https://sarabic.ae/20250810/ريابكوف-روسيا-لم-تتوقف-عن-تطوير-الصواريخ-المتوسطة-والقصيرة-المدى-خلال-فترة-تعليق-نشرها-1103584880.html
ريابكوف: روسيا لم تتوقف عن تطوير الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى خلال فترة تعليق نشرها
ريابكوف: روسيا لم تتوقف عن تطوير الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى خلال فترة تعليق نشرها
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأحد، أن روسيا لم تتوقف عن تطوير الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى خلال فترة حظر نشر تلك الأنظمة، لافتًا إلى... 10.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-10T20:47+0000
2025-08-10T20:47+0000
2025-08-10T20:47+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103968/30/1039683030_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_3b9bb07c434064af9e4435482b7766b5.jpg
وقال ريابكوف في تصريحات لقناة "روسيا 1": "عندما تم الإعلان عن هذا التعليق (حظر نشر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى)، قلنا إن الأمر يتعلق برفض النشر، ولكن لم هناك ما يشير إلى تعليق عملية البحث والتطوير. أي أننا هذه المرة عملنا على إنشاء أنظمة مناسبة والحصول على ترسانة قوية بما فيه الكفاية في هذا المجال، وهي، على حد علمي، موجودة لدينا".وأضاف ريابكوف أن خطر اندلاع صراع نووي ما زال قائمًا، مشيرًا إلى وجود منظومة صواريخ أخرى غير منظومة "أوريشنيك".وأضاف: "يجب أن يفهموا أن ترسانة روسيا بأكملها في أيدٍ أمينة، وهي في خدمة هدف حماية بلدنا".ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو لاحظت زوال الشروط اللازمة لاستمرار الحفاظ على الوقف الأحادي الجانب لنشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى برًا، ولذلك لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالقيود الذاتية المعتمدة سابقا.وأكدت الخارجية الروسية أن خطوات الغرب الجماعي تؤدي إلى تعزيز القدرات الصاروخية في المناطق المجاورة لروسيا، ما يشكّل تهديدا مباشرا للأمن الاستراتيجي لروسيا.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء الماضي، إن روسيا تعتبر نفسها مخولة باتخاذ خطوات، إذا لزم الأمر، لنشر صواريخ أرضية متوسطة وقصيرة المدى، ولا توجد قيود في هذا الشأن.بوتين: الثالوث النووي يظل الضامن الرئيسي لسيادة روسياالكرملين يكشف تفاصيل الجولة المقبلة من المفاوضات مع واشنطن
https://sarabic.ae/20250810/موسكو-خطر-الصراع-النووي-لا-يزال-قائما-1103566734.html
https://sarabic.ae/20250804/موسكو-روسيا-لم-تعد-تعتبر-نفسها-ملزمة-بالقيود-الذاتية-على-نشر-الصواريخ-المتوسطة-والقصيرة-المدى-1103367254.html
https://sarabic.ae/20250710/موسكو-روسيا-تأخذ-في-الاعتبار-التعاون-النووي-بين-بريطانيا-وفرنسا-في-تخطيطها-العسكري-1102564808.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103968/30/1039683030_259:0:2975:2037_1920x0_80_0_0_97e489ca6b4de29665ed064f05d4f079.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
ريابكوف: روسيا لم تتوقف عن تطوير الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى خلال فترة تعليق نشرها
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأحد، أن روسيا لم تتوقف عن تطوير الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى خلال فترة حظر نشر تلك الأنظمة، لافتًا إلى أن روسيا تمتلك ترسانة صاروخية قوية.
وقال ريابكوف في تصريحات لقناة "روسيا 1": "عندما تم الإعلان عن هذا التعليق (حظر نشر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى)، قلنا إن الأمر يتعلق برفض النشر، ولكن لم هناك ما يشير إلى تعليق عملية البحث والتطوير. أي أننا هذه المرة عملنا على إنشاء أنظمة مناسبة والحصول على ترسانة قوية بما فيه الكفاية في هذا المجال، وهي، على حد علمي، موجودة لدينا".
وأضاف ريابكوف أن خطر اندلاع صراع نووي
ما زال قائمًا، مشيرًا إلى وجود منظومة صواريخ أخرى غير منظومة "أوريشنيك".
وتابع: "لدينا دائمًا العديد من الخيارات على الطاولة، ولا نستبعد أي شيء مسبقًا. هناك (منظومة صواريخ) "أوريشنيك". نعم ولكن هناك أشياء أخرى. لا يمكنني الإفصاح عما لا يجدر بي الإفصاح عنه ولكن هناك أشياء أخرى".
ووفقا له، فإنه "مع اقتراب انتهاء أجل معاهدة "ستارت"، والذي كان قد سبق تمديده مرة من قبل، نرى بوضوح متزايد احتمال غياب أي آلية للحد من الأسلحة النووية".
وأضاف: "يجب أن يفهموا أن ترسانة روسيا بأكملها في أيدٍ أمينة، وهي في خدمة هدف حماية بلدنا".
ووفقا لريابكوف، فإن كل ما تفعله موسكو في مجال نشر الأسلحة هو رد فعل على الخطوات، التي اتخذتها واشنطن وحلفاؤها.
ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو لاحظت زوال الشروط اللازمة لاستمرار الحفاظ على الوقف الأحادي الجانب لنشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة
المدى برًا، ولذلك لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالقيود الذاتية المعتمدة سابقا.
وأكدت الخارجية الروسية أن خطوات الغرب الجماعي تؤدي إلى تعزيز القدرات الصاروخية
في المناطق المجاورة لروسيا، ما يشكّل تهديدا مباشرا للأمن الاستراتيجي لروسيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء الماضي، إن روسيا تعتبر نفسها مخولة باتخاذ خطوات، إذا لزم الأمر، لنشر صواريخ أرضية متوسطة وقصيرة المدى، ولا توجد قيود في هذا الشأن.