https://sarabic.ae/20250810/ريابكوف-روسيا-لم-تتوقف-عن-تطوير-الصواريخ-المتوسطة-والقصيرة-المدى-خلال-فترة-تعليق-نشرها-1103584880.html

ريابكوف: روسيا لم تتوقف عن تطوير الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى خلال فترة تعليق نشرها

ريابكوف: روسيا لم تتوقف عن تطوير الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى خلال فترة تعليق نشرها

سبوتنيك عربي

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأحد، أن روسيا لم تتوقف عن تطوير الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى خلال فترة حظر نشر تلك الأنظمة، لافتًا إلى... 10.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-10T20:47+0000

2025-08-10T20:47+0000

2025-08-10T20:47+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103968/30/1039683030_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_3b9bb07c434064af9e4435482b7766b5.jpg

وقال ريابكوف في تصريحات لقناة "روسيا 1": "عندما تم الإعلان عن هذا التعليق (حظر نشر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى)، قلنا إن الأمر يتعلق برفض النشر، ولكن لم هناك ما يشير إلى تعليق عملية البحث والتطوير. أي أننا هذه المرة عملنا على إنشاء أنظمة مناسبة والحصول على ترسانة قوية بما فيه الكفاية في هذا المجال، وهي، على حد علمي، موجودة لدينا".وأضاف ريابكوف أن خطر اندلاع صراع نووي ما زال قائمًا، مشيرًا إلى وجود منظومة صواريخ أخرى غير منظومة "أوريشنيك".وأضاف: "يجب أن يفهموا أن ترسانة روسيا بأكملها في أيدٍ أمينة، وهي في خدمة هدف حماية بلدنا".ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو لاحظت زوال الشروط اللازمة لاستمرار الحفاظ على الوقف الأحادي الجانب لنشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى برًا، ولذلك لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالقيود الذاتية المعتمدة سابقا.وأكدت الخارجية الروسية أن خطوات الغرب الجماعي تؤدي إلى تعزيز القدرات الصاروخية في المناطق المجاورة لروسيا، ما يشكّل تهديدا مباشرا للأمن الاستراتيجي لروسيا.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء الماضي، إن روسيا تعتبر نفسها مخولة باتخاذ خطوات، إذا لزم الأمر، لنشر صواريخ أرضية متوسطة وقصيرة المدى، ولا توجد قيود في هذا الشأن.بوتين: الثالوث النووي يظل الضامن الرئيسي لسيادة روسياالكرملين يكشف تفاصيل الجولة المقبلة من المفاوضات مع واشنطن

https://sarabic.ae/20250810/موسكو-خطر-الصراع-النووي-لا-يزال-قائما-1103566734.html

https://sarabic.ae/20250804/موسكو-روسيا-لم-تعد-تعتبر-نفسها-ملزمة-بالقيود-الذاتية-على-نشر-الصواريخ-المتوسطة-والقصيرة-المدى-1103367254.html

https://sarabic.ae/20250710/موسكو-روسيا-تأخذ-في-الاعتبار-التعاون-النووي-بين-بريطانيا-وفرنسا-في-تخطيطها-العسكري-1102564808.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار