاتحاد الفلسطيني في بيان،"استشهد اللاعب السابق للمنتخب الوطني، ونجم فريق خدمات الشاطئ، سليمان العبيد، بعد استهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة".
ولد العبيد في غزة بتاريخ 24 مارس/آذار 1984، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي خدمات الشاطئ، ثم لعب لاحقا مع مركز شباب الأمعري في الضفة الغربية المحتلة، ونادي غزة الرياضي.
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
صلاح يوجه رسالة نارية بشأن مقتل "بيليه فلسطين" على يد إسرائيل
أمس, 17:38 GMT
وكان عنصرا ثابتا في صفوف المنتخب الوطني الفلسطيني منذ أول ظهور له عام 2007، حيث خاض 24 مباراة دولية وسجّل هدفين، أبرزهما هدفه الشهير بضربة مقصية في مرمى اليمن خلال بطولة اتحاد غرب آسيا عام 2010.
وقد نال لقب "بيليه الفلسطيني" تقديرًا لموهبته الكبيرة، في إشارة إلى أسطورة كرة القدم البرازيلية الذي يُعدّ من أعظم اللاعبين في التاريخ.
وكان العبيد الذي سكن في القطاع منذ عام 2010 من بين ستة لاعبين من المنتخب الوطني من غزة تم إرجاعهم عند الحدود الأردنية لـ "أسباب أمنية" في طريقهم لخوض مباراة ودية في موريتانيا وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала