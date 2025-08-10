عربي
أمساليوم
بث مباشر
ريابكوف: روسيا لم تتوقف عن تطوير الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى خلال فترة تعليق نشرها
ريابكوف: روسيا لم تتوقف عن تطوير الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى خلال فترة تعليق نشرها
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأحد، أن روسيا لم تتوقف عن تطوير الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى خلال فترة حظر نشر تلك الأنظمة، لافتًا إلى...
ريابكوف: روسيا لم تتوقف عن تطوير الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى خلال فترة تعليق نشرها

20:47 GMT 10.08.2025
© Sputnik . Vladimir Astapkovech / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
© Sputnik . Vladimir Astapkovech
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأحد، أن روسيا لم تتوقف عن تطوير الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى خلال فترة حظر نشر تلك الأنظمة، لافتًا إلى أن روسيا تمتلك ترسانة صاروخية قوية.
وقال ريابكوف في تصريحات لقناة "روسيا 1": "عندما تم الإعلان عن هذا التعليق (حظر نشر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى)، قلنا إن الأمر يتعلق برفض النشر، ولكن لم هناك ما يشير إلى تعليق عملية البحث والتطوير. أي أننا هذه المرة عملنا على إنشاء أنظمة مناسبة والحصول على ترسانة قوية بما فيه الكفاية في هذا المجال، وهي، على حد علمي، موجودة لدينا".
وأضاف ريابكوف أن خطر اندلاع صراع نووي ما زال قائمًا، مشيرًا إلى وجود منظومة صواريخ أخرى غير منظومة "أوريشنيك".
وتابع: "لدينا دائمًا العديد من الخيارات على الطاولة، ولا نستبعد أي شيء مسبقًا. هناك (منظومة صواريخ) "أوريشنيك". نعم ولكن هناك أشياء أخرى. لا يمكنني الإفصاح عما لا يجدر بي الإفصاح عنه ولكن هناك أشياء أخرى".
تجربة صاروخ روسي جديد للدفاع الجوي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
موسكو: خطر الصراع النووي لا يزال قائما
10:44 GMT
ووفقا له، فإنه "مع اقتراب انتهاء أجل معاهدة "ستارت"، والذي كان قد سبق تمديده مرة من قبل، نرى بوضوح متزايد احتمال غياب أي آلية للحد من الأسلحة النووية".
وأضاف: "يجب أن يفهموا أن ترسانة روسيا بأكملها في أيدٍ أمينة، وهي في خدمة هدف حماية بلدنا".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
موسكو: روسيا لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بقيود نشر الصواريخ الأرضية المتوسطة والقصيرة المدى
4 أغسطس, 16:26 GMT
ووفقا لريابكوف، فإن كل ما تفعله موسكو في مجال نشر الأسلحة هو رد فعل على الخطوات، التي اتخذتها واشنطن وحلفاؤها.
ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو لاحظت زوال الشروط اللازمة لاستمرار الحفاظ على الوقف الأحادي الجانب لنشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى برًا، ولذلك لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالقيود الذاتية المعتمدة سابقا.
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
موسكو: روسيا تأخذ في الاعتبار التعاون النووي بين بريطانيا وفرنسا في تخطيطها العسكري
10 يوليو, 14:53 GMT
وأكدت الخارجية الروسية أن خطوات الغرب الجماعي تؤدي إلى تعزيز القدرات الصاروخية في المناطق المجاورة لروسيا، ما يشكّل تهديدا مباشرا للأمن الاستراتيجي لروسيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء الماضي، إن روسيا تعتبر نفسها مخولة باتخاذ خطوات، إذا لزم الأمر، لنشر صواريخ أرضية متوسطة وقصيرة المدى، ولا توجد قيود في هذا الشأن.
بوتين: الثالوث النووي يظل الضامن الرئيسي لسيادة روسيا
الكرملين يكشف تفاصيل الجولة المقبلة من المفاوضات مع واشنطن
